Herkese selam olsun… Tam seçim bitti, refaha kavuşuyoruz derken gene başa döndük… Bu pazar günü tekrar Türkiye için çok önemli bir seçim var. Hepimizin heyecanla beklediği bu günü inşallah layıkıyla atlatırız. Elbette sevgi ve saygı çerçevesinde… Zira yaşanan onca kara günün neticesinde artık birbirine tahammülü kalmayan insanilere döndük. Unutmayın sevgili okurlarım, ne olursa olsun, biz birbirimize sahip çıkmalıyız, geleceğimiz için oy kullanmalıyız… Elbet her gecenin bir sabahı vardır… Güzel

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HAFTANIN KEŞİF ETKİNLİĞİ ‘DEPREME HAZIRLIK EĞİTİMİ’

Engelsiz Yaşam Vakfı’nın Kızılay ve Beykoz Engelliler Derneği iş birliği ile Paşabahçe Ortaokulu’nda düzenlediği “İstanbul Depremine Hazırlık” etkinliğinde ünlü sanatçı Yılmaz Morgül ve Kızılay çocuklarla bir araya geldi. Okulda bulunan özel çocuklara oyuncak hediye edilirken Paşabahçe Ortaokulu öğrencileri ve ailelerine ise depreme hazırlık eğitimi verildi.

Bu eğitim bence tüm öğrencilere en az 1 yıl boyunca ders olarak verilmeli. Zira Türkiye bir deprem bölgesi ve biz bu deprem bölgesinde her zaman hazırlıklı yaşamayı bilmeliyiz. Ancak örneklerde de olduğu üzere, maalesef birçok konuda sınıfta kaldığımız aşikâr… Üzerinden zaman geçse de yaşanan acılar daima taze kalacak… Eminim o topraklar, yıllar geçse de buram buram acı kokacak… Oy mevzusunda da yaşananlara ayrıca üzüldüğümü ifade etmek isterim. Birbirimize saygıyı, sevgiyi ne olursa olsun yitirmemeliyiz. Nihayetinde elmayla, armut aynı şey değil…

Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül, İstanbul’da ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi. Engelsiz Yaşam Vakfı’nın Kızılay ve Beykoz Engelliler Derneği iş birliği ile düzenlediği, bir yıldan beri devam eden çalışmalarının devamı olan etkinlikte Paşabahçe Ortaokulu öğrencilerine ve ailelerine olası İstanbul depremine hazırlık amacıyla deprem eğitimi verildi.

Ekinlik öncesi Paşabahçe Ortaokulu bünyesinde bulunan özel öğrencilerle bir araya gelen ünlü sanatçı Yılmaz Morgül, Engelsiz Yaşam Vakfı başkanı Atilla Kaplakarslan , vakıf yönetim kurulu üyesi Arif Işık , Paşabahçe Ortaokulu müdürü Burhan Önal, okul aile birliği başkanı Vildan Öneren, Beykoz Engelliler Derneği başkanı Hasan Polat ile birlikte çocuklara vakıf dostu iş insanı Menekşe Kankavi tarafından bağışlanan oyuncakları hediye ettiler.

Paşabahçe Ortaokulu tiyatro salonunda okulun öğrencileri ve aileleri ile bir araya gelen Kızılay Akademi Eğitim uzmanı Ercan Geneci, İstanbul ve çevresini etkileyecek olası deprem ile ilgili deprem bilgilendirme eğitimi verdi. Yılmaz Morgül’ün de katıldığı etkinlikte deprem öncesi, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler öğrencilerinde de katılımı ile uygulamalı olarak anlatıldı. Yüze yakın öğrenci ve ailelerinin katıldığı deprem eğitiminden sonra Yılmaz Morgül okul bahçesinde öğrencilerle bir araya gelerek onlara şarkı söyledi. Oldukça renkli geçen etkinlikten büyük keyif aldığını belirten Yılmaz Morgül “ Çocuklar deprem konusunda çok bilinçliler. Onların bu ilgi ve dikkati çok hoşuma gitti. Yeni nesiller deprem konusunda hazırlıklı ve daha duyarlı olacaklar. Onlara bu konuda destek vermek hepimizin görevidir ” dedi.





HAFTANIN KEŞİF KLİBİ: “SEYYAL TANER’DEN ARMUT” .

SEYYAL TANER’DEN YİNE BİR İLK

Türk pop müziğinin efsane ismi Seyyal Taner, geçtiğimiz hafta Ossi Müzik etiketiyle müzikseverlerle buluşturduğu sözleri Sadettin Dayıoğlu’na, müziği Aydın Şencan’a, düzenlemesi Ödül Erdoğan’a ait olan “Armut” isimli single'ını kliplendirdi.

Türkiye'nin İlk Yapay Zekâ ve 3D Animasyonuyla Hazırlanmış İlk Video Klibi

Seyyal Taner’in, “Armut” isimli yeni şarkısının video klibi Türkiye’de yapay zekâ ve 3D animasyonun birlikte kullanıldığı ilk video klip olma özelliği taşıyor. Sanatçı, Ahmet Rüstem’in yönetmenliğinde ve kreatif direktörlüğünde hazırlanan klibinde referans imaj olarak kullanıldı.

HAFTANIN KEŞİF CÜMLESİ ‘YALAN SÖYLEDİKLERİNİ BİLİYORUZ’

"Yalan söylediklerini biliyoruz

Yalan söylediklerini biliyorlar

Yalan söylediklerini bildiğimizi biliyorlar

Yalan söylediklerini bildiğimizi bildiklerini biliyoruz

Ama hâlâ yalan söylüyorlar"

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