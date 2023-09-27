Herkese selam olsun… Her hafta birçok haberi araştırıyor, sizler için derliyorum. Zira sayfamı açıp okuduğunuz vakit, kültür-sanat camiasındaki son gelişmeleri, sizi bekleyen etkinlikleri takip edebilmenizi arzu ediyorum. O yüzden keşfe devam… Bu hafta sayfam birçok keşifle dolu… Keyifli okumalar…

HAFTANIN KEŞİF FİLMLERİ:

“HER ŞEYE RAĞMEN”

Bu hafta sonu, 29 Eylül’de, vizyona girecek olan ve başrolünü Erkan Petekkaya’nın oynadığı “Her Şeye Rağmen” filminin gerçek hayattaki kahramanı İlhan Doğan filmde kendisini canlandıran Erkan Petekkaya ile bir araya geldi. Swiss Otel’de düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan ikili filmin vizyona girmesinden sonra çok konuşulacağını söylediler.

“Her Şeye Rağmen”nin kahramanları konuştular: “BU FİLM ÇOK KONUŞULUR”

Kalabalık bir medya mensubunun karşısına geçen Erkan Petekkaya ve İlhan Doğan önümüzdeki hafta vizyona girmeyi bekleyen Verwey’in yapımcılığını Murat Aktaş’ın da yönetmenliğini üstlendiği “Her Şeye Rağmen” filmi hakkında merak edilenleri anlattılar. Almanya’da iş dünyası içinde karşılaştığı gerçek hayat hikâyesi film olan İlhan Doğan bu projenin herkes için ilham kaynağı olduğunun altını çizdi.

Almanya’da yaşadıkları zorluklar ve iş hayatının acımasızlıkları hakkındaki bir soruya İlhan Doğan “Gurbette mücadele verenler şunu hiç unutmasın; 'Türklüğümü unutursam, Türklüğümü saklarsam belki Almanlar beni daha çok sever ya da belki daha çok aralarına alır.' diye bir şey yok. Ben bunu yaşadım, maddi olarak bir şey almadım, milyonlar verdim ama yine de yetmedi. Önce Türk'sünüz, biraz başarılı olursanız, iyi Türk olursunuz. Daha da başarılı olursanız, başarılı Türk olursunuz ama oradan biraz daha yükselirseniz sizi hemen indirirler. Maalesef bunu üzülerek söylüyorum. Keşke böyle şeyleri konuşmak durumunda kalmasak. Bu sadece iş dünyasında değil her alanda böyle. Sporcu da siyasetçi de olsanız eğer adınız Ahmet, Mehmet ise gelebileceğiniz yerlerin sınırı vardır. Bunu yaşayarak öğrendim. Hapse bile girdim, çıktım. Milyonlarca Mark veya Euro vergi ödedim. Binlerce Alman'a iş verdim, yine de kötülük gördüm. Çünkü pasaportum hala Türk pasaportuydu. Ben Türk kimliğimle her zaman övünüyorum" dedi.

Aynı soru için konuşan ünlü oyuncu ve filmin başrol oyuncusu Erkan Petekkaya’da "Filmde oynadığım insan yanımda oturuyor. Çok dramatik bir yaşam, ben de benzer zorluklar yaşadım ama beni Doğan'ın hayatında en çok çeken şey, büyük bir başarı hikayesi olmasıydı" dedi.

Filmde gerçek hikâyesi anlatılan İlhan Doğan’ın hayatta olması Erkan Petekkaya’ya çok ilginç gelmiş. Genellikle hikâyesi anlatılanların hayatta olmayan insanlar olduğunu belirten sanatçı, filmde hikayesini anlattıkları kişi ile yan yana olmak oturup konuşabilmenin çok ilginç olduğunu belirtti. Petekkaya "Tabii hayatını okudum, dinledim fakat çekimlerden önce kendisiyle özellikle tanışmadık. Yaşayan bir insanı oynamak zor, ondan bir şeyler öğrenip etkilenmek istemedim. Ben kendi ruhumdan, deneyimimden neler katabilirim diye düşündüm. Bir insanın böyle acılar yaşayıp, hem de bir başka ülkede sokaklarda yetişip, çok üst düzey bir iş adamı olması gerçekten zor bir şey. Fakat hikâyenin sonunda umut olması beni çok etkiledi. Tüm dünyanın umuda ihtiyacı olduğu bir zamandayız. Ayrıca Cannes'da ve Dubai'de gala yaptık. Onlar da çok güzel geçti. Oralarda izleyiciyle etkileşimine de şahit olduk. Gerçekten çok iyi geri dönüşler aldık" dedi. Çekimlerden önce ve çekimler sırasında hiç karşılaşmadıklarını ve tanışmadıklarını belirten Erkan Petekkaya, filmin kahramanı ile Cannes Film Festivali’nde filmin tanıtım galası yapıldığı sırada tanıştıklarını söyledi. Filmin oyuncu kadrosu ve diğer hiçbir çalışmasına etkisi olmadığını belirten İlhan Doğan’da “Filmde beni kimin oynayacağını hiç düşünmedim, Filmin oyuncu kadrosu açıklandığında öğrendim Erkan Petek Kaya’yı, kendisini çok beğenerek izlediğimi ve takip ettiğimi belirtmek isterim. Oyunculuğu ile rolün, hikâyenin hakkını vermiş, Tebrik etmek lazım, kolay iş değil. Bu arda birbirimize benzediğimizi söyleyenler de oldu” dedi. İş insanı İlhan Doğan, önceki yıllarda yaşanan Neo Nazi cinayetlerinin aydınlatılamamasını protesto etmek amacıyla, uzun yıllar yaşadığı Almanya'yı terk etmişti. Doğan'ın, Adana'dan Almanya'ya, Palme de Mallorca'dan Holywood'a uzanan öyküsünü işleyen film, 29 Eylül'de vizyona girecek.

HAFTANIN KEŞİF ETKİNLİĞİ:

“İSTANBUL'DA BİR BROADWAY GECESİ (Broadway in İstanbul Vol.2)”

GÜÇLÜ KADROYA ALKIŞ TUFANI

İlkini sevgili kardeşim Oktay Uzun ile beraber izlemiş, çok keyif almıştık. Açıkçası Vol.2. olmasına çok sevindik. İlk oyunlarına yetişememiş olsak da diğer gösterilerde umarım yerimizi alacağız. Şimdiden gişesinde başarılar diliyorum. Zira her ne kadar, müzikallerle dolu bir tiyatro tarihimiz olsa da ülkemizde müzikaller kimi zaman beklediği ilgiyi göremiyor. Oysa bunca yetenekli oyuncumuz varken; müzikal tiyatrosunun argümanları rahatlıkla kullanıp, harikalar yaratılabilir. Bana göre, müzikal oyuncunun hodri meydanı… Özellikle ilk oyunda Canan Ergüder bana bunu tam manasıyla hissettirmişti. Gerek sesini gerekse bedenini kullanmakta ustalığı harikaydı. Eminim bu projede de büyük beğeni toplayacaktır.

Gişe rekorları kırmış ünlü Broadway müzikalleri seçkisi “Broadway in İstanbul Vol.2” projesi Maximum Uniq Açıkhava’da seyircisiyle buluştu.

BOL STARLI BİR KADRO

Broadway in Istanbul Vol 2 projesinin kadrosunda yer alan müzikal starlar: Ayça Varlıer, Canan Ergüder, Özge Borak, Fırat Çelik, Tuana Yılmaz, Alya Dormen 19 Eylül akşamı Maximum Uniq Açıkhava’da ünlü Broadway müzikallerinden seçilen sevilen parçaları ödüllü yönetmen Uğur Baburhan’ın rejisi, Türkiye’nin ilk müzikal kadın bestecisi Serpil Günseli’nin müzik direktörlüğü, projenin sanat yönetmeni Nur Doğan’ın koreografileriyle sahneye taşıdılar. Projenin müziklerinin düzenlemeleri Can Bora Genç, kostümleri ünlü modacı Cihan Nacar imzalı.

Usta tiyatrocu Nilgün Belgün, onur konuğu olduğu projede müzikal severlere sürpriz yaparak bir Broadway parçasını dansçılarla birlikte yorumladı. Canan Ergüder, Ayça Varlıer, Özge Borak yine çok iddialı performanslara imza atarken gecenin sürprizlerinden Fırat Çelik ilk kez müzikal projede yer almasına rağmen dans ve yorumlarıyla seyirciden tam not aldılar.

Projenin guest starları Buray ve Selin güçlü yorumcu kimliklerinin yanında müzikal performanslarıyla da göz doldurdular.

Haftalardır tek bir gece için yoğun şekilde hazırlanan ünlü isimler müzikal severlere unutamayacakları müthiş bir gece yaşattılar.

PROJE

Proje, daha önce “Broadway’den İstanbul’a Müzikaller”, “Senfonik Şebnem Ferah”, “Senfonik İbrahim Tatlıses”, “Rock Müzikaller”, “Senfonik Divalar -Nilüfer”, “Murathan Mungan Şarkıları-Senfonik” gibi çok ses getirmiş projelere de imza atmış olan Nurcan Karaca’ya ait.

HAFTANIN KEŞİF TÖRENİ:

“25. YAPI KREDİ AFİFE TİYATRO ÖDÜLLERİ”

25. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri adayları ve özel ödül sahipleri açıklandı

'Türk tiyatrosunun fedaisi' Afife Jale'nin anısını yaşatmak üzere verilen Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nin 25. yıl adayları ve özel ödül sahipleri, Arter'de gerçekleştirilen bir basın toplantısı ile açıklandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında, Haldun Dormen Özel Ödülü'ne ise 1923 Müzikali layık görüldü. 25. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, 3 Ekim'de sahiplerini bulacak

Türkiye’nin en uzun soluklu ve en prestijli ödülü Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde bu sezonun adayları Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu Başkanı Salih Başağa, Jüri Başkanı Prof. Dr. Merih Tangün ve tiyatronun duayen sanatçısı Haldun Dormen’in ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu.

25. Afife Tiyatro Ödülleri Özel Ödül sahipleri belli oldu!

Arter’de gerçekleştirilen basın toplantısında, 25. Afife Tiyatro Ödülleri Özel Ödül sahipleri de açıklandı. Bu sezon, tiyatro tarihine geçen ustalara takdim edilen Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü’ne Prof. Dr. Cevat Çapan, oyun yazarlarına adanan Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü’ne Güzel Son isimli oyunuyla Hakan Tabakan, komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara verilen Haldun Dormen Özel Ödülü’ne ise 1923 Müzikali layık görüldü.

Yapı Kredi Özel Ödülü Merve Dizdar'a

Yapı Kredi Özel Ödülü’nün sahibi ise bu yıl Cannes Film Festivali'nden aldığı En İyi Kadın Oyuncu ödülü ile de adından sıkça söz ettiren Merve Dizdar oldu.

Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, bu yıl 3 Ekim’de Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek görkemli bir törenle sahiplerini bulacak. Hayatını tiyatroya adamış büyük sanatçı Afife Jale’nin adını 25 yıldır yaşatan ödül töreninin sunuculuğunu ise bu sene Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli yapacak. Heyecanla töreni bekliyoruz. Törendeki keşiflerimi sizlerle paylaşmak için can atıyorum.

25. YAPI KREDİ AFİFE TİYATRO ÖDÜLLERİ ADAYLARI

YILIN EN BAŞARILI OYUNU

İSTANBUL ŞEHİR TİYATROLARI – CADI KAZANI İSTANBUL ŞEHİR TİYATROLARI – FOSFORLU CEVRİYE İSTANBUL ŞEHİR TİYATROLARI – TARTUFFE NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER KENT TİYATROSU - 1984 TİYATRO.İN – KİM BU BEN

YILIN EN BAŞARILI YÖNETMENİ

ENGİN HEPİLERİ – KİM BU BEN MURAT DALTABAN - 1984 YELDA BASKIN – FOSFORLU CEVRİYE YİĞİT SERTDEMİR – CADI KAZANI YİĞİT SERTDEMİR – TARTUFFE

YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU

İPEK TÜRKTAN – BİR TERENNÜM ÖZLEM ZEYNEP DİNSEL – AŞKIN EN KISA GECESİ ÖZLEM ZEYNEP DİNSEL – KIZLAR VE OĞLANLAR SELEN ÖZTÜRK – KIRLANGIÇ YEŞİM KOÇAK – TARTUFFE

YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU

ADEM MÜLAZİM – 1984 HAKAN GERÇEK – III: RICHARD: NİÇİN YAPTIM MERİÇ RAKALAR – TEK KULLANIMLIK HİKAYE MURAT GARİPAĞAOĞLU - TARTUFFE ONUR ÜNSAL – KİM BU BEN

YILIN EN BAŞARILI YARDIMCI KADIN OYUNCUSU

AYŞEGÜL URAZ – ÇEMBER’İN ANASI BİNNUR ŞERBETÇİOĞLU – FOSFORLU CEVRİYE GİZEM GÜÇLÜ – 1984 YAĞMUR DAMCIOĞLU NAMAK – FOSFORLU CEVRİYE ZEYNEP GÖKTAY DİLBAZ - TARTUFFE

YILIN EN BAŞARILI YARDIMCI ERKEK OYUNCUSU

BARIŞ AYAS – 1984 MURAT KAPU – ÇEMBER’İN ANASI OĞUZHAN AYAZ – 1984 TOLGA İSKİT – ÇEMBER’İN ANASI TOLGA YETER - TARTUFFE

HAFTANIN MÜZİK KEŞİFLERİ:

“ÇABA’DAN KAR”

ÇABA KIŞ GELMEDEN "KAR" I AVUÇLARINIZDA ERİTİYOR…

Sana varan gül bahçeden, dikenli olsa geçerim sözleriyle başlayan "KAR" müzik severlerin çok beğeneceği şarkılardan. Daha 1 milyonluk şarkısı "Nefes" e doyamamışken sözü ve müziği Çaba'ya ait "Kar" ile kulaklarınızın pasını siliyor. Şarkı başlarken sözleriyle duygusallığı yaşatan ve sonra da inanılmaz bir tempoyu yaşatan şarkıyı bizler çok sevdik.



Şarkının aranjesini, mastering - mixing ve gitar kayıtlarını değerli müzisyenlerden Ahmet Özgül üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Metin Boyraz var. Harika danslarıyla büyüleyen dans grubu da klibe ayrı bir hava katmış.



Sosyal Medya'dan hayranlarına; "Kar"ı Kış Gelmeden Sizlerle Kavuşturmak İçin Çok Emek Verdik.. Şimdi Sıra Sizde.. Avuçlarda "Kar" Gibi Erimeye Hazır mısınız?" mesajını ileten Çaba; Klip yayınır yayınlanmaz hayranları tarafından yorum yağmuruna tutarken, övgü dolu sözler ile sanatçıya onurlandırdılar.



"Kar" da hem sound kalitesi ve hem de klipteki görsellik ile bizlere resital sunarken; "Çaba" ürentkenliğiyle, çalışkanlığı ve azmiyle her geçen gün adını altın harflerle yazdırıyor .



2023 Yılında Uluslararası Altın Medya Ödüllerinde "Yılın En Dikkat Çeken Erkek Sanatçısı" ödülünü Tuğba Özay'dan alan Çaba'yı kutluyor başarılarının devamını diliyoruz.



Söz – Müzik : Çaba

Aranje : Ahmet Özgül

Mix – Mastering : Ahmet Özgül

Gitar : Ahmet Özgül

Stüdyo Kayıt : Asc Müzik

Yönetmen : Metin Boyraz

Işık Şefi : Mete Emin Yavuz

Set Yardımcısı : Yiğit Gül

Dansçı Oyuncular : Oleksandra Halkina, Diana Denysova, Anastasia

Hair Style : Arif Arslanoğlu

Kamera Arkası Çekim: Erkut Atalay

"KAR" ŞARKI SÖZLERİ İLE

Sana varan gül bahçeden

Dikenli de olsa da geçerim

Geçe üç beş ne farkeder

Zifiri sarsa da seninim



Haydi hancı gel yanıma

Aşkı mey et bardağıma

Aklım firar yollarında

Ben bende değilim



Rüzgarınla savrulalı

Hasretinle kavrulalı

Ne zamandır baht karalı

Sevmesende seninim



Ben olayım alev

Sende ol da bir kor

Dumanın olup

Göğe yükselirim

Buz kesmesin bu aşk

Sen ellerini aç

Avuçlarında

Kar gibi eririm



ÇABA - KAR ŞARKISI LİNK: https://youtu.be/CLBi2r1I5g4?si=2Q-2n3kRi2oW9-X3

“CANDAN ERÇETİN’DEN ‘ATATÜRK’ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR’ SENFONİK KONSERLERİ”

CANDAN ERÇETİN YAZ TURNESİNE BURSA’DA DEVAM ETTİ

Türk Müziğinin sevilen sanatçıların Candan Erçetin, geçtiğimiz günlerde Kerkisolfej Organizasyonun düzenlediği konserde Bursa Kültürpark Açıkhava’da sevenleriyle buluştu. Yaz sezonu boyunca şehir şehir gezerek müzikseverle buluşan Candan Erçetin, turnesine Bursa’da devam etti. Sevenlerini “Umrumda Değil” şarkısıyla selamlayan Erçetin, muhteşem performansıyla Bursalı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Repertuarında 90’lı yılların parçalarına da yer veren Candan Erçetin, kendisini dinlemeye gelen müzikseverlerle birlikte hep bir ağızdan şarkılarını seslendirdi. Konser boyunca harika enerjisiyle bir an olsun tempoyu düşürmeyen Candan Erçetin, programının finalini “Gençlik Marşı”, Mülkiye Marşı” ve “İzmir Marşı” söyleyerek alkışlar eşliğinde sahneden indi.

Öte yandan “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar” konseptiyle’da şef “Orhan Şallıel” yönetiminde senfonik konserler vermeye hazırlanan Candan Erçetin, prova hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Erçetin:

30 Eylül Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda,

7 Ekim’de Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu'nda,

8 Ekim Gaziantep GAÜN Mavera KSM Açıkhava’da,

14 Ekim Efes Antik Tiyatro

20 Ekim’de ise Antalya Açıkhava'da sevenleriyle buluşacak.

“SONER ARICA’DAN ‘HEPİMİZİN ŞARKILARI’”

“Hepimizin Şarkıları” nı söyledi

Çarşamba akşamları L’Olivetto’da sahne alan pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca, geçtiğimiz günlerde İstanbullulara keyifli bir akşam yaşattı.

Arıca, “Hepimizin Şarkıları” konseptiyle hazırladığı repertuvarındaki; “Derbeder”, “Deniz Gözlüm”, “Kaç Kere” gibi hit şarkıları ve “Devlerin Aşkı”, “Mor Menekşe”, “Sarışın” gibi pop müziğe damga vurmuş şarkılarla müzikseverlere keyifli bir akşam yaşattı.

“MOR NARPIN’DAN ‘DEĞMEZMİŞ’”

Aldıkları ödüller ile dikkatleri bir anda üzerlerine çeken Yeşil &Mor 'un muhteşem enerjili ikilisinden Mor Narpın yeni hareketli şarkısını sevenleriyle buluşturmuş olmanın heyecanını yaşıyor. Başarılı sanatçı Riva / İstanbul 'da klibini çekti. Daha çok sahil ve orman temalarının kullanıldığı Değmezmiş'te Narpın 'ın fotoğraflarını Erva İşler çekerken; şarkının klibini Alpcan Yolyapan çekti. Söz ve müziği Yeşil Adam ve Mor Narpın'a ait olan şarkının düzenlemesini Başar Ünsal üstlendi.

Başarılı Sanatçılar Mor Narpın ve Yeşil Adam klip çekimi sonrasında Mor Narpın'ın at üzerinde çekildiği resimleri sosyal medyalarından paylaştı.Bu paylaştıkları resimler bir anda sosyal medya gündemine oturdu.

Değmezmiş şarkısının prodüktörlüğünü üstlenen Yeşil Adam, ‘Gündemin Nabzını Tutan Bir Şarkı’ ifadesini kullandı.

Mor Narpın'ın "Değmezmiş" isimli yeni teklisi tüm dijital platformlarda ve video klibi Yeşil Mor YouTube Kanalı’nda Yeşil Kasaba Music Production etiketi ile yayımlandı. Şarkı yayımlanır yayımlanmaz sevenlerinden tam not aldı ve paylaşım yağmuruna tutuldu.

HAFTANIN PROJE KEŞFİ:

“ZAIMBROTHERS’DAN YENİ SÜRPRİZ PROJE”

Türkiye’nin ilk ciddi uzay filmi mottosuyla, geçen hafta vizyona giren ‘Metruk’ filmi, Türkiye’deki yolcuğundan sonra Ortadoğu’dan başlayıp; dünyanın birçok ülkesinde vizyona girmek için gün sayıyor. Aldığım duyumlara göre, Zaimbrothers, yeni bir projenin arifesinde. Bu yılın sonunda motor demeye hazırlanıyorlar. 2024 yılında vizyona girmesi hedeflenen sinema filminin konusu şimdiden merak uyandırıyor. Zira ‘Metruk’ filmi ile güzel bir çıkış yakalayan Zaim kardeşler rotayı epey yükseğe çıkardılar. Kim bilir, oyuncu Ebru Çömlekçi’ye de bu filmde belki bir rol çıkar…

Metruk’un gişe yolculuğunun açık ve bereketli olmasını diler; yeni projeye dair öğrendiğim her şeyi sayfamda bulabileceğinizi bilmenizi isterim.