Anıl Sural

Facebook’un yöneticisi Frances Haugen, şirketin bazı yöntemleriyle ilgili olarak Senato Ticaret, Bilim ve Ulaştırma Alt Komitesinde düzenlenen oturuma katıldı



Fotoğraf Editörü: Rona Doğan



Önce Vatan Gazetesi Washington – ABD Kongresi

Facebook'un eski çalışanı veri bilimi uzmanı Frances Haugen, bugün ABD Kongresi'nde düzenlenen oturumda ifade verdi. Haugen, Senato'ya verdiği ifadesinde eski işvereni Facebook'u ABD'nin karşı karşıya olduğu "en acil tehditlerden biri" olarak niteleyerek sert bir dille eleştirdi ve platformun daha iyi denetlenmesi için faaliyetleri hakkında şeffaf olması çağrısı yaptı.



Facebook'un dezenformasyon ekibinde ürün müdürü olarak çalışan Haugen, sosyal medya devinin algoritmalarını ve faaliyetlerini gizli tuttuğunu söyledi.



"Meselenin özü, Facebook'un yıkıcı seçimlerini Facebook'tan başka kimsenin anlayamaması çünkü sadece Facebook inceleme yapabiliyor" ifadesini kullanan Haugen, Facebook'un ürünlerinin çocuklara zarar verdiğine, sosyal bölünmeyi körüklediğine ve Amerika'nın demokrasisini zedelediğine inandığını dile getirdi.





Senato Ticaret Alt Komisyonu'ndaki ifadesinde Haugen "Etkili denetimin kritik başlangıç noktalarından biri şeffaflıktır. Bunu temel alarak tüketici zararı, yasadışı içerik, veri koruma, rekabeti önleyici uygulamalar, algoritmik sistemler ve daha fazlası için mantıklı kurallar ve standartlar inşa edebiliriz" şeklinde konuştu.



Haugen ayrıca Facebook yöneticilerinin şirketin karlılığını her zaman güvenliğin üzerinde tuttuğu mesajını da senatörlere iletti.



"Şirketin lider kadrosu Facebook ve Instagram'ı daha güvenli hale getirmenin yollarını biliyor ve gereken değişiklikleri yapmıyor çünkü kullanıcılar yerine ettikleri dev karları tercih etmek zorundalar" diyen Haugen, Facebook'un hiç kimseye hesap vermediğinin de altını çizerek şu anda firmanın CEO'su Mark Zuckerberg'ü sorumlu tutan hiç kimse olmadığını kaydetti.





ABD'li siyasetçilerden Facebook'un kurucusu Zuckerberg'e tepki

ABD'li Kongre üyeleri, sosyal medya platformları Facebook, WhatsApp ve Instagram'da yaşanan erişim sorunun ardından şirketin CEO'su Mark Zuckerberg'i kullanıcı güvenliği konusunda 'şövalyelik yapıp bir yandan da daha fazla kar elde etmekle' suçladı.



Amerikalı kanun koyucular ayrıca, düzenleyicilerden sosyal medya şirketinin çocuklara zarar verdiği ve bölünmeleri körüklediğine dair bir muhbirin dile getirdiği suçlamaları derhal araştırmasını talep etti.

Facebook muhbiri olarak ortaya çıkan şirketin eski çalışan Frances Haugen, sosyal medya devinin kamu yararı ile şirket karı arasında bir çatışma olduğunda kendi çıkarını seçtiğini söylemişti.



ABD Kongresi'nde hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar, piyasa değeri 1 trilyon doları bulan şirkete yönelik sert eleştiriler yöneltti.

Burada konuşma yapan Senato Ticaret Alt Komitesi Başkanı Demokrat Senatör Richard Blumenthal, Facebook'un, kendi ürünlerinin sigara gibi bağımlılık yaptığını bildiğini söyledi.

Zuckerberg'in komitede ifade vermesini isteyen Blumenthal, ilaveten Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile Federal Ticaret Komisyonu'nu da şirketi soruşturmaya çağırdı.