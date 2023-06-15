HABER: DİNÇER KARACALAR

Dünyanın sayılı zenginleri arasında olan İtalyan iş adamı, sosyal medyanın ikonik isimlerinden biri. Dünya magazin basınının yakından takip ettiği Gianluca, sanayi makineleri üreten devasa bir şirkete sahip. İtalya, Hindistan ve Hollanda'da üretim tesisleri olan bu zengin iş adamı Hollywood ünlüleriyle de oldukça yakın olunca dünya basını peşinden koşuyor.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Gianluca Vacchi, Türkiye'den çok az insanla bir araya geldi. Bir araya geldiği isimlerin biri de tanınan iş insanı yatırımcı Serhat Serbes oldu. Mandarin Oriental, Bodrum'da yer alan Atelier di Carne ve Etiler'in incisi konumunda olan Celebrity ve Serhat Serbes Mücevherat'ın da sahibi olan Serhat Serbes, Gianluca Vacchi ile özel olarak bir araya gelerek Gianluca için hazırlanan çok özel hediyeleri takdim etti. Serhat Serbes Kuyumculuk'tan kendisi için hazırlanan hediyeleri alan İtalyan fenomen ''Türkiye harika bir yer, İstanbul çok çok güzel'' dedi.