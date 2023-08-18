Haber: Mert Osman Erman

Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, hava savunmasının droneyi vurduğunu ve enkazın şehrin Expo Merkezi'ne düştüğünü söyledi.

Bu, Rus başkentine yapılan böyle bir dizi saldırının en sonuncusunu işaret ediyor.

Sosyal medyada doğrulanmamış görüntüler, kalın gri dumanın gece göğüsüne doğru yükseldiğini gösteriyor.

Ukrayna'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı, ancak Kiev'deki yetkililer Moskova'daki hedeflere saldırı düzenlediklerini hiçbir zaman resmen kabul etmediler.

Saldırı, Rusya'nın savunma bakanlığı tarafından Telegram'da açıklandığı gibi yerel saatle 04:00 civarında (GMT 01:00) gerçekleşti.

Şehrin hava savunma sistemlerini etkinleştirdikten sonra dronenin "uçuş yolunu değiştirdiğini" belirtti ve Krasnopresnenskaya Rıhtımı üzerindeki bir konut olmayan binaya düştüğünü ekledi. Bu bölge, bir dizi hükümet binasına ev sahipliği yapan Moskova'nın bir bölgesidir.

Başlangıçta yaralanan olmadığı bildirildi.

Expo Merkezi, konferanslar ve kongreler için kullanılan büyük bir sergi alanıdır ve Kremlin'den yaklaşık 5 km (3.1 mil) uzaklıktadır. Bölgede bulunan bir tanık, Reuters haber ajansına saldırının "güçlü bir patlamaya" neden olduğunu söyledi.

Rus savunma bakanlığı, enkazın bir yangına neden olmadığını, Sobyanin'in dronenin binaya "önemli ölçüde zarar vermediğini" söylediğini belirtti.

Rus devletine ait bir haber ajansı olan Tass, merkezin dış duvarlarından birinin kısmen çöktüğünü ve acil servisleri alıntı yaparak etkilenen alanın yaklaşık 30 metrekare olduğunu bildirdi.

Tass, Moskova'nın Vnukovo Havalimanı'nın da olayın ardından kapatıldığını, ancak kısa bir süre sonra tekrar açıldığını belirtti.

Bu yılın başlarına kadar Moskova, Ukrayna savaşından etkilenmemişti, ancak son aylarda drone saldırılarına hedef oldu.

30 Mayıs'ta bir dizi binanın saldırı sonucu hasar gördüğü bildirildi.

30 ve 31 Temmuz'da, iki ayrı drone Expo Merkezi'ne birkaç yüz metre uzaklıktaki bir gökdelenin cam cephesine çarptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, o dönemde savaşın "Rusya'nın topraklarına geri döndüğünü" ve bu "kaçınılmaz, doğal ve kesinlikle adil bir süreç" olduğunu söyledi.

Moskova'daki son saldırıdan birkaç saat önce, Rus savunma bakanlığı, Karadeniz'deki Rus deniz filosuna yönelik bir saldırı girişimi sırasında Ukraynalı bir deniz dronunun imha edildiğini söyledi.