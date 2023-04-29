Eğitim deneme-yanılma yoluyla, kendi bilişsel şemalarını yapılandırma sürecidir.

Bu bilişsel şemalar insanların hayatlarının her aşamasında devam eder. Aslında sadece insan demek yanlış bir cümle olur. Bir evcil hayvanı eğitmekte mümkündür. Bir köpeği eğitmek ve bir kuşu eğitmek gibi örnekler o canlıların yeteneğini ortaya çıkartır. Görüldüğü gibi eğitimin bir çok tanımı yapılabilmektedir. Günümüzün en çok bağdaştırdığı eğitim sistemi ise öğretimle dayatılmasıdır. Kimine göre doğru kimine göre yanlış bir tabirdir. Bazı insanlar eğitimin okul hayatında başladığını düşünür. Ancak, eğitim doğduğumuzdan itibaren başlamıştır. Eğitim hayata geldiğimiz andan itibaren toplumda yerimizi almaya, kişilik geliştirmeye yardımcı olur.

Çok yetenekli olduğumuz bir şeyin eğitimini aldığımız zaman meslekte güvenilirlik kazanırız. Eksiklerimizin üstüne gitmek yerine yeteneklerimizin üstüne gitmeliyiz. Matematik dersimiz başarılıysa matematik dersinden daha iyi eğitim almayız. Türkçe dersimiz başarılıysa Türkçe dersinden daha iyi eğitim almalıyız. Bu örnekleri sadece öğretimle ilgili verirsek yanlış olur. Eğitimi sadece ders olarak düşünmeyelim. Pasta yapmakta yetenekliysek pasta kursuna gidip meslek sahibi olabiliriz. Bu örnekler oldukça uzayabilir…

Eksiklerimiz yerine yetenekli olduğumuz konuların üstüne gidebilirsek toplumda faydalı bir birey oluruz. Eğitimin herhangi bir yaşı zamanı yoktur. Uzun bir serüven gibi gözükse bile attığımız her adım büyük bir başarı kazandırır. Bu süreçte doğru adımlar atmak önemlidir. Yanlış eğitimler kimi zaman kendi içsel benliğimizi kaybetmemize neden olur. Eğer eğitimliysek eğitebiliriz. Kendi azmimizle birlikte eğitim bizi geleceğimize hazırlar. Bir ülkenin gelişmişliği, eğitim sisteminin yüksek olmasıyla doğru orantılıdır. Eğitime ne kadar önem verirsek çok daha güzel gelecek kurabiliriz.