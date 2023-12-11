Haber: Damla Oya Erman

Federal ve eyalet suçlamalarıyla karşı karşıya olan eski başkan, New York Genç Cumhuriyetçi Kulübü tarafından düzenlenen bir konuşmada, Başkan Joe Biden'ın "demokrasi için gerçek tehdit" olduğunu söyledi.

Trump, "İnanabilir misiniz? İşte onların yeni taktiği, bilirsiniz," dedi. "İşte yine gidiyoruz - 'Rusya, Rusya, Rusya', 'Mueller, Mueller, Mueller', 'Ukrayna, Ukrayna, Ukrayna'. Bir aldatmaca ardından bir diğeri.

"Ama hayır, ben bir tehdit değilim. Ben demokrasiyi kurtaracağım. Tehdit, Sapık Joe Biden," dedi Trump. "Ve işte bu, bir aldatmaca. Ona şimdi demokrasi tehdit aldatmacası diyoruz, çünkü işte bu."

Geçen hafta yeniden seçilirse "sadece 1. gün" olarak diktatör olmayacağını söylemişti. sınır ve yerli petrol üretimine müdahale etmek için, bu açıklamalarının nasıl nitelendirildiğinden şikayet etti ve asla bir diktatör olmak istediğini iddia etmediğini söyledi.

"Ben bir gün diktatör olmak istiyorum," dedi Trump. "Ve biliyor musun neden diktatör olmak istiyorum? Çünkü bir duvar istiyorum... ve delmek istiyorum, delmek, delmek."

Trump daha sonra Demokratların demokrasiyle ilgili saldırılarının, solun "gözlerinizin önünde işlediği canavarca güç istismarlarından" dikkat çekmek için "umutsuz ve utanmaz bir girişim" olduğunu söyledi. Anayasa'nın 14. Madde'sinin "isyana veya isyana katılanları" kamu görevinden men eden bir hükme atıfta bulunarak, 2024 seçiminden onu çıkarmak için yapılan 12'den fazla eyalet düzeyinde dilekçeye işaret etti.

Biden ve Demokratlar, Trump'ın 2024'te tekrar seçilmesinin Amerikan demokrasisinin temellerini erozyona uğratabileceğini uyardı. Başkan, Cumartesi günü Los Angeles'ta bir bağış toplantısında "Trump'ın tehdidi, demokrasiye" olduğunu söyledi.

Trump kendisi, 2024'te kazanırsa siyasi düşmanlarına "intikam" almak istediğinden bahsetmiş ve kampanyası, federal hükümetin hatta siyasi olmayan kolları üzerinde başkanlık yetkisini genişletecek dizi politika önerisi sunmuştur.

Eski Wyoming Temsilcisi Liz Cheney, geçen yıl Temmuz'da Kongre'nin 6 Ocak 2021'deki ayaklanmayı soruşturan Seçilmiş Komitesi'ne katıldıktan sonra Trump'ın desteklediği birincil bir meydan okumadan koltuğunu kaybeden bir Cumhuriyetçi, Trump'ın gelecek yıl kazanırsa ülkenin "bir diktatörlüğe doğru sürükleneceğini" söyledi. Geçen hafta Fox'un Sean Hannity'sine yöneltilen Cheney'in uyarısı hakkında sorulduğunda, "Sınır ve yerli petrol üretimine müdahale etmek için sadece 1. gün" diktatör olmayacağını söylediğini söyledi.

Bu açıklamalar, bir dizi eleştiri başlattı. 2024 Cumhuriyetçi başkanlık adaylığı için rakip olan eski New Jersey Valisi Chris Christie, dördüncü ön seçim tartışmasında Trump'ın "öfkeli, kederli bir adam" olduğunu söyledi ve "Başkanlığını kaldığı herkesle intikam almak istiyor çünkü onunla anlaşmamıştır" dedi.

Eski Başkan Yardımcısı Al Gore, Demokrat, Trump'ın "diktatör" açıklamalarına CNN'in Jake Tapper'ıyla yaptığı bir röportajda da yorum yaptı. "Diğer gün onun bir günde bir diktatör olmayı taahhüt ettiğini gördüm ve bize kim olduğunu söylediğinde insanların inanması için ne gerektiğini düşünüyorsunuz," dedi "Union'n Durumu"nda.

Trump Cumartesi günü Demokratları "hasta insanlar" olarak adlandırdı ve "ülkemiz umurlarında değil" dedi. "Demokrasiye tehdit aldatmacası, Biden'ın ülkemizin tarihindeki en kötü enflasyonu yaratmasından, yakında bir depresyonla sona erebilecek kırılgan bir ekonomiden kurtaracaktır," dedi eski başkan.