Haber: Mert Osman Erman

"İyi akşamlar Franki, bu Jalisco Yeni Nesil [Meksika uyuşturucu karteli]," mesaj, okunması güç İspanyolca'da yazılmıştı. "Beni engellersen sorunlar yaşarsın. 6.000 dolar [4.710 sterlin] ihtiyacım var - seni, karını ve çocuklarını izliyorum."

Muz üreticisi Franklin Torres, bu mesajı görmezden geldi - ancak birkaç gün sonra bir başka mesaj geldi, bu kez Franklin'in eşine gönderildi: "Kocanın hareketlerine düzen vermesini söyle, hapishaneden yazıyoruz ve pencerede izleyen insanlar var."

Tehditleri bildirmesine rağmen, Franklin'in durumunun düzeleceğine dair az bir inancı var.

Ekvador Muz Üreticileri Ulusal Federasyonu Başkanı olarak, hükümetin kendilerini korumak için silah taşımasına izin vermesi için baskı yapıyorlar.

"Ülkede zor, 911'imiz veya polis devriye gezmemiz yok," diyor. "İyi insanların silah sahibi olmaları daha iyi, sadece kötü olanların değil."

Ekvador, dünyanın en büyük muz ihracatçısıdır ve sektör oldukça kârlıdır - muz kasaları, uyuşturucu kartelleri arasında kokain taşımak için tercih edilen bir yol olmuştur, Ekvador'un limanlarından Avrupa'ya ve ötesine.

Meksika ve Kolombiyalı karteller, kârlı uyuşturucu rotaları için yerel çetelere sızmıştır. Bir zamanlar Güney Amerika'nın en huzurlu ülkelerinden biri olan Ekvador, Covid tarafından ağır bir şekilde etkilenmiş ve karteller, pandemi ve yolsuz siyaset tarafından zayıflatılmış bir ülke olan fırsattan yararlanmıştır.

Bu yılın ilk altı ayında Ulusal Polis'e göre ülkede 3,568 şiddetli ölüm meydana geldi. Bu, geçen yıla göre %70'ten fazla artmıştı.

Ve ülke, Pazar günü başkanlık seçimlerinin ilk turuna giderken suç, herkesin aklındaki en önde gelen konu, özellikle de geçen hafta bir adayın suikastı olan Fernando Villavicencio'nun ardından.

"[Villavicencio'nun cinayeti] korkunç bir trajediydi," diyor siyasi danışman Oswaldo Moreno. "Bu, ölüm politikasının artık buradaki kültürün çok önemli bir parçası olduğunu gösteriyor."

Bu noktanın en güçlü örneği, Ekvador'un en büyük şehri ve ülkenin en büyük limanına ev sahipliği yapan Guayaquil'dir. Bu konumu ve lojistiği kullanarak karteller ülkeyi terk etmek için uyuşturucu taşımaktan yararlanmış ve ülkenin suç sorunlarının merkezi haline gelmiştir.

Başkan adayı Daniel Noboa, Guayaquil'in en kötü etkilenen bölgelerinden biri olan Durán'ı, Perşembe günkü son kampanya etkinliği için seçti. Ancak bunu yaparken kurşun geçirmez yelek giydi. Yolda yakında bir çatışma çıktı ve herkesi panik içinde bıraktı - işte suç oranının yüksek olduğu bu şehirde günlük yaşam budur.

"Ekvador'daki güvenlik durumunu değiştirmemiz gerekiyor," dedi etkinlikten önce BBC'ye, başkan olursa önceliğinin işsizlikle mücadele etmek olacağını ekledi. "Sorun, insanlara fırsatlar sunmadığımızda, bu örgütlere genç yeni üyelerle besliyoruz demektir."

Ancak bu, Ekvador gibi yoksul bir ülke için devasa bir görevdir - ve karlı uyuşturucu ticaretine karşı kaybeden bir savaştır.

Durán'da suç artışının ardından bir sokağa çıkma yasağı getirildi. Polis, uyuşturucu kaçakçılarının sıkça kullandığı rotalar boyunca kontrol noktaları kurar, ancak polis uyuşturucu çeteleriyle karşılaştırıldığında kötü donanımlıdır.

Şehrin bazı bölgelerinde, savaş bölgesi gibi hissediliyor. Bir bölgede, çetelerin saldırısından sonra pencerelerde kum torbaları yığınları var. Başka bir yerde, neredeyse 20 devriye aracı otoparkta paslanmış duruyor. Kaptan Victor Quespás Valencia, onları tamir etmek için paralarının olmadığını açıklıyor.

"Gangsterler toprak kazanmak istiyor. Çok şiddetli ölümlerle uğraşıyoruz - insanlar köprülerden asılı veya parçalara ayrılmış olarak bulunuyor," diye açıklıyor. "Uluslararası suç örgütleri burada insanları işe alıyor - ama onların çok parası var. Organize suçla polisi durdurmaya çalışan arasında tam bir dengesizlik var."

Peki bu seçimler Ekvador'un geleceğine fark yaratacak mı? Bu oylama, Devlet Başkanı Guillermo Lasso'nun Ulusal Meclis'i görevden almamak için bir kararname ile seçimlerden bir buçuk yıl önce düzenlendi. Korku, siyasi kaos ortamında şiddetin demokrasiyi engelleyebileceği yönündedir.

"Karteller, bir ideolojileri olmayan suç örgütleridir," diyor organize suç uzmanı Pedro Granja. "Kaçak mallar taşıyan suç örgütleri, bir şirketle aynı mantığı izliyorlar. Şu anda bir pazar araştırması yapıyorlar - sonra seçimleri durdurmak isteyip istemediklerine bakacağız."

Seçimlerden bağımsız olarak, bu insanların yaşamlarını felce uğratıyorlar. Angie Fuentes dört çocuğuyla Durán'da yaşıyor. Bu mahalledeki tüm pencerelerdeki demir parmaklıklar, güvenlik eksikliği hakkında size gereken her şeyi anlatır.

Angie için son birkaç yıl zordu - babası Covid'den öldü ve Guayaquil ağır darbe aldı. Otoriteler, büyük sayıda ölenle başa çıkamazken cesetler sokaklara yığıldı.

Ancak Covid aşısı virüsün yayılmasını sınırlamaya yardımcı oldu, ancak suç çeteleri şimdi yeni bir tür aşı teklif ediyorlar - buna "vacuna" diyorlar - suçluların talep ettiği parayı verin ve karşılığında şiddetten bağışıklık kazanın.

Bu kadar basit değil. Geçen ay bir komşusu kızının okulu önünde vurularak öldürüldü, bu nedenle Angie çocuklarını okula gitmek zorunda bırakmadı - ancak yetkililer tehlikelere rağmen evden sanal ders sunmayı reddediyorlar.

"Tek istediğim güvenlik," diyor Angie. "Çocuklarımızı okula götürmemize, sık kaybolan bir kurşun tarafından vurulma riski olmadan izin verecek tek şey bu."

Uzmanlara göre sonu olmayan bir savaş, özellikle Avrupa ve Avustralya gibi uzak yerlerdeki kokain talebinin arttığı bir dönemde.