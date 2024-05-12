Tiflis

Kobakhidze, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin parlamentoya nisanda sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısının onaylanma süreci ile ilgili Tiflis'te Başbakanlık Binası'nda açıklama yaptı.

Yasa tasarısı karşıtı gösterilere rağmen, bu tasarıyı yasalaştırmak konusunda kararlı olduklarını belirten Kobakhidze, sosyolojik araştırmalara göre Gürcistan nüfusunun yüzde 80'inden fazlasının sivil toplum kuruluşlarının şeffaflığını, yüzde 60'ından fazlasının ise tasarıyı doğrudan desteklediğini ifade etti.

Kobakhidze, hükümet olarak, toplumun büyük çoğunluğunun desteklediği tasarının üçüncü ve nihai oylamadan geçmesi için parlamentoda 13-14 Mayıs'ta oturum ve oylamanın yapılacağını duyurdu.

Muhalefetin, bugüne kadar konu ile ilgili yapıcı ve detaylı tartışmadan kaçındığını ifade eden Kobakhidze, uluslararası ortaklarla tasarıyı tartışmaya açık olduklarını söyledi.

"Göstericiler şiddet eylemleri planlıyor"

Öte yandan, yasa tasarısına karşı devam eden gösterilere de değinen Kobakhidze, bazı göstericilerin şiddet eylemleri planladığını kaydetti.

Kobakhidze, "Radikal muhalefet tarafından organize edilen ve yurt dışından finanse edilen şiddet yanlısı gençlik gruplarının, yarın ve sonraki gün Gürcistan Parlamentosu ve polisine karşı şiddet eylemleri gerçekleştirmeyi planladığına dair kesin bilgimiz var." dedi.

Gürcistan'ın egemen ve bağımsız bir devlet olduğunu kaydeden Kobakhidze, olası şiddet eylemlerine polisin karşılık vereceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili: "Yasayı veto edeceğim"

Kobakhidze'nin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısına karşı olduğunu yineledi.

Yasa tasarısını bir "Rus Yasası" olarak nitelendiren Zurabişvili, tasarının bir yasa olarak kabul edilmesi durumunda onu veto edeceğini belirtti.

Gürcistan'da gösteriler yaklaşık bir aydır sürüyor

Gürcistan'da, "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı karşıtı protestolar, yaklaşık bir aydır devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı güçleri, 1 ve 2 Mayıs'taki gösteriler sırasında parlamento binasının kapılarını kuşatmaya çalışan ve binanın önünde barikat kuran göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahalede bulunmuştu.

Yasa tasarısı iki onaydan geçti

Parlamentoda 17 Nisan'da birinci ve 1 Mayıs'ta ikinci oylamadan geçen tasarının yasalaşması için parlamentoda 3 kez onaylanması gerekiyor.

Gürcistan'da iktidar partisi Parlamentoda, Cumhurbaşkanı'nın kullanacağı veto kararını aşacak çoğunluğa sahip.

Yasa tasarısında "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" tanımı kullanılıyor

Hükümetin bu yıl parlamentoya tekrar sunduğu tasarı, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'da kurulan kuruluşların "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyor.

Tasarıya göre, söz konusu kuruluşların kayıt işlemleri Gürcistan Adalet Bakanlığınca kontrol edilecek.