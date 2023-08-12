Haber: Damla Oya Erman

Teknoloji haberleri ile tanınan "CyberGuy" Kurt Knutsson, Instagram'da yaygınlaşan sanat dolandırıcılığı hakkında uyarılarda bulunuyor.

Sosyal medya devi Instagram'da, tuhaf bir dolandırıcılık türü hızla yayılmaya başladı. İşte size bu yeni tuzak hakkında bilmeniz gerekenler:

Instagram'ı kullanırken kahvenizi yudumlarken veya boş zamanlarınızda arkadaşlarınızın paylaştığı tatil fotoğraflarını göz gezdirirken birden mesaj bildirimi alırsınız. Mesaj atan hesap, adeta bir sanatçının ellerinden çıkmış gibi duran etkileyici duvar resimleri ve renkli tuvallerle dolu görünüyor. Bir an için etkilenirsiniz, ama daha sonra mesajı okuyunca işler tuhaflaşmaya başlar. Hesap, sizin dün attığınız bir fotoğrafınızı överek, onun bir sanat projesi için mükemmel olduğunu iddia eder. Üstelik sizi bu fotoğrafınız için ödeme yapmaya ikna eder. Birden dikkatiniz artar ve aklınızda sorular belirir: "Rastgele bir fotoğraf için gerçekten para mı alabilirim? Acaba bu benim için bir fırsat mı?" Günümüzde influencer'ların egemen olduğu bir dünyada, böyle bir teklif gerçek olabilir mi?

Ancak bu tür tekliflerde dikkatli olmanız gerekiyor çünkü bu bir dolandırıcılık olabilir. Çünkü hesap, size ödeme yapmak istediklerini belirttikten sonra uluslararası işlem sorunları hakkında bahseder ve işleri daha da karmaşıklaştırır. Size pürüzleri çözmek için "birkaç küçük ayrıntıya" ihtiyaçları olduğunu söyler: tam adınızı, bankanıza bağlı birincil e-posta adresinizi ve bankanızın adını. Bu ayrıntılar zararsız gibi görünebilir, ancak aslında dolandırıcılar bu bilgileri kullanarak size kimlik avı saldırıları, spam e-postalar veya hatta mali dolandırıcılık girişimleri başlatabilir. Onlar doğrudan hesabınıza erişmeyebilir, ancak bu bilgileri sizi veya başkalarını daha fazla aldatmak veya kandırmak için kullanabilirler.

Bazı dolandırıcılar, bu aşamada size sahte çekler bile gönderebilir. Bu çekler önce temizlenir gibi görünebilir ve belki de bu parayı kazandınız diye sevinirsiniz. Ancak bu çekler, çok hızlı bir şekilde geri döner ve parayı geri alırlar. Bu durumda, dolandırıcılar size Venmo veya CashApp aracılığıyla para göndermenizi tavsiye edebilirler, bu da büyük bir uyarı işaretidir. Bu noktada dikkatli olmalısınız çünkü bu tür ödemeler genellikle dolandırıcılık içerir.

Kısacası, Instagram'da sanat dolandırıcılığı tuzaklarına düşmemek için dikkatli olmanız gerekiyor. Tekliflerin arkasındaki kişiyi veya kuruluşu dikkatlice araştırmak, kişisel bankacılık veya kimlik bilgilerinizi asla DM yoluyla paylaşmamak ve herhangi bir teklifi değerlendirmeden önce güvendiğiniz bir kişiye danışmak önemlidir. Eğer bir dolandırıcılığa kurban gittiğinizi düşünüyorsanız, durumu hemen bankanıza bildirmeniz ve hesaplarınızdaki güvenlik önlemlerini artırmanız önemlidir.

Bu tür dolandırıcılıklardan korunmak için dikkatli olun ve şüpheli durumları hemen yetkililere bildirin. Unutmayın, dijital dünyada güvenliğiniz sizin elinizdedir.