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Herkese selam olsun…

Okulların açılmasına yaklaşık bir ay kaldı. Kalan bu zamanı doğru ve verimli bir şekilde değerlendirebilmek için, kızım Masal Ebru ile beraber yeni keşifler derdindeyiz. Nihayetinde okulun açılması demek, birçok sorumluluğun hayatımıza girmesi ve kısıtlı zaman manasına geliyor. Elbette sizler için keşiflerim devam edecek.

Keyifli okumalar…

HAFTANIN ETKİNLİK KEŞİFLERİ

· SAKIP SABANCI MÜZESİ GÖSTERİ SANATLARI GÜNLERİ- MÜZEDE SAHNE 2023 ETKİNLİKLERİ

SAKIP SABANCI MÜZESİ’NİN GÖSTERİ SANATLARI GÜNLERİ MÜZEDE SAHNE “HEP YAN YANA” SLOGANIYLA İZLEYİCİYLE BULUŞACAK.

Sakıp Sabancı Müzesi’nin Sabancı Vakfı desteğiyle 17-20 Ağustos 2023 tarihleri arasında yedinci kez gerçekleştirilecek MÜZEDE SAHNE etkinliğinin sanat yönetmenliğini Ayşe Draz üstleniyor. Paylaşarak hafifletmeye, çoğaltmaya ve ortaklaştığımız insanlık hallerini anlamaya odaklanan MÜZEDE SAHNE; oyun, performans, atölye, çocuk-bebek oyunu gibi çeşitli etkinliklerle müzenin farklı noktalarında izleyiciyle buluşacak.

Usta oyuncu Genco Erkal’ın başrolde olduğu, Dostlar Tiyatrosu tarafından sahneye konan İmparator, genç ve başarılı oyuncu Bora Akkaş’ın başrolünü̈ üstlendiği Talimhane Tiyatrosu Yapımı Harika Şeyler Listesi, 2022 Afife Tiyatro Ödülleri’nde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu seçilen Pınar Güntürkün’ün başrolünde olduğu Kadıköy Emek Tiyatrosu’nun Herkes Kocama Benziyor ve Kadir Has Üniversitesi’nden tanışma şerefine nail olduğum değerli arkadaşım Hakan Emre Ünal’ın başrolüyle Tiyatro Hemhal’in çok ses getiren oyunu N’Olcak Bu Yusuf Umut’un Hali oyunları İstanbul’un en güzel manzaralı sahnelerinden Fıstıklı Teras’ta sahnelenecek.

MÜZEDE SAHNE’NİN PROGRAMINA İZLEYİCİLERİ KATILIMCI KILAN, ZENGİN VE PAYLAŞIMCI BİR DÜŞÜNCEYLE TASARLANMIŞ SES ATÖLYESİ, ÇOCUK OYUNLARI, MASAL DİNLETİSİ VE DANS PERFORMANSLARI EŞLİK EDECEK.

Çocukların sanat ve kültür haklarından yola çıkan bir sosyal girişim olan Atta’nın sahneleyeceği Bully Bully ve Çık Dışarı oyunları, MÜZEDE SAHNE programında yer alan bebek ve çocuk oyunları olacak. Tiyatro BeReZe’nin tek bir durumun içinde saklı sonsuz olasılığa ve mizaha işaret eden çağdaş oyunlardan uyarladıkları Olsa Olmalı Olabilir başlıklı oyunu, Yapı Kredi Kültür Sanat’ın “İstanbul’un Ulysses’i” projesi kapsamında üretilen ve akademisyen Melih Kıraç’ın yönettiği günbatımı melodrama adlı dans performansının mekânsal uyarlaması, hikâye anlatıcısı, eğitmen ve yazar, canım hocam Nazlı Çevik Azazi’nin Agnes Denes’in Yaşayan Piramit’i üzerine kurguladığı, Faysal Macit ve Serdar Avcıoğlu’nun müzikleriyle eşlik edeceği Yaşayan Anlatılar dinletisi de MÜZEDE SAHNE programı içinde yer alacak. Ses tasarımcısı ve araştırmacı Dr. Oğuz Öner’in Atlı Köşk’ün ses manzarasına kulak vermek, katılımcıların bu manzara eşliğinde kendi ritimlerini ve seslerini “dokumak” üzere mekâna özgü bir ses deneyimi olarak kurguladığı Atlı Köşk’ün Ses Deneyimi atölyesinde ise ses meditasyonu, ses yürüyüşü ve ses haritalama egzersizleri uygulanacak.

“Hep Yan Yana” sloganıyla izleyiciyle buluşacak MÜZEDE SAHNE için biletler, Mobilet üzerinden temin edebilirsiniz…

· İSTANBUL MODERN MÜZESİ: ‘BOŞLUĞA DİKKAT’ AÇIK HAVA FİLM PROGRAMI

İSTANBUL MODERN SİNEMA’NIN TÜRK TUBORG’UN KATKILARIYLA “BOŞLUĞA DİKKAT” ADLI ULUSLARARASI YENİ BİR PROJEYE BAŞLIYOR.

İstanbul Modern Sinema’nın “Boşluğa Dikkat” adlı yeni uluslararası projesi, sinema sektöründe faaliyet gösteren kadınlara daha fazla alan açmayı hedefliyor. Ustalık sınıfı, söyleşiler, atölye çalışmaları gibi birçok etkinliğin yer alacağı proje, 18- 25 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek beş filmlik açık hava gösterimleriyle başlıyor. İran’dan Şili’ye, kişisel ve toplumsal tarihlerin kesiştiği kadın yönetmenlerin filmlerinden oluşan program konukların katılımıyla gerçekleşecek.

KADIN SİNEMACILARA DAHA FAZLA ALAN AÇMAYI HEDEFLEYEN PROJENİN İLK ETKİNLİĞİ BEŞ FİLMLİK BİR AÇIK HAVA GÖSTERİMİ OLACAK.

Boşluğa Dikkat” projesinin kadınların sinema sektöründeki fırsat ve temsil eşitliğinden uzak tablosunu yansıtmak amacıyla hazırlandığını belirten İstanbul Modern Film Küratörü Müge Turan, “Boşluğa Dikkat, sinemadaki kadınların ürettiği işlerden, verdikleri mücadelelerden ve aslında bir diyalog ortamından oluşacak. Biz bu projeyi Türk Tuborg’un katkısıyla uluslararası bir etkinlik serisi olarak planladık. Atölye çalışmaları, sektörün farklı bileşenlerinin katılımıyla söyleşiler ve yabancı konukları ağırlayacağımız ustalık sınıfları olacak” dedi.

Düet (Türkiye), 1976 (Şili, Arjantin), Sıradaki Kız (Güney Kore), Bir Ailenin Röntgeni (İran) ve Hırçın (İngiltere) filmlerinin izleyiciyle buluşacağı açık hava sinema gösterimleri müzenin dış etkinlik alanında saat 21.00’da gerçekleşecek.

AÇIKHAVA GÖSTERİMLERİ İDİL AKKUŞ VE EKİN İLKBAĞ’IN YÖNETTİĞİ İKİ GENÇ SPORCUNUN HİKÂYESİNİ ANLATAN ‘DÜET’ İLE BAŞLAYACAK.

Yönetmelerin katılımıyla gerçekleşecek ‘Boşluğa Dikkat’ film programının konukları arasında Akkuş ve İlkbağ’ın yanı sıra Amsterdam Uluslararası Belgesel Film Festivali’nde ödül kazanan ‘Bir Ailenin Röntgeni’nin’ yönetmeni Firouzeh Khosrovani olacak. Türkiye’deki izleyicilerle ilk kez bir araya gelecek olan Khosrovani, İran’daki kadın dayanışmasından söz edecek.

Boşluğa Dikkat’in sonbahardaki konuğu ise bu yılın hakkında en çok konuşulan ödüllü filmlerinden Charlotte Wells’in yönettiği Güneş Sonrası (2022) başta olmak üzere, bağımsız Türkiye sinemasından da Birlikte Öleceğiz (2021), Cemil Şov (2021), Anadolu Leoparı (2021), Tuzdan Kaide (2018) gibi öne çıkan filmlerde çalışmış yapım tasarımcısı Billur Turan olacak. Turan’ın deneyimlerini paylaşacağı bir atölye de gerçekleştirilecek.

Sizler için takvimi aşağı yazdım.

BOŞLUĞA DİKKAT AÇIK HAVA FİLM PROGRAMI



18-25 Ağustos 2023

DÜET, 2023

18 Ağustos 2023, Cuma Saat: 21.00

Türkiye

Yönetmenler: İdil Akkuş, Ekin İlkbağ

BİR AİLENİN RÖNTGENİ, 2020

19 Ağustos 2023, Cumartesi Saat: 21.00

İran, Norveç, İsviçre

Yönetmen: Firouzeh Khosrovani

HIRÇIN, 2023

22 Ağustos 2023, Salı Saat: 21.00

İngiltere

Yönetmen: Charlotte Regan

Oyuncular: Lola Campbell, Alin Uzun, Cary Crankson

SIRADAKİ KIZ, 2022

23 Ağustos 2023, Çarşamba Saat: 21.00

Güney Kore

Yönetmen: July Jung

Oyuncular: Kim Si-Eun, Bae Doona, Hee-jin Choi

1976, 2022

25 Ağustos 2023, Cuma Saat: 21.00

Şili, Arjantin

Yönetmen: Manuela Martelli

Oyuncular: Aline Küppenheim, Nicolás Sepúlveda, Hugo Medina

· BEYKOZ KUNDURA: ‘BİR YAZ GECESİ FESTİVALİ’

Kundura Sinema ile Kundura Sahne’nin birlikteliğinde ve Beykoz Kundura’nın Kültür ve Sanat Direktörü S. Buse Yıldırım’ın küratörlüğünde, bu yıl yedincisi düzenlenen ‘Bir Yaz Gecesi Festivali’, 4 Ağustos’ta başladı. Son haftasına giren festival, sinema tarihinin kült filmleri arasına girmeyi başarmış, efsanevi 3 filmin restore edilmiş kopyalarıyla ile veda etmeye hazırlanıyor: Festivalin bu yılki odak müzisyeni İtalyan besteci Nino Rota’nın müziklerini yaptığı “Baba” (The Godfather, 1972), “Baba 2” (The Godfather Part II, 1972) ve Fellini klasiği “Tatlı Hayat” (La Dolce Vita, 1960), sinema tutkunlarını Beykoz Kundura’ya bekliyor.

50. YILA ÖZEL RESTORE KOPYASIYLA “THE GODFATHER”, BİR YAZ GECESİ FESTİVALİ’NDE

Francis Ford Coppola’nın bir gangster hikâyesini adeta yüksek sanata dönüştürdüğü başyapıtı “Baba”, 18 Ağustos Cuma akşamı saat 21:00’da gösterilecek. Mario Puzo’nun aynı adlı popüler romanından uyarlanan film, 1945-1955 yılları arasına odaklanıyor ve gücünün zirvesindeki mafya babası Vito Corleone ve ailesinin içine çekildiği güç mücadelelerini konu alıyor. Marlon Brando ve Al Pacino başta olmak üzere yıldızlar geçidi oyuncu kadrosu ve Nino Rota’nın Grammy ödüllü müzikleriyle de sinemanın mihenk taşı sayılan film, göz alıcı sinematografisi, renklerin mükemmel kullanımı ve unutulmaz set tasarımıyla da benzersiz. 1973’te En İyi Film, Erkek Oyuncu ve Uyarlama Senaryo dallarında Oscar’a uzanan film, 50. yaşının onuruna restore edilmiş kopyasıyla gösterilecek.

Destanın ikinci halkası 19 Ağustos Cumartesi akşamı saat 21:00’da ise, “Baba” destanının ikinci halkası “Baba 2”, perdede olacak. “Baba” destanının ikinci halkası “Baba 2”, ilk filmin gücünü de zorlayan bir başarıyla eleştirmenlerce sinema tarihinin en iyi devam filmi sayılıyor. 1917 ve 1930’ları paralel bir kurguda ustalıkla birleştiren film, Vito Corleone’nin gençlik yıllarını ve suç dünyasındaki yükselişini geri dönüşlerle anlatırken; bir yandan da, yerine geçen oğlu Michael Corleone’nin gücünü koruma çabasına odaklanıyor. Her iki karakterin iç dünyasına derinlemesine dalan film, geçmişin izlerini günümüze taşıyor ve Amerikan rüyasının karanlık yüzünü gözler önüne seriyor. Aile bağları, ihanet, güç arzusu ve suç dünyasının acımasızlığı gibi temaların etrafında karmaşık ve zekice bir senaryoyla ilerleyen “Baba 2”, sinema sanatının büyüleyici gücünü derinden hissettiriyor. Işığın dansıyla yaratılan göz kamaştırıcı kompozisyonlar, her sahnenin bir tablo gibi görünmesini sağlarken, Nino Rota imzalı Oscarlı müzikleri de sahnelerin atmosferini daha da kuvvetlendiriyor. Filmin bir diğer başarısı da görkemli oyuncu kadrosu elbette. Kariyerini belirlemiş Michael Corleone rolünde Al Pacino, acımasız ve karanlık yönleriyle mücadele eden bir adamı en ince detaylarıyla canlandırıyor. Genç Vito Corleone rolünde yıldıza dönüşen Robert De Niro da, Oscar’la taçlandırılan performansıyla adeta oyunculuk dersi veriyor.

Kapanış da ‘Tatlı Hayat’ ile Festivalin kapanış filmi ise, Nino Rota’nın sıklıkla çalıştığı yönetmenlerden Federico Fellini’nin yönettiği Altın Palmiye ödüllü “Tatlı Hayat” (La Dolce Vita, 1960) olacak. Festivalin açılışını da yapan film, kaçıranlar için 20 Ağustos Pazar akşamı saat 21:00’da yeniden gösterilecek. Cannes’dan Altın Palmiye ödüllü Fellini başyapıtı “Tatlı Hayat”, izleyici ve eleştirmenlerin de ortaklaştığı bir gerçekle, “Yalnızca bir film değil, gerçek bir sanat eseri”. Çekim teknikleri, rüya sekansları ve sıradışı karakterleriyle sinema sanatının sınırlarını zorlayan film, Romalı gazeteci Marcello Rubini’nin peşinde şehrin gece hayatında bir yolculuğa çıkarıyor. Sanatçılar, aristokratlar, gazeteciler, mankenler ve seks işçileri gibi farklı hayatlardan insanlarla karşılaşan Marcello, bir süre sonra hem kendi değerlerini hem de insan doğasının karmaşıklığını sorgulamaya başlıyor. 1960’lar İtalyasının sosyal ve ahlaki değişimini cesur bir bakışla yakalayan Fellini; uzun takip planları, çarpıcı kompozisyonları ve yaratıcı kurgusuyla, sinemada yeni bir estetik anlayışın ve deneysel yaklaşımın habercisi de oluyor. Filmin ruhunu mükemmel bir uyumla izleyen Nino Rota imzalı müzikleri, Marcello Mastroianni’nin ikonik performansı ve tabii ki Anita Ekberg’in meşhur Trevi Çeşmesi sahnesiyle de unutulmaz olan “Tatlı Hayat”, 61 yıldır şehvetini kaybetmeden koruyor.

Biletler sınırlı sayıda olduğunun da altını çizmem gerekiyor. Biletleri www.beykozkundura.com adresinden satın alabilirsiniz. #KunduraGenç ile öğrencilere özel, tüm biletler 150 TL’den satışa sunulurken, Tam bilet ücreti 350 TL olacak. Tam bilet uygulamasında ayrıca, dört ve daha fazla bilet alımlarında %20 indirim fırsatı da sunuluyor.

GÖSTERİM GÜNLERİ AYRICA, BEŞİKTAŞ-BEYKOZ KUNDURA ARASINDA ULAŞIMI SAĞLAYACAK FESTİVAL TEKNESİ, BU YIL DA ÜCRETSİZ OLARAK HİZMET VERECEK.ANCAK REZERVASYONLARIN HEPSİ DOLMUŞ DURUMDA.

Gösterimlerin Beykoz Kundura’da gerçekleşeceği festivale özel aracıyla gelecek misafirler için otopark hizmeti ücretsiz sağlanacak.

BİR YAZ GECESİ FESTİVALİ

4-20 Ağustos 2023





18 Ağustos 2023, Cuma

Baba (The Godfather, 1972)

19 Ağustos 2023, Cumartesi

Baba 2 (The Godfather Part II, 1974)

20 Ağustos 2023, Pazar

Tatlı Hayat (La Dolce Vita, 1960)