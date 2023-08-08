Ankara

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Washington DC ve civarı için kasırga uyarısı verdi ve yaklaşık 29,5 milyon insanın yaşadığı 10 eyalette kasırga, kuvvetli rüzgar, iri taneli dolu ve hortumların görülebileceğini belirtti.

Fırtınalar nedeniyle Güney Carolina eyaletinde 15 yaşında bir çocuk üzerine fırtınada yıkılan bir ağacın düşmesiyle, Alabama eyaletinde ise, 28 yaşındaki kişi yıldırım nedeniyle hayatını kaybetti.

Doğu yakasında 2 bin 600 uçuşun iptal edilmesi ve 7 bin 900 uçuşun ertelenmesinin ardından ABD Federal Havacılık Dairesi, bölgeye yapılan uçuşların rotasını fırtınadan etkilenmeyecek şekilde yeniden belirlediklerini duyurdu.

Fırtınadan etkilenen eyaletlerdeki 1,1 milyon hane ve iş yerinde elektrik kesintisi yaşandı ve bölge yetkilileri, yıkılan elektrik hatlarının tamir edilmesinin zaman alacağını duyurdu.

AA