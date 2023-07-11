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Herkese selam olsun…

Haftaya zamlarla başladık, hamdolsun… Her şeye alışmak konusunda oldukça kıdemli olduğumuz için eminim kısa sürede bunu da sindireceğiz… Bu konuda hiç şüpheniz olmasın… Ne demiş Cemal Süreya, ‘Hayat kısa, kuşlar uçuyor…’

Özkan Uğur… Hem müzisyen hem oyuncu hem de birçok konuda rüştünü ispatlamış nadide insanlardandı… Enerjisine şahsen tanık olamasam da televizyon ekranlarını delip; dokunabiliyordu ruhuma, ruhlarımıza… Yeteneğinin oldukça farkında olup; şahsiyetini kusursuz bir çizgiyle korudu ve hepimizi kendine hayran bıraktı… İşte sanatçı olmak bunu gerektirir! Kendini bilmek ve bu konuda mütevazı kalabilmek… Rabbim yattığı yerde incitmesin inşallah… Seni daima saygıyla ve sevgiyle anacağız sevgili Özkan Uğur…

Geçen haftaki sayfamda ebeveyn – çocuk etkinliklerine yer vermiştim. Bu hafta ise İstanbul’da güzel havaların keyfini yaşamak isteyenler için… Harika bir etkinlik takvimi yaptım. Epey de uğraştım hani… Elbette sadece etkinlikler değil, birçok keşfim de sizlerle…

Keyifli okumalar…

HAFTANIN KEŞİF ALBÜMÜ

‘AYNA GRUBU’NDAN YİNE AŞK"’

AYNA GERİ DÖNDÜ…

90’lı yıllar… Ne müthiş zamanlardı… Birçok şarkı piyasa çıkar, top 10 denilen listeyi alt üst ederdi. Her çıkan albümü almak için para biriktirdiğimi hatırlarım ya da babamın kasetlerinin (adlarını hiç bilmediğim sanatçılara ait olan) üzerine o anda radyoda denk gelen sevdiğim şarkıyı kaydederdim. Sizin önünüzde babamdan çok özür diliyorum.

Dön bak aynaya, bu sen misin hatırla!

Hatırla geçmiş günlerini…

Eminim 90’lar denildiği zaman, kimi zaman bizi hareketlendiren kimi zamansa hüzne boğan o grup aklımıza gelir: ‘Ayna’ …

Bir döneme damga vuran, albümleri milyonlar satan Ayna Grubu yeni albümü ile sevenlerinin karşısına çıkıyor. Ayna Grubu adına bir açıklama yapan Erhan Güleryüz, müzikseverlere çok güzel bir albüm hazırladıklarını ve verecekleri konserlerle bunu taçlandıracaklarını söyledi.

Güleryüz, "Ayna Grubu ile 1996 yılında başlayan maceramız 2023 yılında da devam ediyor. 30 Haziran'da yeni albümümüz "Yine Aşk" ile tekrar sevenlerimize merhaba dedik. Her gün başka bir şehir, başka bir ülke olmak üzere konserlerimize devam edeceğiz. Yıllar içinde ürettiğimiz şarkılar hep beraber söyleyebileceğimiz insanlarla, müzikseverlerle buluştukça biz de sahnede o mutluluğu tadıyoruz" dedi.

YENİ ALBÜME YENİ KLİP ÇEKECEK OLAN AYNA GRUBU, TÜRK VE YUNAN OLAN İKİ GENCİN AŞKINI ANLATAN KLİPLERİNİN ÇEKİMİNİ EYLÜL AYINDA GERÇEKLEŞTİRECEK…

Yoğun konser programı sebebi ile Eylül ayında çekilecek klibin yönetmenliğini Ayna Grubunun menajeri Altan Nuh üstlenecek. Sanat yönetmenliğini ise İran'lı Navid Mozaffari yapacak. Türk ve Yunan gençlerinin aşkını anlatacak klibin yarısı Sakız adası, yarısı ise Çeşme / Ovacık'ta çekilecek. Klipte Yunan kızı Elena Polychronopoulou, Türk oğlanı Emre Kızılırmak canlandıracak.

HAFTANIN ETKİNLİK KEŞİFLERİ

Temmuz 2. haftasında yapılması planlanan tüm etkinlikleri sizler için keşfedip, derledim… Sizleri temin ederim ki, bu etkinlik takvimini başka hiçbir yerde bulamazsınız. O yüzden bir yerlere not edin derim… Umarım sevdiklerinizle beraber, anlara imza attığınız, hafızalarınıza kazınacak güzel dakikalar geçirirsiniz… Ben de vesile oldum diye sevinirim… Unutmayın, hayat anlarda gizli…

· Yıldız Tilbe Konseri, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu / İstanbul, 12 Temmuz 2023 Çarşamba Günü, Saat: 21.00

· Aşk Şarkıları ve Öyküler İlhan Şeşen- Sunay Akın Konseri, Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro / İstanbul, 12 Temmuz 2023 Çarşamba Günü, Saat: 21.00

· Cem Adrian, Maximum Uniq Açıkhava / İstanbul, 12 Temmuz 2023 Çarşamba Günü, Saat: 21.00

· Ölü'n Bizi Ayırana Dek Tiyatro Oyunu, Trump Sahne / İstanbul, 12 Temmuz 2023 Çarşamba Günü, Saat: 20.30

· Murat Yılmazyıldırım ve Arkadaşlarının Konseri, Hayal Kahvesi Aqua Florya / İstanbul, 13 Temmuz 2023 Perşembe Günü, Saat 21.45

· %100 Akustik: Yeni Türkü & Zuhal Olcay Konseri,

Küçük Çiftlik Bahçe / İstanbul, 14 Temmuz 2023 Cuma Günü, Kapı Açılışı: 19.00

· Feridun Düzağaç Konseri, Mask Beach / İstanbul, 14 Temmuz 2023 Cuma Günü, Saat: 22.00

· Ölü'n Bizi Ayırana Dek Tiyatro Oyunu, Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro / İstanbul, 14 Temmuz 2023 Cuma Günü, Saat: 21.00

· Kalben Konseri, Dorock XL Kadıköy, 15 Temmuz 2023 Cumartesi Günü, Konser Saati:21.30

· Selda Bağcan & Serenad Bağcan & Sonat Bağcan & Seda Bağcan Konseri, YBY Woods Yaşam ve Etkinlik Alanı- Kemerburgaz Kent Ormanı / İstanbul, 15 Temmuz 2023 Cumartesi Günü, Saat: 21.00

· Celile (Nazım Hikmet'in Annesi) Tiyatro Oyunu, Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro / İstanbul, 15 Temmuz 2023 Cumartesi Günü, Saat: 21.00

· Mabel Matiz Konseri, Turkcell Vadi Sahnesi, 16 Temmuz 2023 Pazar Günü, Saat: 21.00

· Çingeneler Zamanı Müzikali, Trump Sahne / İstanbul, 17 Temmuz 2023 Pazartesi Günü, Saat: 20.30

· Armağan Çağlayan ile “Size Anlatacaklarım Var” Tek Kişilik Gösteri, Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro / İstanbul, 17 Temmuz Pazartesi Günü, Saat: 21.00

· Vişne Bahçesi Tiyatro Oyunu, Trump Sahne / İstanbul, 18 Temmuz Salı Günü, Saat: 20.30

· Vişne Bahçesi Tiyatro Oyunu, Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro / İstanbul, 19 Temmuz Çarşamba Günü, Saat: 21.00

Biletleri bubilet.com.tr ve biletix.com dan temin edebilirsiniz…

HAFTANIN KEŞİF LANSMANI

‘YÜZYÜZEYKEN KONUŞURUZ GRUBU’

Başarılı alternatif rock grubu Yüzyüzeyken Konuşuruz, İstanbullu sevenlerine harika bir konserle sürpriz yapacak. Çok sevilen grup, eşsiz parçalarını bu konserinde seslendirecek. Yüzyüzeyken Konuşuruz Konseri, 16 Temmuz Pazar Günü Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda saat 21:00’da gerçekleşecek. Bu özel konserde yerinizi almak için koltuk seçmeli biletinizi Bubilet'ten alabilirsiniz.

HAFTANIN KEŞİF ÖDÜLÜ

“İZ BIRAKANLAR PLATFORMU: ‘EN İYİ SOSYAL SORUMLULUK ÖDÜLÜ’”

İZ Bırakanlar Platformu, MBA Okulları Tarafından Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Ödülüne layık görüldü…

Her yıl, MBA Okulları tarafından gerçekleştirilen ödül töreninde birçok alanda ödüller sahiplerini buluyor. İZ Bırakanlar Platformu; yaratıcı, etkili ve tebessüm uyandıran projeleriyle bu yılın en iyi sosyal sorumluluk ödülüne layık görüldü.

Platform, Toplumsal Değişim Hedefleri Ve Toplumsal Psikoloji/Motivasyon Konularında Öncü Bir Rol Üstlenerek İlham Veren Bir Projeye İmza Attı.

İZ BIRAKANLAR İLK PROJESİNDE NELER YAPTI?

Platform, ilk projeleriyle, Türkiye’mizde gerçekleşen ve asrın felaketi olan depremin; özellikle çocuklar üzerindeki sıkıntılarını öngörerek, en çok etkilenen ilimiz Hatay'da 10 gün boyunca çocuklara çocukluklarını hatırlatıp, yaşanan acının etkilerini silmeye çalıştılar. Ben de orada onlarla olmayı çok istesem de maalesef takvimim uyuşmadı. Çeşitli etkinliklerle, bu sene art arda kutladığımız: Ramazan Bayramımız ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutladılar. Hatta 23 Nisan’da, Antakya Lunaparkını çocuklara tamamen ücretsiz olarak tahsis edilmesini sağladılar.

Aynı zamanda çeşitli eğitim ve etkinlikler düzenlediler:

· Robotik Kodlama Eğitimi,

· Satranç Eğitimi,

· Deney gösterileri,

· Tasarım Atölyeleri,

· Kendinle Barış ve Şifa Çemberi,

· Seslendirme/Dublaj Yapma Oyunları,

· Nasrettin Hoca,

· Karagöz ve Hacivat Gösterisi

· Gölge Karagöz ve Hacivat Gösterisi,

· Heykel Oyunları,

· Şarkı Söyleme ve Gitar Çalma gibi etkinlikler bulunuyordu.

Bu etkinlikler, depremzedelerimizin ruh hallerini düzeltmeye, morallerini yükseltmeye, özellikle çocuklarımızın yüzlerinde tebessümler ve gülücükler oluşturmak amaçlı yapılmıştır.

İZ Bırakanlar Platformu kurucusu Duygu Kurnaz’ın altını çizdiği bir nokta var ve diyor ki;

‘Bu ödül benim değil, BİZİM. Siz bu ödülü hitaben benim adıma vermiş olsanız da bu ödül İZ Bırakanlar… Gönüllülerimizin ve bizimle birlikte olanların çok büyük emeği var. Onlar olmasaydı, olmazdı. Kuzenime, gönüllülerimize ve işbirlikçilerimize tekrardan bütün emekleri ve bizimle bu hayırlı işte oldukları için teşekkür ediyorum.’’

Hatay İçin Olan Projemizde İZ BIRAKAN Gönüllüler

· Gökhan Kurnaz

· Moralbey Demir

· Kadir Özübek

· Mahmut Reyhani

· Âtıl Başar Yaylım

· Melahat Yapıcı

· Ali Öztürk

· Kıvılcım Oğuz

· Zeynep Rabia Yıldız

· Hasan Karaman

· Turhan Yıldız

· Emel Küçükali

· Abdullah Bozkurt

· Seda Palanduz

· Buse Batan

Hatay İçin Olan Projemizde DESTEK OLAN KURUMLAR:

· DK Eğitim Akademi

· İstanbul Büyükşehir Belediyesi

· İBB Kültür

· Kartal Belediyesi

· İzmit Belediyesi

· Life After Disaster (Afetten Sonra Yaşam)

· Robo Bilim

· Federal Film Akademi

· Türkiye Satranç Federasyonu

· Neirt Bilişim

· Toyed

· Gamfed

· Çuvaldız Dergi

Duygu Kurnaz’ın altını ısrarla çizdiği bir önemli hususta da aynen şöyle diyor:

“Çocuklar Bizim Geleceğimiz! Toplum psikolojisinin öneminin altını çiziyoruz.”

Eminim, İZ Bırakanlar Platformu'nun başarı hikayesi ve iyi niyeti, sosyal sorumluluk alanında ilham vermek isteyen diğer kuruluşlara da örnek teşkil edecektir. Daha nicelerine…

Unutmayalım ki, birlikte başaracağız…