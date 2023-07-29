İSTANBUL (AA) - Eti Bakır, yerin altındaki tüm cevherleri çıkarmak için ilk yerleşim izlerinin M.Ö. 3.000 yılına kadar uzandığı Elazığ'daki Harput Kalesi kazılarının sponsorluğunu üstlenerek Anadolu'nun gizli kalmış tarihine ışık tutan çalışmaları destekliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, binlerce yıldır farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Anadolu, tarihsel servetiyle tüm dünyanın odağında olmayı sürdürüyor.

Yerin altındaki tüm cevherleri çıkarmak için seferber olan Eti Bakır, Samsun İkiztepe Höyüğü'nün ardından bu kez de Harput'un köklü tarihine sahip çıkıyor.

Doğu Anadolu'nun en kapsamlı arkeolojik kazısı olan Harput Kalesi kazılarına sponsor olan şirket, burada 5.000 yıllık kültürün izlerini sürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eti Bakır Genel Müdür Yardımcısı Asım Akbaş, şirketin Cengiz Holding çatısı altında yaklaşık 20 yıldır madencilik faaliyetleri yürüttüğünü belirterek, 'Bildiğiniz gibi bu madenleri yerin altından çıkarıyoruz. Türkiye'de yerin altında bakır cevherinin yanı sıra pek çok tarihi cevher de yatıyor. Biz de buradan hareketle yerin altındaki tüm cevherleri çıkarmak, ekonominin yanı sıra tarihe ve kültüre de katkıda bulunmak için arkeolojik kazılara sponsor olmaya karar verdik.' ifadelerini kullandı.

Akbaş, gelecek yıllarda bu desteği artırarak sürdürmek istediklerini bildirdi.

- 'Eti Bakır, Türkiye'nin cari açığının azaltılmasına her yıl 750 milyon dolarlık katkı sunuyor'

Yıllık 70 bin tonluk katot bakır üretimiyle iç pazarın yaklaşık yüzde 20'sini karşıladıklarını belirten Akbaş, Eti Bakır'la ilgili şu bilgileri verdi:

'Türkiye'de madenden son ürüne üretim yapan tek izabe tesise sahip şirket biziz. 9 tesisi ve 5 bin 500 çalışanıyla büyük bir aile olan Eti Bakır, yüzde 99,99 saflıkta katot üretimiyle Türkiye'nin cari açığının azaltılmasına her yıl 750 milyon dolarlık katkı sunuyor. Yeni madenlerimizle bu katkıyı artırmaya devam edeceğiz. Geçen yıl kazandığımız ihalenin ardından Elazığ'ın Maden ilçesindeki tesis kurma çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 750 kişinin çalışacağı ve 350 milyon dolarlık yatırımla kurulacak Elazığ'daki tesisimizi 3 yıl içinde faaliyete geçirerek yılda 1 milyon tonluk bakır cevherini işleyeceğiz.'

Harput İç Kale Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç ise Elazığ'ın yeraltı değerlerinin gün yüzüne çıkarılmasının önemine işaret ederek, Harput'un, M.Ö. 3000'lerden başlayıp, M.S. 1.900'lere kadar kesintisiz olarak süren yaklaşık 5 bin yıllık yerleşime sahip olduğunu belirtti.

Harput'ta yaşamın başladığı nokta olarak bilinen kalenin sadece bölgesel olarak değil, bilinenlerin ötesinde çok sayıda kültürel varlığı barındıran toplumsal bir yapı olduğunu aktaran Aytaç, 'Döneminin garnizonu olan kale; gizli geçitleri, zindanları, surları, inanç merkeziyle henüz ortaya çıkmamış birçok tarihi içinde barındırıyor. Harput Kalesi gibi önemli miraslarımızı koruma altına almak, tarihsel değerlerimizi topluma kazandırmak gibi önemli bir çalışmayı üstlenen Eti Bakır'a teşekkür ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Aytaç, bu destekler sayesinde Harput Kalesi'nin UNESCO Asıl Listesi'ne girmesini, Türkiye'nin bu çok önemli değerinin kültür tarihinde hak ettiği yere kavuşmasını istediklerini belirtti.