Haber: Mert Osman Erman

Konservatif siyasetçi Otto Sonnenholzner, ailesi ve destekçileriyle birlikteyken silah sesleri duyuldu.

Hedef alındığına inanılmıyor. Ancak kampanya, çete saldırılarında artış nedeniyle gölgelenmiş durumda.

Bir hafta önce başkentte aday Fernando Villavicencio suikasta kurban gitmişti.

40 yaşındaki Sonnenholzner olay, Ekvador'un en büyük şehri olan Guayaquil'de Cumartesi günü meydana geldi.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda eski başkan yardımcısının restorandaki destekçileriyle konuştuğu görülüyor ve ardından silah sesleri duyuluyor, panik yayılıyor. Yerel gazeteciler yakınlarda soygun olduğunu belirtti.

Sonrasında Sonnenholzner, "Allah'a şükür hepimiz iyiyiz, ancak olanların araştırılmasını talep ediyoruz... Bu şekilde devam edemeyiz" şeklinde tweet attı.

Başkan adaylarından Fernando Villavicencio'nun Quito'da öldürülmesinin ardından başkan adaylarına doğrudan hedef olan başka bir saldırı yaşanmadı, ancak bu tür çatışmalar, Ekvador'un ne kadar tehlikeli hale geldiğini gösteriyor.

Maalesef, bunlar özellikle uyuşturucu kaçakçılarının ele geçirdiği Guayaquil gibi şehirlerde, günlük yaşamın bir parçası.

Bu hafta boyunca, diğer aday Daniel Noboa'nın kampanya etkinliği sırasında benzer bir olay yaşandı. Bir yerel siyasetçi de kuzeydeki Esmeraldas eyaletinde vurularak öldü.

Adaylar, oylamadan önce bu tehlikelere dikkat çekmek istiyorlar.

Fernando Villavicencio'nun öldürülmesi kampanyayı altüst etti, çünkü adaylar artık barış ve güvenliğe odaklanıyor - çünkü her Ekvadorlu bunun hakkında güvence istiyor.

Kurşun geçirmez yelekler de kampanya yolunda daha fazla görünürlük kazanıyor ve birçok aday seçimler öncesinde çok fazla dikkatli davranarak kapanış kampanya etkinliklerini azalttı.

Oylamaya hazırlanan insanların daha fazla şiddetten korktukları gerçek.

Villavicencio, yolsuzluğu ortaya çıkarmış ve organize suç ile yetkililer arasındaki bağlantıları kınamış olan bir gazeteciydi.

Suikastıyla ilgili altı kişi gözaltına alındı, hepsi Kolombiyalı vatandaştı.

Cumartesi günü başka bir gelişme olarak, sahil kasabası La Libertad'ın belediye başkanı, aracına Cuma gecesi ateş açıldığını ve sağ kurtulduğunu söyledi.