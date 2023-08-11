Haber: Mert Osman Erman

Perşembe günü polisle çatışmada yaralanarak ölen yedinci şüpheli de Kolombiyalıydı.

Bay Villavicencio, başkent Quito'da bir kampanya etkinliğinden ayrılırken öldürüldü.

İçişleri Bakanı, "iğrenç olaya" dair bir polis soruşturmasının devam ettiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Juan Zapata, polis memurlarının bu suçun nedenini ve entelektüel yazarlarını keşfetmek için çalışacağını söyledi.

Altı gözaltındaki kişinin adları Andres M, Jose N, Eddy G, Camilo R, Jules C ve Jhon Rodriguez olarak belirlendi. Bay Zapata, perşembe günü bir basın toplantısında açıkladı.

Gözaltına alınmalarına yol açan polis baskını sırasında, memurlar bir tüfek, bir alt makineli tüfek, dört tabanca, üç el bombası, dört mühimmat kutusu, iki motosiklet ve grubun sahiplendiği bildirilen bir araç buldular.

Organize suçlara karşı bir eleştirmen olan Bay Villavicencio, yolsuzluk ve hükümet yetkilileri arasındaki bağlantıları iddia eden az sayıdaki başkan adayından biriydi.

Başkan Guillermo Lasso, suikastın seçimi sabote etme girişimi olduğunu söyledi.

Ulusal olağanüstü hal durumuna rağmen, oy verme işleminin 20 Ağustos'ta planlandığı şekilde devam edeceğini ekledi.

Suikastın arkasında organize suç olduğunu söyledi ve FBI ajanlarının yakında geleceği bir soruşturmaya yardımcı olmalarını istedi.

Bay Villavicencio, ülkenin ulusal meclisi üyesiydi ve geçen ay Los Choneros adını taşıyan bir çeteden tehditler almıştı ve bir güvenlik ayrıntısı verilmişti. Cinayetinin ardından, balaclavas takmış ağır silahlı erkeklerin sorumluluğu üstlendiği bir video sosyal medyada göründü. Erkekler, rakip olan Los Choneros'un rakipleri olan Los Lobos'a ait olduklarını iddia ettiler.

Ancak birkaç saat sonra başka bir video daha çevrimiçi göründü, bu sefer maskeler takmayan bir grup erkek - bu sefer Los Lobos üyeleri olduklarını iddia ettiler ve suikastla ilgilerinin olmadığını, diğer videonun rakiplerinin suikastı üstlenmeleri için bir girişimi olduğunu iddia ettiler.

Ekvador: Temel bilgiler

Ekvador nerededir?

Güney Amerika'daki And dağlarının en küçüğüdür, Kolombiya ve Peru arasında, ekvator üzerinde (bu nedenle adı böyle).

Bay Villavicencio neden vuruldu?

Yolsuzlukla mücadele odaklı seçimin ilk turunda sekiz adaydan biriydi ve o ve ekibi uyuşturucu kaçakçılığıyla ilişkilendirilen bir çetenin lideri tarafından tehdit edilmişti.