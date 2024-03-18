Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması, futbolun güzelliklerinden uzaklaşıp şiddetin gölgesinde karanlık bir tablo çizdi.

Büyük umutlarla başlayan maç, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlanırken, tribünlerde yaşanan şiddet olayları maçın üzerine kara bir leke olarak çöktü.

Trabzonspor taraftarlarının, mağlubiyet sonrası sahaya inerek saldırı girişiminde bulunması, futbolun fair-play ruhunu yerle bir etti. Korner direğiyle yapılan saldırılar ve bıçakların kullanılması, sadece futbol değil, insanlık adına da kabul edilemez bir davranıştır.

Emniyet güçlerinin yetersiz müdahalesi ve güvenlik önlemlerinin eksikliği, maçın kontrolsüz bir şekilde şiddetin pençesine düşmesine neden oldu. Kadıköy'deki sıkı güvenlik önlemlerinin aksine, Trabzon'da benzer bir hassasiyetin olmaması, ciddi bir soru işareti olarak kalacak.

Üstelik, maç boyunca sahaya atılan meşaleler ve diğer tehlikeli cisimlerle saldırılması güvenlik güçlerinin ihmali olarak nitelendirilebilir. Bu durumda, sporun şiddetin ve terörün önüne geçmesi için daha etkin önlemler alınması gerektiği açıktır. Bu önlemler göz göre göre neden alınmadı?

Hakemlik standartlarının da sorgulandığı maçta, sahada yaşanan olaylara karşı daha sert tedbirler alınması gerektiği ortaya çıktı. Halil Umut Meler'in müdahalesizliği, futbol camiasında büyük bir hayal kırıklığı ve hakemlerin daha cesur ve etkili bir tutum sergilemesi gerektiğini bir kez daha gösterdi. Halil Umut Meler daha önce şiddet görmüş ve buradan gerekli tüm tepkileri vermiştik. Buradan ona söyleyebileceğim tek şey umarım futboldan elini çekme vaktinin geldiğini aklın ve yüreğinin çeliştiği noktada anlayabilir ve gereğini yapabilirsin.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı, sporun barış ve kardeşlik duygularını yok sayarak, şiddetin ve terörün maç atmosferini zehirlediği bir örnek olarak tarihe geçti. Bu tür olayların tekrarlanmaması için hem kulüplerin hem de yetkililerin daha sıkı tedbirler alması ve futbolun asıl ruhunu koruması gerekmektedir.

Sonuç olarak, 4 Nisan 2015'te yaşanan otobüs kurşunlanması olayının failleri halen cezasını çekmemiş ve yaptığı yanına kar kaldı sanarak hayatına devam ederken bu gece İstanbul'a dönen Fenerbahçe kafilesinin sağ salim şehre inmesini diliyoruz.