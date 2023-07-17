İSTANBUL- En son ATV'de yayınlanan yapımcılığını Oktay Kaynarca'nın yaptığı "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisinde oynayan ve Eylül ayında vizyona girecek olan "Money Talks" Para Konuşur isimli sinema filmi ile tüm dikkatleri üzerine çeken ve aksiyon sahnelerin aranan ismi başarılı oyuncu Selçuk Kılıç, geçtiğimiz günlerde Anadolu yakasında bulunan bir AVM'de görüntülendi.

Fit vücudu ile tüm dikkatleri üzerine çeken Selçuk Kılıç yeni yayın döneminde yeni projeler için senaryoları değerlendirdiğini bir yandan da fırsat buldukça tatile gittiğini dile getirdi.

HABER: MERVE ELÇİ