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Herkese selam olsun…

Okullar tatile girdi. Öğrenciler karnelerine kavuştu… YKS, LGS de geride kaldığına göre harika bir tatili hak ettiler. Önümüzdeki günlerde tatilde hangi etkinlikleri yapabilirsiniz sorusunun cevaplarını sizler için keşfedip, paylaşacağım. Zira ben de bir eğitmen olarak oldukça yoğun geçen bir dönemi geride bıraktım. Bu keşif sadece sizler için değil, kendim ve kızım için de olacak…

Bu hafta size dopdolu bir sayfa hazırladım. Keyifle okumanızı diliyorum.

HAFTANIN KEŞİF KİTABI: ‘MEZARCI’

DÜŞÜNMEYE SEVK EDEN KİTAP ''MEZARCI''

Okurken düşündüren, düşündürürken başka hayatlara sevk eden bir kitap: Mezarcı

Gazi Tuğrul Ertuğrul'un yazdığı, Dionysos Tiyatro’nun tek perdelik oyununda hem yöneten hem de başrolde oynayan oyuncu Erdem Topuz'un Mezarcı adlı tek kişilik gösterisi, son bir aydır kapalı gişe oynuyor. Tiyatroya uyarlanan bu kitabı çok seveceksiniz.

OKURKEN DÜŞÜNDÜREN, DÜŞÜNDÜRÜRKEN BAŞKA HAYATLARA SEVK EDEN BİR KİTAP: MEZARCI

Mezarcı; alışılmadık beklenmedik hamlelerle okur ile seyircinin algılarına ve beklentilerine meydan okuyor. Sembolizm ve sürrealizmin sınırlarında dolanırken, hiciv ve ironiyi heybesinde taşımayı ihmal etmeyen, yüklendiği insanlık durumunu açığa çıkarma çabası sarf ederken yarattığı tedirginlik ve gerilimle hikayesini kendisinden uzaklaştırıp muhatabına nüfuz etme becerisini gösteriyor.

Suskunluklar üzerine inşa edilmiş diyaloglarla dördüncü duvarı yıkma girişimlerinde de bulunan mezarcı Nietzsche’ce reddiyeyi ve Beckett’in karakterlerini anımsatmakta...

Sisli ve puslu bir kasabanın mezarlığında bir mezarcı. Bir zamanlar kasabanın ileri gelenleri ile birlikte bekliyor.

Bizleri; hayatı kazmaya, tabutları çakmaya, burayı ve öteyi, önceyi ve sonrayı varoluşumuzun boşlukta asılı duran tüm kiplerini, zaman ve mekândan azade bir biçimde birlikte düşünmeye davet ediyor.

HAFTANIN KEŞİF ETKİNLİĞİ: “HATAY BELGESELİ”

‘HATAY’ BELGESELİNİN İLK GÖSTERİMİ TRUMP SAHNE’DE GERÇEKLEŞTİ…

6 Şubat depremi yaralarını sarmaya devam ettiğimiz şu günlerde depremin sosyal ve kültürel etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik reel sektörün girişimleri devam ediyor. Sigorta sektörünün genç ve dikkat çeken oyuncularından olan Aveon Global Sigorta da bu yönde bir ilke imza attı.

AVEON GLOBAL’DEN 6 ŞUBAT DEPREMİNE SAYGI DURUŞU! HATAY BELGESELİ..

Şirket, yayıncılığın deneyimli isimlerinden ve TRT de birçok önemli belgesele imza atan yönetmen Göksel Gülensoy’un yönettiği ‘Hatay’ belgeseline sponsorluk yaparak bir anlamda depremde hayatını kaybedenlere saygı duruşuna tüm çevreleri davet etti. Hatay’da çekimleri yapılan belgesel, orta metrajlı ve farklı çekim teknikleri ve depremzedelerin canlı tanıklığı ile Hatay’ın geçmişine ve bugününe ışık tutan önemli bir arşiv niteliği de taşıyor. Belgeselin gösterimi öncesinde yine Aveon Global Sigorta ev sahipliğinde 15 Haziran tarihinde Trump Sahne’de Galası gerçekleştirildi.

Ünlü tiyatro ve Tv oyuncusu Hakan Altıner, Orçun Kaptan, Damla Cercişoğlu’nun katıldığı gala, sanat, iş ve sigorta sektöründen birçok temsilciyi ağırlarken sanatseverlerinde yoğun katılımına ev sahipliği etti.

Ünlü tiyatro oyuncusu Volkan Severcan’ın güçlü sunumuyla gerçekleşen gecede söz alan yönetmen Göksel Gülensoy, belgeselin sadece tarihi bir ana tanıklık etmek yanında Hatay’ın dününe ve yarınına da ışık tuttuğunu, belgeselde yer alan depremzedelerin tanıklığının gerçekliği karşısında duydukları güçlü acıyı en derinlerinde hissettiklerini belirtti. Bu tarihi anın yüzlerce ve binlerce yıl daha hafızalarda yer etmesine sebep olan yapımcı A.Kerim Bağdaş ve Aveon Global Sigorta ekibine teşekkür eden Gülensoy, son sözleriyle de salonların hem gözyaşı hem de yoğun alkışına teşekkür ederek sözlerine son verdi.

Belgeselin Sanat yönetmenliğini de üstlenen Aveon Global Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı A. Kerim Bağdaş, belgesele destek vermelerinin tarihi bir görev olduğunu belirtirken duydukları kıvancı tarif edemediğine değindi. Bağdaş, medya ve sanat yönetmeliği alanında geçmiş deneyimlerinin de tazelenmesine yol açan belgesele emeği geçen başta Gülensoy olmak üzere herkese teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Aveon Global Sigorta Genel Müdürü Kemal Gül ise yaptığı konuşmada, depremin yaralarını madden ve manen sarmada sigorta sektörüne büyük görevler düştüğünü belirtti. Gül, sadece depremden sonra değil öncesinde de önleyici sigortacılığı daha etkin hayata geçirip ve özellikle de DASK Sigortalarına olan ilgiyi sürdürülebilir kılmak için daha fazla çalışmaları gerektiğinin altını çizdi. Belgeselin hafızalara kazınan anları itibariyle belleklerimize de tarihi bir iz bırakacağını belirten Gül, belgeselin yönetmeni Gülensoy ve ekibine de teşekkür ederek sözlerini bitirdi.

Plaket töreni ile devam eden gecede sırasıyla TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut söz alarak plaketlerini aldılar. Korkut, 17 bin sigorta acentesinin bağlı olduğu komitelerinin deprem sonrasında bölgede önemli çalışmalara imza attığına değinerek, yaraların sarılmasında SAİK olarak her türlü politikaya ve girişime destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Sonrasında sahneye davet edilen TSB Türkiye Sigorta Şirketleri Birliği Başkanı Atilla Benli ise, deprem sonrasında başta TSB olmak üzere devletimizin tüm kurum ve kuruluşları ile bölgede en etkin şekilde olmak ve yaraları sarmak için büyük fedakarlıklar yaptığına değindi. Benli, TSB ve üyesi olan tüm sigorta şirketlerinin gerek TSB çatısı altında ve gerekse de ayrı ayrı şekilde bölgeye maddi destek yanında hasarların hızla ödenmesi konusunda da büyük gayretleri olduğuna değinerek teşekkür etti. Belgeselin üstlendiği misyonun gurur verici olduğunu belirten Benli, bu vesile ile yönetmen Gülensoy başta olmak üzere tüm emek verenlere ve geceyi tarihe iz düşüren Aveon Global Sigorta’ya teşekkür ederek sözlerini tamamladı. DASK, Doğal Afetler Sigorta Kurumu Hasar Müdürü Esra Yaman Ergül Hanım, sabahın ilk ışıkları ile tüm ekipleriyle koordine olup bölgeye hemen ulaşarak çalışmalarına başlamalarının yanında hasarların tespiti tamamlanmadan hızlıca ödenmesi noktasında ön ödemeleri yapılarak, depremzedelerin bir nebze de olsa rahatlamaları için yanlarında olduklarını ifade etti. Belgeselin tarihe bir not düşmesi açısından çok önem arz ettiğine değinerek, yönetmenimiz Göksel Gülensoy ve yapımcımız Aveon Global Sigorta’ya teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Plaket töreni sonrasında belgesel gösterimine geçilen gecede, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Hatay belgeseli birçok dijital yayın yapan TV kanallarında izleyicisi ile de buluşmaya hazırlanıyor.

HAFTANIN KEŞİF ŞARKISI: “JALE’DEN BENİ HATIRLARSIN”

JALE 29 YIL SONRA “BENİ HATIRLARSIN” DEDİ…

Pop müziğin sevilen ismi Jale, Ossi Müzik etiketiyle yayınlanan “Şimdi 90'lar 3” albümünün üçüncü single’ı “Beni Hatırlarsın” ile 16 Haziran Cuma günü müzikseverlerle buluştu.

“Şimdi 90'lar 3” ten 3. Single

Jale sözleri Zeynep Talu’ya, müziği Garo Mafyan’a ait olan “Beni Hatırlasın” ı, “Şimdi 90'lar 3” albümü için yeniden yorumladı. Jale’nin, 1994 yılında yayınlanan üçüncü albümüne ismini veren “Beni Hatırlarsın” isimli şarkısının orijinaline sadık kalınarak hazırlanan yeni düzenlemesinde Metin Özülkü ve Hasan Çiçek'in imzası var.

HAFTANIN KEŞİF PROJESİ: “ÇİN GİBİ”

Oytun Karanacak ve Özgün’den Sürpriz Proje

Özgün, Murat Dalkılıç, Bengü gibi isimlere verdiği hit şarkılarla tanınan başarılı müzisyen Oytun Karabacak, yine sözü ve müziği kendisine ait “Çin Gibi” isimli şarkısıyla sürpriz bir isimle karşımıza çıktı.

"Bu Kadar mı Zor", "Senden İbaret" ve "İyiyim Diyemem" şarkılarında çalışan Özgün ve Oytun Karanacak bu kez sıcak bir yaz şarkısında buluşuyor.

BU KEZ BERABER SÖYLEDİLER!

Yazı henüz hissetmeye başlamışken içimizi kıpır kıpır edecek bir çalışmayı paylaşan Oytun Karanacak ve Özgün şarkının hem video klibinde hem kapak fotoğrafında yaz aylarının çağrıştıran bir mekân tercih etti.

Son dönemin popüler alternatif pop gruplarından Zemin Kat'ın da tüm şarkılarında imzası bulunan Oytun Karanacak’ın Özgün’le bu kez bir düet projesinde buluştuğu şarkısı “Çin Gibi” Wovie etiketiyle tüm dijital platformlarda yayımlandı.

Sözü ve müziği Oytun Karanacak imzası olan ve farklı sözleriyle dikkat çeken "Çin Gibi" son yaşadığı ilişki sonrasında kendisine aşk yasağı koyan bir adamın hikayesini anlatıyor.

Şarkı Dinleme Linki https://youtu.be/4JqIm0rEvXw

HAFTANIN KEŞİF EĞİTİMİ: “AKADEMİ STÜDYO’DAN TEMEL OYUNCULUK”

AKADEMİ STÜDYO’DA “TEMEL OYUNCULUK KURSLARI” BAŞLIYOR.

Her zaman, herkesin tiyatro eğitim alması gerektiğine inanırım. Hayat denilen bu yolculukta kendini tanımak birinci vazifemiz olması gerekir. Tiyatro da buna kapı açan en büyük disiplin. Kendi yolculuğumuz için alanında yetkin ve doğru isimlerden alınan tiyatro eğitimi gerek iş gerekse sosyal yaşantımıza pozitif bağlamda etki edecektir. Bu hafta sizlerle bir kursu tanıştırmak istiyorum: ‘Akademi Stüdyo’

Akademi Stüdyo’da dizi ve sinema sektörüne, eğitimli yeni yüzler kazandırmayı amaçlayan “Temel Oyunculuk Kursları” başlıyor…

Sistemsel eğitimle en iyi hizmeti vermek ve sektörde çıtayı biraz daha yükseltmek iddiası ile beş yıl önce kurulan “Mehmet Özkaya Akademi Stüdyo” sanata gönül veren her yaş grubundan amatörleri profesyonellerle buluşturarak sanatsal ve kültürel gelişime katkı sağlamaya devam ediyor.

Duayen sanatçılar Koreograf-Aktör-eğitmen Tayfun Sav ve Tiyatro sanatçısı-Yazar-Eğitmen Savaş Aykılıç yönetiminde yapılacak ve 2,5 ay sürecek kurs programında Oyunculuk, Beden dili, doğaçlama, Mimik, Artikülasyon, Ritim ve Dans dersleri verilecek. Son 2 haftada derslere profesyonel yönetmenler de katılarak kamera önü ve arkası tanıtılacak. Kurslar 8 Temmuz Cumartesi günü başlayacak 24 Eylül’de sertifikaların verilmesi ve final gösterisi ile sona erecektir.

“Mehmet Özkaya Akademi Stüdyo”da halen, çeşitli enstrüman dersleri, şan, solfej, pro-dj, sunuculuk, diksiyon kursları da mevcut olup albüm, single çalışması, aranje, klip ve tanıtım filmi çekimi hizmetleri de verilmektedir.

MEHMET ÖZKAYA AKADEMİ STÜDYO

ADRES: Asmalı Mescit Sofyalı Sok: No:5 D:2 Beyoğlu-İSTANBUL

www.mehmetozkayaadademistudyo.com

www.mehmetozkaya.net

Mail: [email protected]

TELEFON: 0532 364 2225