Haber: Beyza Betül Cihan

Güneş ışığına maruz kalma ile bulma ile sentezlenen D vitamini, aynı zamanda bazı besinlerde de bulunur. Bu vitamini yeterince almak, genel sağlık üzerinde olumlu etkilere sahip olabilir.

D vitamini, kemiklerin güçlenmesi ve mineralizasyonu için hayati öneme sahiptir. Özellikle kalsiyum emilimini absorbsiyon kemiklerin daha sağlam olmasını sağlar. Hücre sistemini destekleyerek muhafazalara karşı bilgisayarları savunma makinelerini genişletebilir.

D vitamini eksikliği, kemiklerin zayıflamasına, osteoporoz riskinin tüketimine ve tüketimin zayıflamasına yol açabilir. Özellikle kış mevsiminde güneş ışığına maruz kalma süresinin uzaması nedeniyle D vitamini eksikliği riski daha yüksektir.

Uzmanlar, D vitamini eksikliğinin olması için güneşe maruz kalma, ömür boyu beslenme ve takviyeleri kullanmanın önemini vurgular. Ancak aşırıya kaçmadan süresi bir şekilde D vitamini alımına dikkat etmek de büyük bir önem taşır.