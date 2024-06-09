İstanbul’da yapılan Etnospor Kültür Festivali, adeta bir kültür ve spor şöleni.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen ve Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen bu organizasyon, dört gün boyunca geleneksel sporlar, oyunlar, sanatlar ve gastronomi gibi birçok alanda etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Festivalin dördüncü gününde de coşku ve heyecan doruktaydı.

Geleneksel sporlar arasında benim en çok ilgimi çeken ise güreş oldu. Özellikle İsmail Balaban'ın mücadelesi beni oldukça heyecanlandırdı. Etnospor Kültür Festivali'nin üçüncü gününde gerçekleştirilen Fetih Yağlı Güreş müsabakaları, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Rakiplerini bir bir mağlup eden İsmail Balaban ile Mustafa Taş finalde karşı karşıya geldi. Ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği bu finalde Taş'a üstünlük kuran İsmail Balaban, şampiyonluğa ulaştı. Bu heyecan dolu anlar, güreşin ne denli köklü bir gelenek olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Atlı sporlar da festivalin en heyecan verici etkinliklerinden biriydi. Nefes kesen turnuvalar izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Ben de bu deneyimi kaçırmak istemedim ve ata bindim. Ata binmek gerçekten tarifi zor bir keyifti. Festival organizatörlerinin çocuklara öncelik verip onların atlarla bağ kurmalarını sağlamaları, bu sporun genç nesillere aktarılması açısından harikaydı.

Okçuluk alanı ise benim en çok keyif aldığım aktivitelerden biriydi. Elime ok ve yay alarak atış yaptım. Tam isabet olmasa da hedefe yakın bir yere ok atabilmek bile büyük bir keyifti. Bu alanda çok fazla izci grubunun bulunması ve izcilik alanının yoğun ilgi görmesi, festivalin ne kadar kapsamlı ve zengin içerikli olduğunu gösteriyordu. İzcilik, gençlerin doğayla iç içe olması ve hayatta kalma becerilerini geliştirmesi açısından önemli bir etkinlikti.

Sanat alanında da festivalin dikkat çeken bir diğer unsuru ebru sanatıydı. Ebru yapımı, izleyicilere görsel bir şölen sundu. Renklerin su üzerindeki dansı, herkesin ilgisini çekti ve sanatın evrenselliğini bir kez daha kanıtladı.

Etnospor Kültür Festivali, geleneksel sporların ve kültürlerin buluşma noktası oldu. Her yaştan insanın katılımıyla büyük bir şenlik havasında geçen bu etkinlik, geleneksel sporların ne kadar değerli ve önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Umuyorum ki bu festival, gelecek yıllarda da devam eder ve bizlere aynı heyecanı yaşatmaya devam eder.

Eğer siz de bu tür etkinliklere ilgi duyuyorsanız, Etnospor Kültür Festivali'ni mutlaka ziyaret edin. Geleneksel sporların, oyunların ve sanatların tadını çıkarın. Kendinize ve sevdiklerinize unutulmaz anılar biriktirin. Ben, şimdiden gelecek yılın festivalini sabırsızlıkla bekliyorum.