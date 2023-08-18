Haber: Mert Osman Erman

Jürinin adresleri ve fotoğrafları da dahil olmak üzere kişisel bilgileri sağcı platformlarda paylaşıldı.

Fulton County Şeriflik Ofisi, tehditlerin farkında olduğunu ve bunların arkasındakileri bulmaya çalıştığını belirtti.

Jüri üyelerinin adları, Georgia'da rutin bir uygulama olarak iddianamede yayınlandı.

Ancak kimlikleri o belgede ortaya çıktıktan sonra eski Başkan Trump'ın destekçileri, çevrimiçi olarak bulunabilir başka bilgileri derlemiş gibi görünüyor ve fotoğrafları ve adresleri, Telegram gibi sosyal medya sitelerine gönderdi.

Bu, jüri üyelerinin Mr. Trump'ı 13 suçlama ile suçladığı olaydan sadece günler sonra gerçekleşti. Suçlamalar arasında rüşvet ve seçim müdahalesi de bulunuyor. Trump, suçlamaların siyasi motivasyon taşıdığını söyledi. Yetkililer, jüri üyelerine yönelik tehditlerin yanı sıra bu tehditlerin de paylaşıldığını belirtti. Polis, tehditlerin jüriyi caydırma anlamına gelebileceğini söylüyor.

Fulton County Şeriflik Ofisi, açıklamasında "Araştırmacılarımız, Fulton County ve diğer yetki alanlarındaki tehditlerin kökenini bulmak için yerel, devlet ve federal hukuk güvenliği birimleriyle yakından çalışmaktadır" dedi.

Durumu çok ciddiye aldıklarını ve jürinin güvenliğini sağlamak için hızlı yanıt vereceklerini söyledi.

Facebook'ta paylaşılan bir mesajda bir kullanıcı, "Büyük jüriden birkaç isim paylaşmanın adil olduğunu düşündüm" yazdı.

Birkaç jüri üyesi için olası adresleri ve telefon numaralarını içeren bu gönderi daha sonra kaldırıldı.

Diğer kullanıcılar tarafından Truth sosyal medya sitesine gönderilen diğer mesajlar, eski Başkan Trump'ın sahibi olduğu siteye, en üst düzey Cumhuriyetçi'nin destekçilerini jüri üyelerini "sokakta yürüyemeyecekleri" ve onları "rezil" etmeleri için teşvik etti.

Bazı gönderilerde, Georgia'daki Trump davasını denetleyen savcı Fani Willis'e karşı şiddet içeren söylemler olduğu bildirildi.

Grand jüri olayı hakkında yazan iki NBC Haber muhabiri de kendi iddialı adreslerinin çevrimiçi olarak yayınlandığı iddia edildi, Reuters haber ajansı bildirdi.

Medyadan Sorumlu, muhafazakar medya kuruluşlarını izleyen bir kar amacı gütmeyen kuruluş, jüri üyelerinin bilgilerinin paylaşılmasını "vur emri" olarak kınadı.

Georgia, ABD yasal sistemine göre jüri üyelerinin kimliğini paylaşan bir dışlayıcıdır; bunun, halkın hukuk sistemine daha büyük bir güven duymasına olanak tanıdığını söylüyor.

Ancak adreslerini veya diğer kişisel bilgileri kamuya açıklamıyorlar.

2024 seçiminde cumhurbaşkanlığı için adaylığını koyan Trump, hakkında açılan davaları yönetenleri sürekli olarak eleştirdi.

Bu ayın başlarında, eski Başkan'a karşı bir dava ile ilgili insanları caydırmak amacıyla yazdığı bir mesajı ABD savcıları bir yargıca bildirdi.

Bu arada, Texas'ta bir kadın, Trump'a karşı başka bir dava ile ilgilenen bir hakimi öldürme tehdidi nedeniyle suçlandı.

Geçen hafta FBI ajanları, başkanın eyalette karaya indiği birkaç saat önce Utah'ta silahlı bir adamı öldürdüğünde, ölüm tehditlerinde bulunduğu bildirilen bir adamı öldürdü. Federal ajanların dikkatini, ölüm tehdidi içeren bir gönderi yayınladıktan sonra çekmişti. Şirket, FBI Ulusal Tehdit Operasyon Merkezi'ni uyardı.

Perşembe günü, Donald Trump başkanlık yaptığı dönemde Donald Trump'a zehirli bir mektup göndermekle suçlanan bir Kanadalı kadın ABD'de 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.