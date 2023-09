[email protected]

Herkese selam olsun…

Can abim, güzel insan, manevi babam, Yaşar Şenyüz geçtiğimiz hafta harika bir ödüle layık görüldü: ‘Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü’… Bu yıl 6.sı düzenlenen Sinemanın Kral ve Kraliçe Yarışması’nın gala gecesine gidebilmek için ne maceralar atlattı, ben bizzat şahidim. Her şeye rağmen, dimdik ve tevazuyla verdiği sözü yerine getirdi. Böylesi güzel bir insanı tanımaktan kıvanç duyuyorum. Kendisini tekrar tebrik ediyorum. Rabbim, canım babama nicelerini almayı nasip etsin ve bizler de bunlara şahitlik edebilelim. Sağlıklı, huzur dolu bir yaşamda, hep böyle can cana, yürek yüreğe olmak umuduyla… İyi ki varsın Yaşar Şenyüz… Başarıların daim olsun… Seni çok seviyoruz…

Bu hafta sayfam birçok keşifle dolu…

Keyifli okumalar…

HAFTANIN KEŞİF TÖRENİ:

'6. SİNEMANIN KRAL VE KRALİÇE YARIŞMASI ÖDÜL VE GALA GECESİ'

YARIŞMA GECESİNİN MİMARLARINDAN GENÇ OYUNCU ADAYLARINA DESTEĞE DEVAM

Bu yıl altıncısı düzenlenen “Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması” nın final gecesinin yankıları devam ediyor. Altı yıldan bu yana düzenli olarak her sene yapılan yarışmanın ardından dereceye giren genç oyuncu adayları uzun süren bir eğitim çalışmasından geçerek sinema TV sektöründe yer buluyorlar. Şimdiye kadar yarışmada dereceye giren tüm gençlere eğitimlerini veren ve sinema TV sektöründe pek çok projede yer alan isimler yeni yıldız adayları olarak çalışmalarının sürdürüyorlar.

Türkiye’nin ilk ve tek ödülü “eğitim” olan yarışması ünvanına sahip olan “Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması”nın ortakları ve mimarları Atilla Kaplakarslan, Arif Işık ve Av. Kasım Aksoy’da her sene organizasyon kalitesini bir üst seviyeye çıkardıklarını belirtiyorlar. Yarışmaya katılan tüm finalistlerin gerek seçmelerde gerekse final öncesi kamp döneminde çok başarılı bir organizasyonun içinde olduklarını belirtmeleri de yarışmanın değerini ortaya koyuyor.

Yarışma komitesi başkanı Atilla Kaplakarslan gecede yaptığı konuşmada, finali izlemeye gelen finalist ailelerine “Sizin çocuklarınız bizim çocuklarımız. Sizler onları bize teslim ettikten sonra elimizden gelen tüm özenle final gecesine taşıyoruz” dedi. Yarışmada jüri başkanı olan ve organizasyon komitesinde gecenin mimarlarından biri olan Av. Kasım Aksoy’da “Bu yıl jüri üyelerimiz de en üst seviyede idi. Tiyatro, sinema ve yakın sektörlerdeki kendi alanlarında en iyi olan isimlerden oluştu. Jüri olarak genç finalistlerimizin en çok öne çıkanlarını seçtik. Eğitimlerini tamamladıktan sonra sinema TV alanında yeni yıldızlar olacaklar” dedi.

Garal Tekstil ana sponsorluğunda, Yeşilköy Wow Hotel’de gerçekleştirilen “Sinemanın Kral ve Kraliçesi” yarışması gala gecesin de her yıl gelenek haline gelen “Yaşayan Değerlere Saygı” bölümünde, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Tamer Yiğit ve Türk tiyatro sahnelerinin duayen ismi Nevra Serezli ‘Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü’ aldılar. Magazin gazeteciliğinde elli yılı geride bırakan gazeteci can babam, can insan Yaşar Şenyüz de ‘Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü’ne’ layık görüldü. Ödülleri Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı verdi.

Böylesi güzel gecelerin artması dileğiyle… Emeği geçen herkesi ayrı ayrı kutluyorum.

HAFTANIN KEŞİF KONSERLERİ:

ŞİMDİ 90'LARDAN 5 GÜNDE 5 KONSER

Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Ümit Sayın, Hazal, Ali Güven, Jale, Sibel Alaş’tan oluşan “Şimdi 90’lar”, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kurtuluş Konserleri” kapsamında 5 günde 5 konser verdiler.

MANİSA’DA 90’LAR RÜZGÂRI

Demirci, Selendi, Gölmarmara, Sarıgöl, Gördes ilçelerinin düşman işgalinden kurtuluş günlerinde sahneye çıkan sanatçılar, 5 gün boyunca 30 bin müzikseverle buluşarak Manisa'da 90'lar rüzgârı estirdiler. “Şimdi 90’lar”, ilçelerin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümünü ellerinde Türk bayraklarıyla marşlar söyleyerek büyük bir coşkuyla kutladılar.

“Şimdi 90'lar”, Cumhuriyetin 100. Yıl kutlamalarında 28 Ekim'de Çanakkale'de sahne alacaklar.

"SILA ŞARKILARI"

SILA ŞARKILARI TÜRKİYE’NİN DÖRT YANINI SARACAK…

Pop müziğinin sevilen kadın sanatçılarından Sıla, eylül ve ekim ayında konser maratonuna doludizgin devam ediyor. Kerki Solfej’in düzenlediği konserler kapsamında birçok ilde sahne alacak olan sanatçı, sevilen şarkılarını hayranlarıyla söylemek için gün sayıyor.

SONBAHARDA SEVENLERİYLE BULUŞMAYA DEVAM EDİYOR

Sesi ve muhteşem yorumuyla gönüllere taht kuran Sıla, batıdan doğuya vereceği konserlerle sonbahar akşamlarında ruhlara dokunacak. Sonbahar konserleri maratonuna 10 Eylül Pazar Antalya Açıkhava’dan başlayacak olan sanatçı, 16 Eylül Cumartesi Ankara Atılım Üniversitesi Amfi Tiyatro, 23 Eylül Cumartesi Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, 27 Eylül Çarşamba ve 28 Eylül Perşembe Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’da konser verecek.

Ekim ayı boyunca da sahne almaya devam edecek olan sanatçı; 3 Ekim Salı Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu, 5 Ekim Perşembe Gaziantep GAÜN Mavera KSM Açıkhava Sahnesi, 16 Ekim Pazartesi İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda şarkılarını seslendirecek.

EROL EVGİN'DEN FİLENİN SULTANLARI'NA ERİK DALI

TÜRK POP MÜZİĞİNİN DUAYENİ EROL EVGİN, GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE KERKİ SOLFEJ’İN DÜZENLEDİĞİ YAZ KONSERLERİ KAPSAMINDA ANKARA ATILIM SAHNE’DE MÜZİKSEVERLERLE BULUŞTU.

Ankaralıların yoğun ilgi gösterdiği konserde gece boyunca Türk pop müziğine damgasını vurmuş şarkılarının tamamını izleyicilerle hep bir ağızdan seslendiren Evgin, konserini; “Milli Kadın Voleybol Takımımız Avrupa Şampiyonu olarak, Cumhuriyetimizin 100. yılında bize büyük bir armağan verdiler. Atatürk’ün kızları, yaşasın Filenin Sultanları, çağdaş Türk kadınının gücü, azmi, kararlılığı ve mücadelesiyle tarih yazdılar” sözlerinin ardından, “Erik Dalı” şarkısını söyleyerek sonlandırdı.

Erol Evgin, Türkiye konserlerine tüm hızıyla devam ediyor. Sizler için konser takvimini derledim…

YAKLAŞAN KONSERLER

13 Eyl. Maximum Uniq Açıkhava. İstanbul

23 Eyl. Bursa Open Air Theatre. Bursa

29 Eyl. Çukurova Üni.Açıkhava Tiyatrosu

30 Eyl. GAÜN Mâvera KSM – Açıkhava Sahnesi

03 Eki. İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

13 Eki. Bursa Açıkhava Tiyatrosu

20 Eki. Antalya Açıkhava. Tiyatrosu

22 Eki. Alanya Aktüel Açıkhava Tiyatrosu

HAFTANIN KEŞİF TİYATROSU: 'MAVİ MÜZİKHOL'

GÖKYÜZÜNE ULAŞAN KADINLARIN HİKÂYESİ: MAVİ MÜZİKHOL, SAHNEDE!

Bayanlar, Baylar!

“Mavi Müzikhol” Açılıyor!

Bu kapı herkese sonuna kadar açık!

Hepinize yer var burada.

Tek şart! Her şeyi dışarıda bırakıp gelmeniz.

Hadi ama!

Çok hikâye var burada.

Senin, benim, hepimizin!

Şimdi kapansın artık kapılar ve başlasın baş döndürücü danslar!

Recai koş kızları getir!

Önce Gül alacak havanızı, sonra Bahar toplayacak paraları!

Kepenkler sakın inmesin!

Çünkü Mavi Müzikhol açılıyor!

Endless Art Taksim’in ilk oyunu Mavi Müzikhol; Eylül ayında seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor. 31 Temmuz’da prömiyer yapan oyun sezon boyunca Endless Art Taksim’de sahnelenmeye devam edecek.

Bu topraklar bir sürprizler kıtasıdır. Her köşesinde bir sürpriz bekler insanı. Her noktasının karmaşası çarpar, baştan çıkarır. Mutlu eder, sevindirir, üzer, hüzünlendirir, şiddetlendirir. Dehlizleri kazıldıkça nice hikâye çıkar içinden. Henüz keşfedilmemiş ya da keşfedilse bile kaçınılmış. Çünkü bu topraklar nice baş kahramanı olmuş. Zamanlar, insanlar değişmiş. Aynı kalan hep kadın olmuş. Ama efendi, ama sokakta, ama kendi evinde, ama umumi evde, ama icracı ama masacı… Her zaman ve her koşulda kanatlarından şeffaf bir iple bir erk’e bağlı. Bazen de bir urganla… Ne zamanki boynundakini kesip atmış. O zaman başlamış kadının hikayesi! Mavi Müzikhol, kanatlarıyla gökyüzüne ulaşan kadınların hikayesi….

‘Mavi Müzikhol’ oyunu erkek egemen eğlence kültüründe ayakta kalmaya çalışan kadınların yolculuğuna çıkarıyor bizi. Işıkların, müziklerin arasında çocuk kalan kadınlar nice hikâyeye konu oldu. Ve olacak! Spot ışıkları yandığında gülümseyen kadın, ipi elinde tutan erkek! Gerçekçi bir şekilde sahneye taşınan oyun pavyon kültürüne gerçekçi ve ironik bir yerden bakıyor.

Elçin Gürler’in yazdığı ‘Mavi Müzikhol’ün’ yönetmenliği Muharrem Uğurlu’ya ait. Gülşah Yavuz ve İpek Yorulmaz’ın 2 konsomatris kadına hayat verdiği oyun 22-30 Eylül’de Endless Art Taksim Sahnesi’nden izlenebilir.

Tiyatro Künyesi

Yazan : Elçin Gürler

Yöneten : Muharrem Uğurlu

Oyuncular : Gülşah Yavuz & İpek Yorulmaz

Yardımcı Yönetmenler : Pelin Koçak & Serap Üsküplü

Koreograf : Serap Üsküplü

Işık Tasarım : İlker Togay

Reji Asistanı : Öznur Ay Bolat

Sahne Direktörü : Metecan Enderer

İdari Koordinatör : Başak İlhan

Herkese iyi seyirler… Ben de henüz izleme fırsatı bulamadım. İnşallah, yan yana izleme fırsatını yakalarız…

Biletleri biletinial.com dan temin edebilirsiniz…