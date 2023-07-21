Enerjisa Enerji'nin öncülüğünde Türkiye'nin ekonomik verimliliğine katkı sağlamak amacıyla 'Daha İyi Bir Gelecek' platformu hayata geçirildi.

Kamu, iş dünyası, akademi ve sivil toplumdan birçok paydaşın yer aldığı platformun tanıtım toplantısı İstanbul Fişekhane'de gerçekleştirildi.

Platformu destekleyen ve danışma kurulunda yer alan kurumlar arasında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Türkiye Ekonomi Araştırmaları Vakfı, TÜBİTAK MAM, İTÜ Enerji Enstitüsü, Sabancı Üniversitesi İklim, Enerji ve Çevre Araştırmaları Merkezi, Enerji Verimliliği Derneği ve Tiyatro Kooperatifleri bulunuyor.

Platform ilk olarak, Türkiye'deki işletmelerin verimlilik konusundaki mevcut durumları, öncelikleri, gelecek beklentileri ve risklerini ortaya koyan 'Türkiye Verim Araştırması Raporu'nu yayınladı.

18 farklı ilden, 12 sektörden 1249 işletmenin katıldığı sektörel ve bölgesel analizler içeren rapora göre, verimlilik artırma konusunda girişim yapan işletme oranı yüzde 22 olarak açıklandı. Büyük ölçekli işletmelerde bu oran yüzde 17'ye geriliyor.

Şirketlerin verimlilik odaklı çalışmalarında malzeme tasarrufu, atık azaltımı ve geri dönüşüm alanları başı çekiyor. Ayrıca şirketler veri analizi araçlarına yatırım yapsalar da veri analizini etkin bir şekilde yapamıyor ve bu durum verimsizlik döngüsüne yol açıyor.

Rapora göre, plastik kullanımının azaltılması, karbon yönetimi ve atık yönetimi gibi çevresel eylemlerin maliyeti önemli bir engel olarak görülmüyor.

Öte yandan uygun finansman imkanları, hibe, kredi ve kaynak verimliliği çözümleriyle ilgili bilgilendirme sağlanması da verimliliği sağlayacak başlıca kaynaklar arasında yer alıyor.

- 'Enerji son üç yılda dünyadaki ekonomik dengeyi değiştirdi'

Enerjisa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler, toplantıda yaptığı konuşmada, küresel değişim ve dönüşüm sürecinde enerji sektörünün önemli bir rolü olduğunu belirtti.

Başarılı projelerde iş birliğinin önemli olduğunu vurgulayan Zaimler, 'Özel sektörün, kamunun, akademinin, medyanın, iletişim kanallarının hepsinin iş birliğine ihtiyaç var. Enerjisa Enerji bu platforma öncülük etmiştir. Bilinen sorumlulukların dışında bir inisiyatif almıştır. Bu yüzden Enerjisa Enerji sektöründe lider ve ülkesinin önceliklerini hep ajandasına alan bir şirket. Bu topraktan aldığını bu topraklara vermeyi kendine ilke edinmiştir. Enerjisa Enerji bu projede Türkiye'nin birçok değerli paydaşını Türkiye için bir araya getirmiştir.' dedi.

Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi Murat Pınar da son dönemde dünya genelinde yaşanan enerji krizi, savaş ve salgın sonucunda enerjinin dünyanın en önemli gündem konularından bir olduğunu dile getirerek, 'Böyle bakınca da enerji son üç yılda bütün dünyadaki ekonomik dengeyi değiştirdi.' ifadesini kullandı.

Yeni kurulan platforma ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Pınar, 'Bir derdin parçasıysanız çözümün de sorumluluğunu almak durumundasınız. Enerjisa olarak IDEMA ve TBWA/İstanbul ile birlikte akademi, kamu ve STK üçgeniyle beraber çözüm yolları için neler yapabiliriz diye düşündük ve aklımıza bu geldi.' diye konuştu.

Dünyadaki yeni trendlere bakıldığında uçtan uca bir verimlilikten söz edildiğine dikkati çeken Pınar, şunları kaydetti:

'Hikayeye, malzeme ve insan kaynağının yanı sıra inovasyon, teknoloji, dizayn, müşterinin beklentisini anlamak, pazarlama, marka değeri gibi konuların hepsini değerlendirdiğinizde aslında yüzdeli büyümelerden çarpanlı büyümelere gidiyorsunuz. Bizim de hedefimiz buydu. Türkiye hikayesine baktığımızda son 5 yılda 248 milyar dolarlık enerji ithalat faturamız var. Enerji Bakanlığımız bununla ilgili önümüzdeki yol haritası ve stratejiyi değerlendiriyor. Bir açıklama yaptı. Biz de bunun bir parçası olarak orada yer almayı planlıyoruz.'

Pınar, Türkiye'nin ekonomik verimliliği için yapılan her türlü yatırım ve harcanan her türlü enerjinin doğru yere gidiyor olması gerektiğini vurgulayarak, 'Bu yüzden bu projenin içindeyiz ve başlangıcı itibarıyla 'daha iyi bir gelecek' dedik.' ifadesini kullandı.

AA