İSTANBUL- Profesyonel yaşamının 15. yılına girdiği bu dönemde hazırladığı yeni işlerinden ilki Kalem, bugüne kadar 40’ın üzerinde video klip yayımlayan Türkmen'in, hayranlarını şaşırttı. Çarpıcı dövüş ve kılıç sahnelerinden oluşan video klip, aksiyon yönetmeni yakın arkadaşı Uğur Yıldıran’ın yönetmenliğinde Belgrad Ormanlarında çekildi. Uzun yıllardır sporun birçok dalıyla yakından ilgilenen Türkmen, dövüş sanatlarındaki başarısını gözler önüne serdiği, çarpıcı aksiyon sahnelerinden oluşan klibi için Mahmut Yalçın’la kameranın karşısında 8 saat boyunca performans sergiledi. Uğur Yıldıran’ın koreografisini yaptığı dövüş sahnelerinde Türkmen, performansı için Sidar Sarı eğitmenliğinde hazırlandı.

HABER: MERVE ELÇİ