Gazetenin "Üniversite failleri" başlığını kullandığı haberde, Berlin’deki üniversitelerde İsrail nefreti olduğu savunuldu.

İsrail’i destekleyen öğrenciler için "ayaktakımı" ifadesi kullanılan haberde, bu öğrencilere öğretim üyelerinin destek verdiği belirtildi.

Berlin Humboldt Üniversitesi ve Hür Üniversitesi yönetimlerinin, göstericileri kampüsten uzaklaştırdığı ve nefret söylemleri ve antisemitizm propagandasından dolayı soruşturma başlatıldığı aktarılan haberde, şimdi ise 150’den fazla öğretim üyesinin, açık mektupla öğrencilere destek verdiği kaydedildi.

Berlin’in farklı üniversitelerinde görev yapan 13 öğretim üyesinin fotoğrafları ile isimleri ve nerede görev yaptıkları bilgisinin yer aldığı haberde öğretim üyelerine "radikal" oldukları suçlamasında da bulunuldu.

Haberde, "Protestolara karşı daha fazla hoşgörü çağrısında bulunan öğretim üyelerinden bir kısmı radikal bir şekilde Filistin yanlısıdır. Birçoğu Arap filolojisi, İslam bilimleri ve etnoloji dersleri veriyor." ifadeleri kullanıldı.

Haberde ayrıca, Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanı Bettina Stark-Watzinger’in öğretim üyelerinin açık mektubunu eleştiren açıklamaya da yer verildi.

Stark-Watzinger, öğretim üyelerinin açık mektubundan dolayı şaşkın olduğunu belirterek, İsrail ve Yahudi nefretine karşı net bir tavır almak yerine üniversitedeki eylemcilerin mağdur gösterildiğini ileri sürdü.

Üniversiteden habere tepki

Öte yandan Hür Üniversitesi Yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, Bild gazetesinin haberine tepki gösterilerek, "Bild gazetesinin üniversitemizdeki bazı bilim insanlarına iftira atmasını şiddetle kınıyoruz. Biz medya yasası kapsamında atılacak adımları inceliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Öğrenciler gözaltına alınmıştı

Başkent Berlin’deki Hür Üniversitesinde 7 Mayıs’ta yaklaşık 150 öğrenci Filistin’e destek vermek ve Almanya’da Filistin destekçilerine yönelik baskıyı protesto etmek için üniversitenin iç bahçesinde çadırlar kurarak dayanışma kampı oluşturmuştu. Polis gösteriye müdahale ederek kampı boşaltmış ve çok sayıda Filistin destekçisini gözaltına almıştı.

3 Mayıs'ta da polis, Berlin Humboldt Üniversitesi bahçesinde oturma eylemi yapan Filistin destekçilerine müdahale ederek çok sayıda öğrenciyi gözaltına almıştı.

Öğretim üyeleri öğrencilere sahip çıktı

Bu gelişmeler üzerine ülkenin çeşitli üniversitelerinde görev yapan çok sayıdaki öğretim üyesi, Filistin ile dayanışma gösterilerinde bulunan öğrencilere destek veren ve öğrencilerin polis şiddetine maruz bırakılmamasını isteyen açık mektubu imzalamıştı.

İnternet üzerinden yayımlanan mektupta, "Kamptaki somut taleplere katılıp katılmadığımızdan bağımsız olarak öğrencilerimizin yanında duruyor ve onların barışçıl protesto hakkını savunuyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

Söz konusu protestoların üniversiteye ait alanlarda da yapılabileceğine, toplanma ve ifade özgürlüğünün, özellikle üniversitelerde de korunması gereken temel demokratik hak olduğuna işaret edilen mektupta öğrencilerin korunması ve polis şiddetine maruz bırakılmaması gerektiği belirtilmişti.