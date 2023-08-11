Haber: Mert Osman Erman

Beşinci bir Amerikalı zaten serbest bırakılmıştı, bir ABD ulusal güvenlik yetkilisi dedi.

Serbest bırakılmaları için İran ve ABD arasında görüşmeler yapılmıştı.

"Bu cesaret verici bir adım olsa da, bu ABD vatandaşlarının... zaten ilk etapta tutuklanmamış olmaları gerekiyordu," dedi Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Adrienne Watson.

"Tabii ki, hepsi de ABD'deki evlerine dönene kadar dinlenmeyeceğiz," dedi.

İran'ın BM misyonu, Tahran'ın Evin hapishanesinden çifte vatandaşların serbest bırakıldığını doğruladı, devlet medyasına göre.

Anlaşmanın "üçüncü bir ülke tarafından arabuluculuk edildiği" ve Güney Kore'deki dondurulmuş fonların "Qatar'a aktarılacağı ve engelleneceği" belirtildi, Reuters'ın devlet haber ajansı IRNA'yı aktardığına göre.

ABD medyası, Güney Kore'de dondurulan İran fonlarının yaklaşık 6 milyar dolar değerinde olduğunu bildiriyor.

Bay Namazi'nin kardeşi Babak şöyle dedi: "Bu olumlu bir değişiklik olsa da, Siamak ve diğerleri eve dönene kadar dinlenmeyeceğiz; bunun gerçekleşebilmesi için günleri saymaya devam ediyoruz."

51 yaşındaki Namazi 2015 yılında ilk kez tutuklandı ve güvenlik suçlarından 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

58 yaşındaki Bay Shargi'nin kız kardeşi, Nisan 2018'deki gözaltısını takiben serbest bırakılmasını sağlamak için Başkan Biden ve hükümet yetkililerinin çalışmasına inandığını söyledi.

67 yaşındaki işadamı ve vahşi yaşam koruyucusu Bay Tahbaz, Ocak 2018'deki çevre aktivistlerine yönelik baskında ilk kez tutuklandı.

İran son yıllarda birçok çifte vatandaşı gözaltına aldı ve hapsetti, genellikle ulusal güvenlik suçlamalarıyla.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller, serbest bırakılan beş kişiden ikisinin "gizli kalmak istediğini" söyledi.

"ABD vatandaşlarıyla ilgili olarak ailelerle iletişim halindeyiz ve bu bireylerin sağlık ve refahını yakından takip etmeye devam ediyoruz," dedi.

Yıllardır İranlıların ABD ve diğer batı hapishanelerinde hapsedilen İranlılar ile bir mahkum takası ve ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını hafifletmesi kapsamında serbest bırakılmalarını sağlamak için görüşmeler yapılıyordu.

Görüşmelere yakın kaynaklara atıfta bulunan Reuters, ABD vatandaşlarının İran'ı terk etmelerinin hala birkaç hafta sürebileceğini belirtti.

New York Times, ABD hapishanelerindeki İranlı mahkumların da anlaşmanın bir parçası olarak serbest bırakılabileceğini bildirdi, ancak Beyaz Saray mahkumların serbest bırakılmasını sağlamak için Tahran'a ne teklif ettiklerine dair herhangi bir ayrıntıyı doğrulamadı.