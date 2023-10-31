Haber: Mert Osman Erman

Ukrayna savaşı başladığından bu yana Fransa'da gerçekleşen ilk türden bir eylemde, Alexei Kuzmichev, Fransız Rivierası'ndaki Saint-Tropez'de gözaltına alındı.

Polis, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müttefiki olan bu işadamına bağlı olan Saint-Tropez ve Paris'teki mülklere baskın düzenledi.

Kuzmichev'in avukatları hemen yorum yapmadılar.

Rus finans konsorsiyumu Alfa Group'un kurucularından biri olan, iddia edilen kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve uluslararası yaptırımların ihlali ile bağlantılı olarak Pazartesi günü gözaltına alındı. Ancak Salı sabahına kadar hiçbir suçlama getirilmedi, ancak halen gözaltında tutulduklarını söyledi.

61 yaşındaki bu işadamının Paris'teki evinde ve Saint-Tropez, Var'daki villasında düzinelerce polisin katıldığı baskınlara katıldı, Fransız Le Monde gazetesine göre.

Kuzmichev'in hangi yaptırımları ihlal ettiği net değil, ancak soruşturma, Fransa'nın yolsuzlukla mücadele bürosu tarafından yürütülüyor.

Kremlin sözcüsü, Rus vatandaşı olarak haklarını korumalarına yardımcı olacaklarını, istenirse.

İşadamı Forbes dergisi tarafından dünyanın en zengin 389. kişisi olarak listeleniyor ve yaklaşık 6.4 milyar dolar değerinde.

Avrupa Birliği, Rusya'nın Ukrayna'ya tam ölçekli saldırısından kısa bir süre sonra 2022 yılı Mart ayında ona yaptırımlar uyguladı ve şunları söyledi: "(Kuzmichev), Rusya'da en etkili kişilerden biri olarak kabul ediliyor. Rus devlet başkanı ile iyi ilişkileri var."

Fransız yetkililer daha sonra onun sahibi olduğu La Petite Ourse ve La Grande Ourse adlı iki yatı el koydu. Ancak yatlarına yönelik davalardan vazgeçildi, ancak hala varlıkları dondurma tedbirine tabi tutuluyor.

Kuzmichev, İngiltere merkezli yatırım şirketi LetterOne'ın yönetim kurulu üyelerinden biriydi ve diğer Rus işadamı figürleriyle birlikte bulunuyordu, ancak 2022 yılı Mart ayında "doğru olan" bir şey olduğunu söyleyerek istifa etti.

Kuzmichev, Ukrayna'nın işgalinden bu yana Avrupa'da kalan az sayıdaki Rus milyarderden biridir ve AB'nin ona yönelik yaptırımları kaldırma talebinde bulunduğu bildirilmektedir ve bu konuda alınacak bir karar Kasım ayının ortasına kadar beklenmektedir.