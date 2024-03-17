

Okumak; insan olmak için, çıkmaktır sefere

Vatanın; sahip olması için, gerçek bir ere

Çünkü, “ikra” / “oku” diye başlıyor aziz dinim

Başka söze ne hacet dostlar, artık benim

Oku oku oku, hiç durmadan, daima oku

Budur kendini bilmenin, başta gelen yolu

Okumaktan geçer kardaş, aman daima oku

Yoksa saplanır göğsüne, düşmanın zehirli oku

Unutma sen Allah değilsin, ama Allahtansın

O değilsin, fakat her şey gibi, O’ndansın

Bunun gereğini yapman, yaratılış gerekçesi

Okumaman olur, yokluğu istemenin dilekçesi



Okumak, kitabının ilk muhteşem baş emri

Yoksa, olursun bineceklerin altındaki semeri

Okumak eder insanı, Kâinat Efendisi’nin yaveri

O’nun uğrunda, şehit veya gazi olacak seçkin eri

İster isen olmak, Allah’ın has ve saygın kulu

Kâinatı okumaktır, bunun başta gelen okulu

Bunun içindir ki, ana-babalar katlanıyor nelere

Yeter ki okusun da, çıksın diye bilimsel sefere

Okumaz isen, hem Dünya hem de öte Âlemde

Elini tutacak birini bulamazsın, arasan da beyhûde

Okumak İlahî tecellînin, ilham basamakları

Okumak, manevî yükselişin açılan kapakları

Okumak, insan olmuşken sıradan Biri

Yapar insanı, mânevî sâhanın saygın Pîri

Okumak; geçmişe, geleceğe bağlayan köprü

Sonsuz bir şekilde, uzatmak demektir ömrü

Tabii, asıl okumak; büyük kâinatın şahsında

Özet kâinat denen, Kendini okumaktır aslında

İnsanın sonsuz, meçhul mânevî tarafları ile

Mânâ âlemlerine, okumakla kanat açmazsan nafile



Şereflendirmek için, “Bile yazdım adın ile adımı!”

Kul’a düşmez mi, Okumak için atmak ilk adımı?



