Recording Academy, 4 Şubat Pazar günü Los Angeles'taki Crypto.com Arena'da gerçekleşecek 2024 GRAMMY adaylarını resmi olarak açıkladı.

Resmi olarak 66. GRAMMY Ödülleri olarak bilinen 2024 GRAMMY'leri, CBS Television Network'te canlı olarak yayınlanacak.

Dünyanın en prestijli müzik ödülünde Esin Aydıngöz ve Mehmet Ali Sanlıkol finalistler arasında. Aydıngöz, 'En İyi Aranjman' Sanlıkol, 'En İyi Klasik Müzik Kaydı’ dalında adaylar arasında.



Tim Burton’ın dizisi “Wednesday”in ilk bölümünde yayınlanan "Paint It Black" şarkısının aranjmanına imza atan Türk besteci Esin Aydıngöz Grammy'e aday gösterildi.





Türk besteci Esin Aydıngöz, Tim Burton’ın yeni dizisi “Wednesday”de aranjör olarak yer alarak büyük ses getirmişti. Dizinin ilk bölümünde Wednesday’in The Rolling Stones’un “Paint It Black” eserini çaldığı sahnedeki viyolonsel düzenlemesi ve üçüncü bölümde Nevermore Akademisi öğrencilerinin Fleetwod Mac’in “Don’t Stop” eserini çaldıkları sahnedeki lise bandosu düzenlemesini yapan Esin Aydıngöz, bu başarısı sayesinde Grammy'e aday gösterildi.





Sanlıkol’un ise ikinci kez aday gösterilişi! A Far Cry yaylı orkestrası ile ikinci kez Grammy ödüllerinde finale kalışı. Daha önce 2015 senesinde Oda Müziği kategorisinde finale kalıp Los Angeles’taki ödül törenine katılmıştı. Sanlıkol ayrıca Berklee College of Music’te yüksek lisans ve Doktorasını burslu yapmış ABD’nin ilk konservatuvarında tek Türk profesörü olan Sanlıkol, Kuzey Amerika’da müzik alanında görev yapan 3 kadrolu profesörden biri.





Ödül töreni 4 Şubat'ta Los Angeles'ta

Üç yeni GRAMMY kategorisi 2024 GRAMMY'lerde ilk kez sahneye çıkacak: En İyi Afrika Müziği Performansı, En İyi Alternatif Caz Albümü ve En İyi Pop Dans Kaydı.





