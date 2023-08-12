Haber: Damla Oya Erman

Aşırı sıcaklık nedeniyle ölüm eskiden özellikle Death Valley gibi kavurucu bölgelerde meydana gelirdi. Bugün artık ölümcül sıcaklıklardan hiçbir yer muaf görünmüyor.

Sıcaklık öldürebilirken, aynı zamanda mevcut durumları kötüleştirerek sağlığı tehlikeye atar, diyor AmeriCare'ın acil tıp görevlisi Dr. Prabu Selvam. AmeriCare, halk için sıcaklıkla ilgili ipuçları geliştiren sağlık odaklı bir yardım ve kalkınma kuruluşudur.

"Isı acil durumlarıyla birlikte, insanlar kolayca susuz kalabilir ve böyle durumlarda insanların kalpleri daha fazla çalışmak zorunda kalır ve akciğerleri organlarına oksijen ve kan akışı sağlamak için daha fazla çalışmak zorunda kalır," diyor Selvam.

"Bu temel sağlık sorunlarına sahip olduklarında ve bunun üstüne ısı stresi eklenirse, vücutları sağlıklı bir kişi kadar başa çıkma yeteneğine sahip olmaz."

Kalp hastalığı veya yüksek tansiyon zaten kalbi zorlar, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre kilo fazlalığı veya obezite de bir risk faktörüdür çünkü fazla kilo vücudu daha fazla ısı tutmasına neden olur.

Selvam, "Karaciğer hastalığı veya akciğer hastalığı olan insanlar da daha yüksek risk altındadır," diyor. "Önemli bir not olarak, sosyoekonomik olarak dezavantajlı olan, evsiz kalan, klimasız kamu konutlarında yaşayan ve benzerleri gibi kişiler ısıdan en yüksek risk altında olanlardır - ve bu insanlar arasında sağlık sorunları olanlar daha da yüksek risk altındadır."

Böbrek hastalığınız var mı?

ABD'deki yetişkinlerin yedide biri kronik böbrek hastalığına sahip ve bunların yüzde 90'ı bunun farkında değil, diyor CDC - ve ciddi böbrek hastalığı olanların yüzde 33'ü bunun farkında değil.

Böbreklerinizin durumu ve sıcaklık hakkında bilgisizlik tehlikeli bir kombinasyon olabilir. Sıcaklık vücudu hızla susuz bırakabilir, özellikle fiziksel olarak aktifseniz. Susuz olduğunuzu hissetmeyebilirsiniz - susadığınızı hissettiğinizde, değerli sıvıları zaten kaybetmiş olursunuz, Cleveland Clinic'e göre.

Yüksek tansiyon veya diyabet hastalığınız varsa risk altındasınız, çünkü bunlar böbrek yetmezliğinin iki önde gelen nedenidir, diyor CDC. Böbrek hastalığının diğer nedenleri arasında obezite, kalp hastalığı, aile öyküsü, yaş (60 yaşın üzeri), normalden farklı böbrek boyutu veya yapıları ve ağrı kesicilerin - hem reçeteyle hem de reçetesiz - uzun süreli kullanımı bulunur.

Bol miktarda su içmek önemlidir. Egzersiz yapıyorsanız, dışarıda çalışıyorsanız veya sıcakta zaman geçiriyorsanız, CDC'ye göre her 15 ila 20 dakikada bir 1 bardak (200 ml) su içmeye çalışın.

"Bu saat başına ¾-1 çeyrek (240-320 ml) anlamına gelir," diyor kurum. "Saatte 48 ons (1½ çeyrek) den fazla içmeyin! Çok fazla su veya diğer sıvılar (spor içecekleri, enerji içecekleri vb.) içmek, kanın tuz konsantrasyonunun çok düşük olmasına neden olabilir. Kısa aralıklarla içmek, seyrek olarak büyük miktarlar içmekten daha etkilidir."

Kola, kahve ve enerji içeceklerinin aksine su en iyisidir, kurum, çünkü bu içecekler şeker ve kafeinle dolu olabilir. Gün içinde birkaç enerji içeceği içmek kalp atış hızını yükseltebilir, vücudu daha fazla zorlar.

Susuz kaldığınızda büyük miktarda su içerken elektrolitleri yerine koymak için gıdaları yemeye dikkat edin, diyor Selvam. Fosfat, magnezyum, potasyum, klorür, kalsiyum ve sodyum gibi yüksek miktarda elektrolit içeren gıdalar avokado, muz ve narenciye meyveleri, brokoli, kuru kayısı, yapraklı yeşillikler, mercimek, mantar, fındık ve ayçiçeği veya kabak çekirdeği, ıspanak, tam tahıllar ve kabak içerir.

Hamilelik

Uzmanlara göre hamilelik, anne ve gelişmekte olan fetusu zarara uğratma açısından tehlikeli bir dönemdir, yüksek sıcaklıklar hem annenin hem de gelişmekte olan fetüsün sağlığını tehdit edebilir.

Selvam, "Isı maruziyeti, erken doğum ve yetersiz kan akışı nedeniyle fetüsün gelişiminde kısıtlamaya yol açan önceden bilinen 'fetal büyüme sınırlaması' ile ilişkilendirilmiştir." diyor.