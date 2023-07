[email protected]

Herkese selam olsun…

Havalar iyice ısındı. Okulların kapanmasıyla birçok kişi tatile giderken, birçok kişi de İstanbul’da etkinliklerle stres atıyor. Benim gibi çocuğuyla beraber İstanbul’da yazı yaşamak zorunda kalanlar için birçok güzel etkinlik keşfettim. Hatta birine dayanamayıp, kızımla gittim.

Bildiğiniz üzere keşiflerim sadece festivaller, etkinliklerle sınırlı değil. Kimi zaman bir yazar, kimi zaman bir bitki, kimi zaman bir ürün… Yani işin özü, hayatta keşfedilecek ne varsa, ben oradayım… Elbette sizler için… Öyleyse geçelim keşiflerime…

Keyifle okumanızı arzu ederim…

Yazın sıcağı kalbinizi daima ısıtsın, yolunuz ışıklarla donatılsın…

HAFTANIN KEŞİF FESTİVALİ

‘LIGHTS & DREAMS "ORMANDA IŞIK FESTİVALİ"’

Kızım Masal Ebru Yavuz ile beraber, tatilin gelmesiyle hemen planlar yapmaya başladık. Zira yazı İstanbul’da geçirince haliyle buradaki tüm etkinlikleri takip ediyoruz. Açıkçası reklamlarını görür görmez buraya kesinlikle gitmeliyiz dedim. Masalsı bir festival bizi bekliyordu. Ki tahmin ettiğim gibi de oldu. İnanılmaz keyifle ve heyecanla dolaştık. Yaratılan o mistik dünyanın tüm karakteriyle harika bir yolculuk yaptık. Ormanda olması zaten apayrı bir heyecan kaynağı… Festival, fantastik bir öyküye dayanıyor. Ziyaretçiler, ormana girdiklerinde öyküdeki masalsı dünyaya geçiş yapıyorlar. Bu dünyada ışık yaşamın kaynağı. Burada gördükleri Periler, elfler, kurtlar, aslanlar, çiçekler ve mekanlar öyküden esinleniyor. Ziyaretçiler, Peri’nin, yaşamın devamı için gerekli olan ışığı yeniden bulma arayışına eşlik ederken unutulmaz bir öykünün içinde geziniyor…

DÜNYADA 40’DAN FAZLA ÜLKEDE GÖRDÜĞÜ BÜYÜK İLGİNİN ARDINDAN İLK KEZ TÜRKİYE’DELER…

Festival, Türkiye’ye özel yeni ve özgün içeriğiyle büyüleyici ışıklı dev enstalasyonlar, etkileyici tüneller, interaktif temalar, oyun ve eğlence alanları, sahne performansları ve daha birçok seçenek sunuyor.

Önce sahnede sizi sevgili sahnedaşım Yaşar Ayvacı ortama uygun kostümüyle sizi karşılıyor. Yaptığı harika sunumunun ardından sahneyi ışığın ve ateşin dansçılarına bırakıyor. Oldukça etkileyici bir şovun ardından karakterlerle yolculuğa çıkıyorsunuz. Şov gece boyunca birkaç defa tekrarlanıyor. Bu arada festival başlangıcı 20:30’da… 23:30’a kadar dolaşabiliyorsunuz. Ki zaten 2 saati buluyor dolaşmak. Ama o süre nasıl geçiyor, anlamıyorsunuz…

Tasarımcılar, senaristler ve sanatçılardan oluşan geniş bir ekibin hazırladığı festival, ziyaretçilerini ışık enstalasyonları içinde bugüne kadar hiç görmedikleri bir dünyada ağırlıyor. Ormanın her yerinde ziyaretçileri eğlenceli ve etkileyici sürprizler bekliyor. 25 Bin aydınlatma ve 3 kilometre ipeğin kullanıldığı, 50 bin Metrekare alana kurulu festivalde 30’dan fazla tematik alan bulunuyor.

LIGHTS & DREAMS “Ormanda Işık Festivali” Gençler, Aileler, Çocuklar ve eğlenmeyi seven yetişkinler için hazırlandı. Çocuk oyun alanı, çocukların ilk kez görüp deneyimleyebileceği özel kurgular içeriyor.

Sıra dışı, büyüleyici bir deneyim. Tekrar gidesim var…

Biletler hem kendi web sitelerinden (http://www.lightsdreams.com) , hem de biletinal.com ve biletix.com da… Kendi sayfasından (şayet Turkcell Platinum sahibiyseniz) yüzde 15 indirimi mevcut…

Yer : Turkcell Platinum Park

HAFTANIN AİLE&ÇOCUK ATÖLYE KEŞİFLERİ

‘İSTANBUL HARİTA BULMACASI’

Pera Müzesi’ni yıllardır takip ederim. Gerek sergileri gerek yaptığı yüz yüze, online çalışmaları oldukça keyiflidir. Masal ile birlikte pandemi süresince birçok etkinliğine katılma imkânı bulduk.

Yaz tatilini verimli nasıl geçirebiliriz diye araştırma yaparken, bu atölyeyi keşfettim. Hem çocuklara haritaları sevdirecek hem de bir dedektif edasına bürünmelerini destekleyecek keyifli bir atölye olduğunu düşlüyorum. Bu düş Masal’dan önce beni heyecanlandırıyor. Ama atölye 7-12 yaş arası çocuklar için… Gene anlayacağınız yaş sorunsalı… Ama Masal şanslı kategoride…

ATÖLYENİN İÇERİĞİ

Haritalardan ilham alan ve İşgal İstanbul’u temasıyla şekillenen atölyede katılımcılar, rehberli sergi turunun ardından eski İstanbul’un sosyal ve gündelik hayatında ilgi çeken unsurları üzerinde çalışıyor.



Atölye için hazırlanan bilmece kartları ile şifreleri çözmeye çalışan katılımcılar, eğlenceli bulmacaları tamamlayarak özgün bir İstanbul haritası hazırlıyor.



İlişkili Sergi: Meşgul Şehir: İşgal İstanbul’unda Siyaset ve Gündelik Hayat, 1918-1923



Atölye Yürütücüsü: Şehir Dedektifi - Gizem Kıygı & Elif Ertekin



Kapasite: 15 kişi

Süre: 90 dakika



Pera Müzesi Öğrenme Programları iş birliğiyle gerçekleştirilen bu atölye İstanbul Araştırmaları Enstitüsü “Arka Oda”da gerçekleşecektir.



Detaylı bilgi: [email protected]

Biletler biletix.com da…

İSTANBUL MODERN YAZ ATÖLYELERİ

İSTANBUL MODERN’DE, 10 TEMMUZ – 25 AĞUSTOS 2023 ARASINDA 7-10 YAŞ GRUBU ÇOCUKLAR İÇİN YAZ OKULU



7-10 yaş aralığındaki çocuklar, 10 Temmuz- 25 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleşen bu program kapsamında müze eğitimcileriyle birlikte sanatı yorumluyor ve sanatsal üretimler gerçekleştirecekleri atölye çalışmalarına katılabiliyor.

Yaz Sanat Okulu atölye çalışmaları, müzenin koleksiyon sergisinde yer alan bazı sanat çalışmalarının incelenmesi ile başlıyor. Ardından atölyede sanat tarihinden örnekleri keşfeden çocuklar sanat çalışmaları üreterek programı tamamlıyor.

Yaz Sanat Okulu eğitim programında yer alan her bir atölye sanatın farklı kavramlarına ve üretim biçimlerine odaklanıyor. Atölyeler, hafta içi her gün yaz boyunca tekrar ederek uygulanıyor. Katılımcılar, bu atölyelerin birine veya hepsine, tarihleri seçerek kayıt yaptırabiliyor. İstanbul Modern, on farklı seçenek sunan atölyelerin en az beşine katılanlara Yaz Sanat Okulu Katılım Belgesi veriyor!

Bireysel, Aile, Gümüş, Altın üyelere ve Genç Modernlilere %10 indirim uygulanıyor.

Detaylı bilgi için: 0212 334 73 41, 0212 334 73 26 ve [email protected]

Atölye Tarihleri:10 Temmuz-25 Ağustos 2023 arası hafta içi her gün uygulanır.

SABAH ATÖLYELERİ

· Doğanın İzleri

10, 17, 24, 31 Temmuz; 7, 14, 21 Ağustos 2023 | Pazartesi, 10.30-12.30

· Lirik Soyut Resimler

11,18, 25 Temmuz; 1, 8, 15, 22 Ağustos 2023 | Salı, 10.30-12.30

· Manzaranın Dönüşümü

12, 19, 26 Temmuz; 2, 9, 16, 23 Ağustos 2023 | Çarşamba, 10.30-12.30

· Modern Figüratif Resim

13, 20, 27 Temmuz; 3, 10, 17, 24 Ağustos 2023 | Perşembe, 10.30-12.30

· Mono Baskı

14, 21, 28 Temmuz; 4, 11, 18, 25 Ağustos | Cuma, 10.30-12.30

ÖĞLE ATÖLYELERİ

· Mikro Formlarla Sanat

10, 17, 24, 31 Temmuz; 7, 14, 21 Ağustos 2023 | Pazartesi, 13.30-15.30

· İmgelerle Otoportreler

11, 18, 25 Temmuz; 1, 8, 15, 22 Ağustos 2023 | Salı, 13.30-15.30

· Kentin Kolajları

12, 19, 26 Temmuz; 2, 9, 16, 23 Ağustos 2023 | Çarşamba, 13.30-15.30

· Monokrom Resimler

13, 20, 27 Temmuz; 3, 10, 17, 24 Ağustos 2023 | Perşembe, 13.30-15.30

· Hazır Nesne ile Heykel

14, 21, 28 Temmuz; 4, 11, 18, 25 Ağustos | Cuma, 13.30-15.30

İSTANBUL RAHMİ M. KOÇ MÜZESİ ATÖLYELERİ

Müze eğitmenlerinin anlatımıyla gerçekleştirilen kitli sanat-bilim atölyelerimiz yaz aylarında da devam ediyor!

Rahmi M. Koç Müzesi, Müzede Yaz Etkinlikleri kapsamında çocuklara keyifli bir yaz programı sunuyor.

Her gün farklı bir atölye deneyimi yaşayacağımız Temmuz ve Ağustos ayı atölyelerinde çocuklar, kimi zaman bir heykeltıraş, kimi zaman bir ressam, kimi zaman da bir pilot olacaklar. 5 Temmuz’da başlayacak olan sanat ve bilimle harmanlanmış etkinliklerde çocuklar, iletişim kurabilme, yaratıcılık ve sosyal becerilerini geliştirebilme olanağının yanı sıra yaparak-yaşayarak öğrenmenin keyfine varacaklar. Etkinliklerin bazıları sadece çocukların katılabileceği içerikteyken bazıları da bir ebeveyn bir çocuğun katılabileceği renkli içeriklere sahiptir. Plan yaparken dikkat edin derim…

TEMMUZ AYI ATÖLYE PROGRAMI:

• Oyun Atölyesi – Müzede Bilgi Avı Aile & Çocuk Etkinliği (8-12 Yaş)

05 Temmuz Çarşamba Saat 14:00

• Heykel Atölyesi – Konuşan Heykeller Çocuk Etkinliği (6-8 Yaş)

08 Temmuz Cumartesi Saat 14:00

• Simülasyon Atölyesi – Uçuş Simülasyonu Çocuk Etkinliği (7-10 Yaş)

12 Temmuz Çarşamba Saat 14:00

• Oyun Atölyesi – Sokak Oyunları Çocuk Etkinliği (6-8 Yaş)

19 Temmuz Cumartesi Saat 14:00

• Sanat Atölyesi – Renklerin Dansı Çocuk Etkinliği (7-10 Yaş)

22 Temmuz Çarşamba Saat 14:00

• Simülasyon Atölyesi – Uçuş Simülasyonu Çocuk Etkinliği (8-12 Yaş)

26 Temmuz Çarşamba Saat 14:00

• Tekne Turu – Yelken Seyri Aile & Çocuk Etkinliği (8-12 Yaş)

29 Temmuz Cumartesi Saat 14:00

Not: Kontenjan 10 kişi ile sınırlıdır (5 çocuk & 5 yetişkin).

Bilet alımı www.biletix.com üzerinden gerçekleşmektedir.

HAFTANIN KEŞİF BİTKİSİ: “MACA” .

Eminim sizler de benim gibi bu bitkiyi ilk kez duyuyorsunuz. Girişimci Fisun Has sayesinde bu bitki ile tanıştım.

Maca, Güney Amerika’da And Dağları’nda 4500-5000 metre yükseklikte yetişen adaptojenik, şifalı bir bitki. Dünyada sadece ama sadece Peru’da yetişiyor ve yasa gereği ülkenin dışına çıkarılması yasak. Sadece bitkinin tozu ihraç ediliyor. Tarihte İnkaların besini olarak geçen bu bitki, ‘Peru Ginsengi’ olarak da biliniyor. Elbette bu besin faydaların sebep, tüm dünyada süper besin olarak raflarda yerini almış durumda. İçeriğinde protein, karbonhidrat, sağlıklı yağ, lifler ile kalsiyum, demir, potasyum gibi zengin mineraller de bulunduruyor. Bunların dışında bence en önemli kısmı, hormon yapımızın en önemli merkezi olan beyindeki hipofiz bezini besliyor. Maca bitkisini ortadan kesip, yüzümüze sürdüğümüz vakit doğal olarak güneşin zararlı etkilerinden bizi koruyor.

MACA EKSTRATI İÇEREN BİR DERMOKOZMETİK SERİ ÇIKARAN TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA İLK MARKA…

Fisun Has ve kuzeni Emre Yiğit ile beraber bu bitkiyi kozmetik alanında kullanarak, Haem Kozmetik Maca Root Serisi’ni geliştirmişler. Toplam 8 adet ürün var: ‘Yüz Yıkama Jeli, Arındırıcı Tonik, Anti-Aging Serum, Yüz Bakım Yağı, 50 SPF Yüz Güneş Kremi, Leke Karşıtı Krem, Dökülme Karşıtı Şampuan ve Ferahlatıcı Duş Jeli’… Ürünlerin hepsi vegan. Hepsi dermatolojik test onaylı. Yeni ürünler de yakında bizlerle olacakmış.

Benim gibi içeriği bitkisel olmasına önem gösteriyorsanız, muhakkak bakın derim. Zira zararlı kimyasallar her geçen gün tüm dünyayı ele geçirmekte… Maalesef bu gidişat hem bedenimize hem de doğamıza oldukça zarar vermekte. Oysa, doğa ana bu konuda oldukça cömert… Yeter ki farkına varıp; bitkilerin kullanılabilecekleri yerleri keşfetmek lazım… Bu bağlamda da öncelikle Fisun Has hanımefendiye tanıştığı bu güzel bitkiyi bizlerle de tanıştırdığı için ve elbette ona inanıp, yol arkadaşlığına çıkan Emre Yiğit beyefendiye de şükranlarımı sunmak istiyorum… Ülkemiz bu şekilde ileriye gidecektir…