Kalıtım:

Ailede daha önce çoğul gebelik öyküsünün bulunması, ikiz bebek sahibi olma olasılığının elde edilmesi. Ancak, bu faktörün gerçekleşebilmesi için anne adayının aile geçmişinde bu tür bir görünümün bulunması gerekmektedir.

Coğrafi Alan:

İkizlerin görülmediği, dünyanın farklı ülkeleri var. Örneğin, Japonya gibi bazı ülkelerde ikiz oranı oldukça yetersiz. Afrika'nın bazı bölgeleri ise ikiz hamilelikler daha yaygındır.

Irk:

Irk ve ikizlerin görülme sıklığı arasında bir ilişki vardır. Siyahiler arasında ikiz gebelikler daha sık görülürken, Asyalılar ve Amerikan Yerlileri arasında daha az rastlanır. Beyaz ırktan insanlar, özellikle 35 yaş üzerindekiler, çoğul gebeliklere daha yatkın olabilir.

Yaş:

Anne adayının yaşının ikiz bebeklere sahip olma olasılığı üzerindeki etkisi vardır. Kadın yaşlandıkça, özellikle 30 veya 35 yaş üzerindeyken, ikiz gebelik ihtimali artabilir. Bu duruma, yaşa bağlı hormonal değişikliklerden kaynaklanabilir.

Vücut Kompozisyonu:

Daha uzun veya daha kilolu olan kişiler ikiz bebeklere hamile kalma olasılığı daha yüksek olabilir. Bu durum, vücut ağırlığının hormonal değişimleriyle karşılaştırabilir.