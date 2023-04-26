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Herkese selam olsun,

Çocukluğun en güzel anılarını oluşturan iki güzel bayramı arkamızda bıraktık. Elbette, yaşadığımız felaketten sonra birçok evde hüzün hakimdi. Mezarlıkta asılı duran bayramlıklar, öpülemeyen eller, bir daha asla çalınamayacak o kapılar… Bizler her zaman, her şeye rağmen, ayağa dimdik kalkmasını bilen bir millet olmuşuzdur. Hiçbir acının telafisini yapamayız, bu imkânsız. Tehalük edelim ki, bunlar son olsun…

Birçok yerde 23 Nisan şenliklerle kutlandı. Bildiğiniz üzere bu sene Türkiye için, Cumhuriyetimiz için ayrı bir önem arz ediyor. 100. Yılımıza yaraşır, kutlamalar yapılmalı ve yaraşır bir şekilde, yeniden, yepyeni güneşler doğmalı…

Haydi gelelim, keşiflerime… Bu hafta sizler için dopdolu bir sayfa hazırladım. Yazılacak, keşfedilecek çok şey vardı.

Keyifli okumalar…

HAFTANIN KEŞİF ÇOCUK ETKİNLİKLERİ:

“TOPRAK OKULLARI ŞENLİĞİ”

TOPRAK OKULLARI, 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI’NI UNUTULMAZ BİR ORGANİZASYONLA KUTLADI.

Bu yıl İstanbul Pendik Otto Doğa Park’ta 10.’su gerçekleşen etkinlikte Hababam Sınıfı Vokal Grubu şarkılarıyla çocukları eğlendirdi. Hababam Sınıfı’nın usta isimleri: Teoman Ayık, Ahmet Arıman ve Tuncak Akça kimi zaman Hababam Sınıfı’ndan anılar paylaşırken; kimi zaman da unutulmaz şarkıları seslendirerek, keyifli anılara imza attılar. Enerjileri 7’den 77’ye herkesi içine almayı başardı. Sahnede büyük, küçük herkes çocukların bayramına yaraşır şekilde eğlendi.

ÜCRETSİZ GERÇEKLEŞEN ETKİNLİĞE KATILAN TÜM ÇOCUKLAR UNUTULMAZ BİR EĞLENCE YAŞADI.

Etkinliğe Pendik Sevgi Evleri’nde yaşamını sürdüren 200 çocuk ile Cerebral palsi ve spinafidi çocuklar da katıldı. Çocukların doyasıya eğlendiği şenlikte, bayram sevinci yaşayan çocuklar, gün boyu şarkılarla dans etti, birbirinden eğlenceli oyunlarla unutulmaz bir gün geçirdi.

Toprak Okulları kurucularından Esin Tutgun; "Yaklaşık 20 yıldır İstanbul’da bulunan eğitim kurumlarının sınıf dışı eğitim ve aktivitelerini düzenliyoruz. 10 yıl boyunca ortalama 10.000’e yakın çocuk ve 50’ye yakın eğitim kurumu ile yüzlerce aktivite ve proje gerçekleştirdik. Yaptığımız bu çalışmalardan elde ettiğimiz deneyimler ve yurt dışı araştırmalarımızın sonuçları bizlere doğanın en güçlü ve en donanımlı öğretmen olduğunu gösterdi.” dedi.

Esin Tutgun ve Murat Öztürk'ün ‘Toprak ve Su’ temasıyla yola çıkarak çocukların bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kurdukları Toprak Okulları, yine muhteşem bir törenle 23 Nisan etkinliği kapsamında çocuklara adeta bir bayram hediyesi verdi.

Etkinliğe katılan isimler arasında Pendik Kaymakamı Dr. Hülya KAYA, Pendik Belediye Başkanı Ahmet CİN, Kanlıca Orman İşletme Müdürü Erdinç KURT, Ahi Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı İbrahim ÇAM, Yedigün Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Ozan ÖZTÜRK, SİYAD Genel Başkanı Adnan ÇELİKER, Gazeteci Yaşar ŞENYÜZ ve Yaren Yatçılık Yönetim Kurulu’ndan Nail CİVELEK yer aldı. Sevgili Esin hanım ve Murat bey, davetlilere kendi hazırladıkları plaketlerden takdim etti. Yaşar Şenyüz plaketini aldığı esnada yaptığı konuşmasında, Toprak Okullarının isim babası olduğunu ve bu güzel plaketin kendisi için çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Kızım Masal Ebru da coşkuyla birçok etkinliğe katıldı. Önce Hababam Sınıfı Vokal grubuyla beraber danslar edip, tüm etkinlik stantlarını tek tek dolaştık. Her birinde değişik etkinlikler yaparken, billur sesli arkadaşım Ayşe Nur Yağız ile karşılaştık. Kendisi ritim atölyesinde bizlere merhaba dedi. Enerjisini çok sevdiğim bu değerli arkadaşımı sizlerle bir ara daha uzun bir şekilde tanıştırmak arzusundayım. Zira bu güzel sesi tanımalı ve güzel sahnesine konuk olmalısınız.

Elbette çok da kıymetli insanlar tanıma fırsatı da buldum. Bunlardan biri de: Niyazi Selçuk… Dönüşüm Derneği’nin başkanı. ‘Yeşil Karıncalar, Bir Geri Dönüşüm Hikâyesi’ adında güzel bir kitap yazmış. Yeşile gönül veren, çevreyi seven bu nadide hocamızı yakında sizlerle daha geniş bir yazıyla tanıtmak arzusundayım. Zira hem çevre, hem de çocuklar için bu kadar kıymetli işlere imza atan hocamızı küçücük bir yere sığdırabilmek mümkün olamaz.

Ayrıca güzel insan İsmail Ölçerman’a da teşekkürü borç bilirim. Hem çektiği güzel kareler, hem de güzel enerjisi için…

“İZ BIRAKANLAR PLATFORMU’NUN 23 NİSAN ŞENLİĞİ”

Geçen hafta yazımı okuyanlar bilir, İz Bırakanlar Platformu’ndan sizlere bahsetmiştim. Hiçbir çıkar beklemeden, gönüllü birçok insanın bir araya gelerek kurduğu bir platform: İz Bırakanlar… Sevgili, güzel kardeşim Duygu Kurnaz ile birlikte, Gökhan Kurnaz, Venal Yıldırım ve Bahar Demir zorlu bir yolculuktan sonra Hatay Defne’ye vardılar… 23 Nisan Çocuk Bayramı’nı, depremzede kardeşlerimizin keyifli bir şekilde kutlayabilmeleri için gönüllü, kocaman yürekler onlara destek oldu. Olmaya da devam ediyor. Çünkü etkinlikler 30 Nisan’a kadar devam edecek. Bu arada 23 Nisan’da Antakya’da Lunapark tüm çocuklara ücretsiz olarak tahsis edildi. Bu sanırım her çocuğun en büyük hayali… Sayelerinde doyasıya eğlendiler…

Ben şahidim, gece gündüz demeden birçok etkinliği yapabilmek ve koordine olabilmek için çok emek sarfettiler. Belki bedenen orada olamadım ancak yolladıkları her kareyle, yaptıklarının ne kadar büyük bir şey olduğuna bizzat şahidim. Zira o küçücük, ışıl ışıl bakan gözlerde umut olmuşlar, besbelli. O yüzden bu yazıyı, bu güzel insanlara kocaman bir teşekkür etmek için yazıyorum. Başka sevgili Duygu Kurnaz olmak üzere, emeği geçen tüm dostlara selam olsun… Emeklerinize, o güzel yüreklerinize sağlık…