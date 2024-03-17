          Okumak; insan olmak için, çıkmaktır sefere
          Vatanın; sahip olması için, gerçek bir ere

          Çünkü, “ikra” / “oku” diye başlıyor aziz dinim
          Başka söze ne hacet dostlar, artık benim 

          Oku oku oku, hiç durmadan, daima oku
          Budur kendini bilmenin, başta gelen yolu

          Okumaktan geçer kardaş, aman daima oku
          Yoksa saplanır göğsüne, düşmanın zehirli oku

          Unutma sen Allah değilsin, ama Allahtansın
          O değilsin, fakat her şey gibi, O’ndansın 

          Bunun gereğini yapman, yaratılış gerekçesi
          Okumaman olur, yokluğu istemenin dilekçesi
                                
          Okumak, kitabının ilk muhteşem baş emri
          Yoksa, olursun bineceklerin altındaki semeri 

          Okumak eder insanı, Kâinat Efendisi’nin yaveri
          O’nun uğrunda, şehit veya gazi olacak seçkin eri

          İster isen olmak, Allah’ın has ve saygın kulu
          Kâinatı okumaktır, bunun başta gelen okulu

          Bunun içindir ki, ana-babalar katlanıyor nelere
          Yeter ki okusun da, çıksın diye bilimsel sefere 

          Okumaz isen, hem Dünya hem de öte Âlemde
          Elini tutacak birini bulamazsın, arasan da beyhûde

          Okumak İlahî tecellînin, ilham basamakları
          Okumak, manevî yükselişin açılan kapakları

          Okumak, insan olmuşken sıradan Biri 
          Yapar insanı, mânevî sâhanın saygın Pîri 

          Okumak; geçmişe, geleceğe bağlayan köprü
          Sonsuz bir şekilde, uzatmak demektir ömrü

          Tabii, asıl okumak; büyük kâinatın şahsında
          Özet kâinat denen, Kendini okumaktır aslında

          İnsanın sonsuz, meçhul mânevî tarafları ile
          Mânâ âlemlerine, okumakla kanat açmazsan nafile
 
          Şereflendirmek için, “Bile yazdım adın ile adımı!”                                
          Kul’a düşmez mi, Okumak için atmak ilk adımı? 


 