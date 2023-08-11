Haber: Mert Osman Erman

Otuz kişi hala kayıp, sekiz kişi ise kazadan sağ kurtuldu.

Kurtulanlar, pazar günü mürettebatı tarafından terk edilen ve 50'den fazla yolcu taşıyan tekneleriyle Malezya'ya ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Her yıl binlerce Rohingya, tehlikeli deniz yolculuğunu Malezya veya Endonezya'ya yapmaya çalışıyor.

Myanmar'daki zulümden ve Bangladeş'teki kalabalık mülteci kamplarından kaçıyorlar. Bu hafta hayatını kaybedenler arasında, kurtarma ekibine göre tümü Rohingya Müslümanları olan 13 kadın ve 10 erkek bulunuyor.

Müslüman Rohingya'lar, çoğunlukla Budist olan Myanmar'da etnik bir azınlıktır. 2017 yılında Burmalı askeri tarafından başlatılan bir soykırım kampanyasından kaçmak için birçoğu Bangladeş'e kaçtı. Myanmar'da kalanlar da 2021'deki askeri darbeden bu yana kaçmaya çalışıyor. Bu hafta batan teknenin kurtulanları, Rakhine'nin başkenti Sittwe yakınlarında büyük bir dalga tarafından vurulduklarını anlatıyorlar.

Yolcular, Malezya'ya gitmek için kişi başı yaklaşık 4,000 dolar (3,153 pound) ödemiş olan kaçakçıların ardından tekneden ayrıldığını söylüyorlar. Kurbanların cesetleri diğer tekneler tarafından alındı veya sahilde vurdu.

Kalabalık balıkçı tekneleriyle Andaman Denizi'nin uzun yolculuğu her zaman tehlikelidir, ancak özellikle bu mevsimde, muson fırtınalarının zirvesinde daha da tehlikelidir.

Çoğu Rohingya, genellikle ekim ile mayıs ayları arasında geçmeye çalışır.

Sadece Bangladeş sınırında korkunç kalabalık kamplarda mülteci olarak yaşamaya veya Myanmar'da hareket özgürlükleri kısıtlanarak ayrımcılığa maruz kalmaya zorlandıkları acımasız koşullar nedeniyle bu riski almaya isteklidirler ve genellikle tek varlıkları olan arazilerini yolculuğu finanse etmek için satmak zorunda kalırlar.