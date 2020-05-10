YAŞAR ŞENYÜZ

Geçen akşam Pandemi dolayısı ile sosyal medyada gerçekleşen bir canlı yayında sevgili psikolog dostum Pınar Erdem’in konuğu oldum. Format gereği eski anılarımızdan tam 2 saat sohbet ettik. Malum bu hafta sonu ‘Anneler Günü’ ve rahmetli annemden de biraz konuşma, onu yad etme şansım oldu. Sevgili okuyucularım ben ailemin en büyük çocuğuyum ama ne yazık ki 13 yıllık bir bebek hasretinden sonra dünyaya gelmişim. Annem bebek hasreti ile yıllarca yanıp tutuşmuş, arada 2 tane bebeği dünyaya gelmiş ama ikisi de vefat etmiş.

Sokak satıcılarını dize getiren anne…

Yıllar sonra ben dünyaya sağlıklı bir şekilde gelince tabiki ev bayram yerine dönmüş. Ev bayram yerine dönmüş ama o yıllarda satıcılar at arabaları ile sokaklarda bağıra çağıra zerzavatçılık (meyve sebze satıcılığı) yaparlar, sakası (su satan kişi) limonatacısı, dondurmacısı, destancısı (bir kağıda yazılı hikayeyi satan kişi) sokaklarda yüksek sesle bağıra çağıra satış yapmaya çalışırlarmış. Hele hele yoğurtcular omuzlarındaki sırığa bağlı olan ipliğe asılı yoğurt kaplarını taşırken hem yüksek sesle yoğurt diye bağırırlar, hem de elindeki çanla çan çan diye ses çıkartırlarmış.

Ben doğduktan sonra bu satıcıların hiç biri bizim sokağa girerken artık bu sesleri çıkartamaz olmuşlar. Sevgili annem bunların gözünü nasıl korkuttu ise bu satıcılar bizim sokağa girdiklerinde ilk işleri bizim evin bahçe kapısına bakmak olurmuş. Eğer kapıda bir yemeni asılı ise sokağa girmez daha sonra kapıda yemeni yokken gelmek üzere giderlermiş.

Sizin de tahmin edeceğiniz üzere kapıda yemeni asılı ise o çok kıymetli Yaşar bebek uyuyor demekmiş… Heyyy o kadar satıcıyı dize getiren Arnavut kadını sevgili annem ‘Zeynep Sultan’ mekanın cennet olsun… Evlatları için her şeyi göze alacak olan bütün annelerin, bebek bekleyip hasretle yanan bütün kadınların ve çocuğuna annelik yapmak zorunda kalan bütün anneanneler, babaanneler, halalar, teyzeler, hepinizin ANNELER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN. Haftaya perşembe günü tekrar buluşana kadar hepinize coronasız sağlıklı günler dilerim…