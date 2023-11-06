Haber: Damla Oya Erman

NASA yetkilileri, 1 Kasım'da Hollanda'da düzenlenen bir tören sırasında İzlanda'nın ve önceki ay Hollanda'nın bu önemli anlaşmalara imza attığını duyurdular. Bu, Artemis Anlaşmaları'nı imzalayan ülkelerin sayısını 31'e çıkardı.

Artemis Anlaşmaları, barışçıl, şeffaf ve sürdürülebilir bir Ay keşfi için bir çerçeve sunuyor. NASA ve ABD Dışişleri Bakanlığı, bu anlaşmaları 2020 yılında oluşturmuştu. Artemis programı, on yılın sonuna kadar Ay ve çevresinde kalıcı bir insan varlığı kurmayı hedefliyor.

Hollanda ve İzlanda'nın Artemis Anlaşmalarına katılımı, bu küresel keşif çabasının daha da genişlediğini ve uluslararası işbirliğinin önemini vurguluyor. NASA Yöneticisi Bill Nelson, "Artemis Nesli ve ötesi için uzayın barışçıl, şeffaf keşfini sağlamak için küresel liderlik ve işbirliğine ihtiyaç vardır" dedi. Bu anlaşmalar, özel sektör ve uluslararası ortaklarla işbirliği yaparak büyük bir hedefi gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Artemis Anlaşmaları'nı imzalayan ülkeler arasında Kanada, Fransa, Almanya, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Birleşik Krallık gibi büyük uzay oyuncuları bulunuyor. Bu anlaşmaların bir parçası olmak, bu ülkelerin Ay keşfi ve uzaya olan katkılarını pekiştirmelerini sağlıyor.

Çin, farklı bir insanlı Ay göreviyle öne çıkıyor ve bu görev, Ay'ın güney kutbu yakınlarına bir üs kurmayı hedefliyor. Çin'in bu çaba için altı ülkeyle işbirliği yapma planları bulunuyor. Bu, Ay keşfinin rekabetçi ve işbirlikçi bir alanda hızla ilerlediğini gösteriyor.