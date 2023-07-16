İSTANBUL- 'Geniş Aile' dizisinde canlandırdığı 'Cevahir' karakteriyle yıldızı parlayan Ufuk Özkan, geçen yıl karaciğer yağlanması yüzünden 17 kilo verdi. Ünlü oyuncu, hastanedeki normal kontrolleri sırasında ise üçüncü derece siroz olduğunu öğrendi.

Doktorlar, Ufuk Özkan’a eğer acilen organ nakli olmaması halinde dokuz ila 12 ay yaşayabileceği bilgisini verdi.

ÜNLÜ İSİMLER DESTEK VERDİ

Ufuk Özkan'ın açıklamasının ardından ünlü oyuncuya meslektaşlarından destek mesajları geldi.

ŞİNASİ YURTSEVER

"Sağlıklı güzel günler diliyorum kardeşim..."

HASİBE EREN

"Geçmiş olsun Ufuk'çum."

MUSTAFA MERT KOÇ

"Sana hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle ağabeyim. Bekliyoruz..."

ERAY DEMİRKOL

"Geçmiş olsun ağabey."

MEHTAP BAYRİ

"Canım..."

ASLI OMAG

"Paşam, çok geçmiş olsun."

HABER: MERVE ELÇİ