Haber: Mert Osman Erman

Savunma Bakanlığı, gemilerin ülkenin deniz yeteneklerini güçlendirmek amacıyla Ukrayna'ya transfer edileceğini açıkladı.

Savunma Bakanı Grant Shapps, gemilerin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının başlamasından bu yana sınırlanan "hayati ihraç rotalarını" yeniden açmaya yardımcı olacağını söyledi.

Ancak gemilerin Karadeniz'e nasıl girebileceği konusunda sorular bulunuyor.

Bakanlık, Birleşik Krallık'ın ayrıca Ukrayna için uzun vadeli destek toplamak amacıyla Norveç ile bir "deniz koalisyonu" başlattığını söyledi.

Savunma Bakanı Grant Shapps, gemilerin Karadeniz'deki mayınları temizleme çabalarını artırarak, koalisyonun gelecekte ülkeyi savunmaya uygun bir Ukrayna donanması oluşturmaya yardımcı olacağını belirtti.

Batılı ülkelerin Ukrayna savağına olan ilgisinin azaldığına dair iddiaları reddetti.

"Biz, otokrat bir diktatörün komşu demokratik bir ülkeye girmesine ve Batı'nın ondan sıkılmasına neden olacak bir sonucun kabul edilemez olduğuna inanıyoruz," dedi.

"Bu, Birleşik Krallık'ın bu olamaz diyen insanları sürekli hatırlatacağı bir neden."

Savunma Bakanı, Ukrayna'nın donanmasını iyileştirmeye yönelik çabanın "Birleşik Krallık, Norveç ve müttefiklerimiz tarafından Ukrayna'nın deniz yeteneklerini güçlendirmeye yönelik yeni bir özverili çabanın başlangıcını işaret ediyor" dedi.

"Denizden koruma ve Karadeniz'deki güvenliği sağlamak amacıyla Ukrayna'nın deniz yeteneklerini güçlendirmeye yönelik bir dizi yeni koalisyonun bir parçası olacak bu çaba, Birleşik Krallık ve Kraliyet Donanması'nı destekleme konusunda özellikle iyi bir konumda olacak. Ukrayna'nın sıkıştırılmış sularını savunmak ve Karadeniz'deki güvenliği güçlendirmek amacıyla müttefikler arasında oluşturulan uzun vadeli askeri taahhütlerin bir parçası olacak."

İki Kraliyet Donanması mayın tarama gemisinin Ukrayna'ya sağlanması uzun bir süredir planlanmaktadır. Bunlar, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeden önce vad edilen bir dizi Birleşik Krallık deniz desteğinin bir parçasıydı.

Kraliyet Donanması, yaz aylarında Ukraynalı mürettebatları gemileri nasıl kullanacakları konusunda eğitiyordu.

Ancak gemilerin Karadeniz'e ne zaman veya nasıl girebileceği hala belirsizdir - çünkü Türkiye, Boğaziçi'nden geçiş kontrolünü elinde bulunduruyor.

Bu, Ukrayna'nın savaşta deniz desteğinin hemen nasıl bir etkisi olacağına dair endişeleri ortaya koymaktadır. Son altı ayda Ukrayna, Kırım'daki Rus Karadeniz filosunu başarıyla hedef almış ve bunu dronlar ve uzun menzilli füzeler kullanarak gerçekleştirmişti.

Ancak Doğu Avrupa ülkesi kendi donanmasını yeniden inşa etmek zorunda ve bunu yapmak için sadece Birleşik Krallık ve Norveç gibi batılı ülkelerden değil, aynı zamanda Akdeniz ve Karadeniz arasındaki dar geçitten geçiş izni alması gerekecek.

Rusya, Ukrayna'yı şubat ayında işgal ettikten sonra, ülkenin Karadeniz limanlarını abluka altına aldı ve hem deniz hem de ihracat sorunlarına neden oldu - 20 milyon ton tahılın sıkışmasını içeren sorunlar dahil.

Ukrayna, ayçiçek yağı, arpa, mısır ve buğday gibi ürünlerin dünyanın en büyük tedarikçilerinden biridir.

Savunma Bakanlığı, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin deniz yeteneklerini güçlendirmek, özellikle Rus deniz mayınları tehdidine karşı koymak, Ukrayna'nın deniz ticaretini yeniden tesis etmeye yardımcı olacaktır" dedi.

Temmuz 2022'de, Türkiye ve BM tarafından aracılık edilen bir anlaşma yapılarak Ukrayna'ya Karadeniz limanlarından tahıl ihraç etmesine izin verildi.

Ancak Rusya daha sonra, Kırım'ın Sevastopol kentindeki filosuna karşı "kitlesel" bir drone saldırısıyla suçladığı Ukrayna'nın birlikte anlaştığı anlaşmadan çekildi.