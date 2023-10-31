Haber: Mert Osman Erman

Ocak ayından itibaren bu köpeklerin halka açık yerlerde ağızlı ve tasma takılı olarak gezdirilmesi gerekecek.

Köpeklerin kısırlaştırılması ve mikroçiplenmesi için sahiplerin biraz daha uzun bir süresi olacak.

Bu karar, bu tür cinslerle gerçekleşen bir dizi saldırıdan sonra geldi, ancak sahipler köpeklerin sevimli evcil hayvanlar olduğunda ısrar ediyorlar.

2023 yılının 31 Aralık tarihinden itibaren bir Amerikan Bully XL satmak, terk etmek, üremek veya tasmasız veya ağızlık olmadan halka açık bir yerde bulundurmak yasak olacak.

2024 yılının 31 Ocak'ına kadar bir yaşın altında olan köpeğiniz varsa, 2023 yılının 31 Aralık'ına kadar kısırlaştırılmalıdır. 2024 yılının 31 Ocak'ına kadar bir yaşından büyükse, 2023 yılının 30 Haziran'ına kadar kısırlaştırılmalıdır.

Yeni kurallar, Tehlikeli Köpekler Yasası 1991'e tabi dört cins için verilen talimatlara benzer. Bunlar Amerikan pit bull terrier, Japon tosa, Dogo Argentinos ve Fila Brazileiro'dur.

İngiltere Kraliyet Cemiyeti tarafından tanınmayan bir cins olan Amerikan Bully XL'yi tanımlayan detayları da içeren yeni kurallar, Defra tarafından yayınlandı.

Buna göre, bu köpekler "kaslı bir vücut ve blok başlı büyük güç ve büyüklük için güçlü bir vücuda sahip büyük bir köpek" olarak tanımlanmaktadır.

Başbakan Rishi Sunak, bu cinsin bir dizi olayın ardından yasaklanacağını açıkladı.

Bu olaylar arasında, 14 Eylül'de Walsall'da bir Amerikan Bully XL tarafından yapılan muhtemel bir saldırı sonucu bir adamın ölümü bulunuyordu. Birkaç gün önce, Birmingham'ın Bordesley Green bölgesinde bir Amerikan Bully XL tarafından saldırıya uğrayan 11 yaşındaki bir kız ve iki erkek de bulunuyordu.

2021 yılında Amerikan Bully XL tarafından Caerphilly'de ciddi boyun ve baş yaraları nedeniyle ölen 10 yaşındaki Jack Lis bulunmaktadır. Annesi Emma Whitfield, köpeklerin yasaklanmasını talep etti.

Bu yeni yönergeler İskoçya veya Kuzey İrlanda'ya uygulanmaz.

Her ikisi de pitbull terrier, Japon tosa, Dogo Argentino ve Fila Braziliero'yu zaten yasaklıyor.

İskoç hükümeti, yasağın İskoçya'ya uygulanmasına onay verirse, yasağı uygulayacaktır.

Amerikan Bully XL'nin yasaklanması için Kuzey İrlanda'da ayrı bir yasa değişikliği gerekmektedir, ya bir Meclis ve Yürütme tarafından veya Kuzey İrlanda Sekreteri tarafından bir müdahale yoluyla.

İngiltere'nin baş veteriner memuru Christine Middlemiss daha önce Amerikan Bully XL'lerin bir "katliam" olmayacağını, sahiplerin belirli koşullar altında sahip olmalarına izin verecek bir rehberlik olacağını söyledi.

Bunun için sahiplerin muaf köpeklerinin kaydını yapmak için Muaf Köpekler Dizini'ne başvurmaları gerekmektedir.

Bu, yönetim giderlerini karşılamak için £92,40 başvuru ücretine tabidir.

Yasaklanan cinsler için mevcut muafiyet programı, mahkemenin köpeklerin kamuya tehlike oluşturmadığına ve sahiplerinin bu tür bir köpeğe sahip olmaya layık ve uygun kişiler olduğuna karar verdiği takdirde bir muafiyeti içerir.

Verilere göre, İngiltere, İskoçya ve Galler'de evlerinde yasal olarak yaşayan yasaklı köpekler bulunmaktadır ve neredeyse 3.500 tane bulunmaktadır.

Bir köpeğin muafiyet sağlanmadan önce kısırlaştırılması, mikroçiplenmesi ve üçüncü taraf sigortasının olması gerekmektedir. Halka açık yerlerde tasma ve ağızlık kullanma gibi sıkı koşullar da vardır.

Tehlikeli Köpekler Yasası, halkın dikkatini çekmiş olan herhangi bir cinsi yasaklama yetkisini hükümete verir.

Polis, halka açık bir yerde bulunan herhangi bir yasaklı köpeği alıkoyma yetkisine sahiptir.

Birçok hayvan derneği yasağa karşı çıktı.

Köpek Kontrol Koalisyonu - Battersea, Blue Cross, Köpekler Güveni, BVA, İskoç SPCA, Kraliyet Cemiyeti ve Hope Kurtarma'nın dahil olduğu - tür belirli yasakların etkisiz olduğu kanıtlanmıştır.

Problemin sahiplerde olduğunu söylüyor.

"Hükümet, refahın kar önünde geldiği sorumsuz üreticilerle ve köpekleri tehlikeli bir şekilde kontrol dışı olan sorumsuz sahiplerle ilgilenerek temel sorunu çözmelidir," diyor.