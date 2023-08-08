Seul

Tahliye işlemleri, dün Dünya İzci Hareketi Örgütünün Saemangeum kentinde 2 Ağustos'ta başlayan etkinliklerin erken bitmesine yönelik kararının ardından başladı.

Bu kapsamda Güney Kore, binlerce katılımcının Başkent Seul ve çevresindeki kentlere naklini gerçekleştiriyor.

Yetkililer, yaklaşık 37 bin katılımcının taşınması için 1000'den fazla otobüsün tahsis edildiğini ve tahliyelere 270 polis aracıyla 4 helikopterin eşlik edeceğini açıkladı.

Khanun Tayfunu, Japonya'nın güneybatısındaki adalarda yaklaşık bir haftadır etkili olurken, bölgede aşırı yağışlar nedeniyle çok sayıda ev ve elektrik hattı da hasar gördü.

Japon Meteoroloji Ajansı, Japonya'nın Kagoshima bölgesinde hızının 144 kilometreye ulaşabileceğini öngördüğü Khanun Tayfunu'nun kuzey bölgelere doğru ilerlediği bilgisini paylaştı.

Güney Koreli meteoroloji yetkilileri ise tayfunun karaya çıkmasının ardından, 11 Ağustos Cuma'ya kadar ülkenin güneybatısı başta olmak üzere kıyı bölgelerinde aşırı yağış ve hızı saatte 126 kilometreye ulaşabilecek rüzgarlarla etkili olacağını kaydetti.

Yetkililer, bu kapsamda sahil bölgelerinde tünel ve yürüyüş alanları gibi sellere karşı savunmasız olabilecek yerlerin kapatılması talimatı verdi.

Sıcaklıklar izcileri etkilemişti

Saemangeum kentinde 2 Ağustos'ta başlayan 25. Dünya İzci Jamboreesi'ne 158 ülkeden 43 bin izci katılmıştı.

İngiltere'den gelen 4 bin izci, olumsuz şartlar nedeniyle etkinliği terk etmek zorunda kalmıştı.

Sıcak çarpması, 35 derece civarındaki sıcaklıklarda bozulan yiyecekler, bölgedeki seller sonucunda tıkanan duş ve tuvaletler nedeniyle onlarca katılımcının hasta olmasının yanı sıra etkinlikteki sağlık hizmetlerinin yetersiz kalmasının ardından bazı kişiler organizasyonun iptalini talep etmişti.

Bunun üzerine Başkanlık Ofisi Basın Sekreteri Kim Eun Hye, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un katılımcıların sıcak hava dalgasından korunması için klimalı otobüs ve soğutuculu kamyon sağlama talimatı verdiğini açıklamıştı.

ABD, Singapur ve İngiltere ekipleri aşırı sıcaklar nedeniyle etkinlikten erken ayrılmıştı.

AA