Haber: Mert Osman Erman

Javier Milei, Arjantinlilere "paranın olmadığını" ve sert tasarruf önlemlerine devam etmeye söz verdi.

Popülist dışarıdan gelen, kasım ayında Güney Amerika ülkesinin zor durumda olan ekonomisini yeniden yapılandırmayı taahhüt ederek sürpriz bir seçim zaferi kazandı.

Milei'nin açılışı Pazar günü Buenos Aires'te yapıldı.

Pompalı ve tören dolu bir günde, 53 yaşındaki adam olağanüstü yükselişini, Arjantinlilere şüphe bırakmayacak bir konuşma ile tamamladı ve önceki başkanlardan farklı bir ekonomik yolculuğa çıkmayı niyet ettiğini gösterdi.

"Yılların çürümesini" derin harcamaları keserek, büyük kamu borçlarını azaltmayı ve şu anda %140'tan yüksek olan enflasyonu düşürmeyi amaçlayan sert önlemlerle geri alacağını söyledi.

"Milei, "Alternatif olmadığını ve şok tedavisi olmadığını biliyoruz" dedi.

"Kısa vadede durumun kötüleşeceğini biliyoruz. Ama sonra çabalarımızın meyvelerini göreceğiz."

Milei, kız kardeşi Karina ile birlikte başkanlık sarayına yapılan bir geçiş töreninde destekçilere el salladı ve kız kardeşi, yeni yönetiminde arka planda etkili bir rol oynaması beklenen güvendiği kişiydi.

Balıkonluktan kalabalığa hitap etti ve kampanya sloganlarını tekrarladı, mavi ve beyaz başkanlık kuşağı ve sopası ile sunuldu - ki bunları beş köpeğinin gravürleriyle kişiselleştirmişti.

Milei, Arjantin'in çürük para birimini dolarla değiştireceğini ve ülkenin merkez bankasını, bir dizi hükümet departmanıyla birlikte kaldıracağını söyleyerek görece obskur bir konumdan hızla sağcı bir platformda Arjantin'in en yüksek makamına yükseldi.

Kampanya sırasında sıkça bir testere taşıdığı resimleriyle sık sık görüldü, ve dik duruşları eski ABD Başkanı Donald Trump ve eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya benzetildi.

Kampanya boyunca Arjantin'in sürünmekte olan parasını dolarla değiştireceğini, ülkenin merkez bankasını kaldıracağını ve bir dizi hükümet departmanını kaldıracağını söyledi.

Ancak başkanlık geniş yetkilere sahip olsa da, Milei, bir dizi korkunç problemi çözmeye çalışırken siyasi sınırlamalarla karşılaşacak. Peso - Arjantin'in zor durumdaki para birimi - uzun vadeli bir düşüş içinde, yoksulluk oranları %40'a çıktı ve IMF verilerine göre ekonomi derin bir resesyonda.

Şüphesiz ki Milei, bir kriz ekonomisini devraldı. Ancak belirsiz olan, kampanyası sırasında önerdiği radikal çözüm yollarına devam edip etmeyeceği veya tekneyi sarsmamak için vaatlerini hafifletecek olup olmadığıdır.

Yeni başkan muhtemelen, liderlik ettiği küçük sağcı ve liberteryen partiler koalisyonunun sadece azınlık temsilatına sahip olduğu Arjantin Kongresi'nde karşılaşacak. Bazı gözlemciler, zaferi onaylandığından bu yana daha ılımlı bir ton fark ettiler. Ancak yeni başkanın göreve başlamasının ardından saatler içinde, departman sayısını 18'den 9'a düşürecek bir kararnameyi imzalayarak kampanyasındaki önemli bir sözü yerine getirmeye işaret etti.

Yemin töreninin davetlileri arasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky de vardı, ülkesinin savaş çabalarına küresel destek sağlamak amacıyla Latin Amerika liderleriyle bir araya gelmeye devam ediyor.

İkili kucaklaşırken ve Zelensky daha sonra gazetecilere Arjantin'in Ukrayna'ya nasıl destek olabileceğini tartıştıklarını söyledi.

Milei'nin ideolojik olarak benzetildiği Macaristan Devlet Başkanı Viktor Orban da törende hazır bulundu.

Yemin töreninin pompalı ve törenli atmosferinden sonra, Arjantinliler yeni başkanlarının işe yaklaşımına odaklanacaklar.

Ve Milei, önceki yönetimlere duyulan hayal kırıklığından destek bulduğu için güçlenmiş olsa da, onu destekleyenleri hayal kırıklığına uğratmamak için çaba sarf etmek zorunda kalacak. Balayı dönemi muhtemelen kısa olacak.