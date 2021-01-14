'Trump'ın azli' maddesi ikinci kez kabul edildi

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 46. Başkan Joe Biden’ın yemin etmesine sayılı günler kala sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Geçtiğimiz hafta bir grup Trump destekçesinin ABD Kongresini basmasından sonra Demokratlar harekete geçti ve Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada Başkan Donald Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi kabul edildi. Senatodan da kabul oyu çıkarsa Trump başkanlık görevinden alınacak.



20 Ocak’ta Biden’ın yemin etmesiyle birlikte Başkanlığı ele geçirecek olan Demokratlar, Georgia’da 2 Senator’ün galip gelmesiyle Senato'da eşitliği sağladı. Ancak Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eşitliği bozacağı oyla birlikte Demokratlar üstünlüğü sağlayacak. Temsilciler Meclisinde yeni dönemde de üstünlük sağlayan Demokratlar böylece 2023’e kadar rahat hareket edebilecek.





Washington’da kuş uçurtulmuyor!



Bir grup Trump yanlısının ABD Senatosunu basmasından sonra Başkent'te güvenlik önlemleri arttırıldı. 20 Ocak'ta görev devir tesliminin yapılacağı törenler öncesi yaklaşık 15 bin Ulusal Muhafız Başkent'te göreve başladı. Kongre Binasından basına sızan görüntüler ise ülke çapında tepkiyle karşılandı. Fotoğraflarda Washington DC’ye gönderilen ABD ulusal muhafızlarının Meclis'te yerlerde dinlendiği bazılarının uyuduğu görüldü. 23 Ocak’a kadar acil durumun devam edeceği şehirde Beyaz Saray ve Kongre Binası çevresine de beton plakalar yerleştirildi.

Haber: Anıl Sural

Fotoğraf: Rona Doğan

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Amerikan Kongresinde Ulusal Muhafızlar görevde





ABD Kongresindeki Demokratlar, 6 Ocak'taki Kongre baskınından sorumlu tuttukları Trump'a karşı önemli bir adım attı.



Kongre binasının Trump yanlıları tarafından işgal edilmesinden bir hafta sonra Kongre’nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamada üyelerin çoğunluğu Trump’ın azledilmesini öngören tasarıya 197’ye karşı 232 oyla destek verdi.



ABD'nin 45. Başkanı Trump, ülke tarihinde "görevden alınması istemiyle iki kez suçlanan ilk başkan" olarak kayıtlara geçti.

10 Cumhuriyetçi vekilden Trump’ın azline “evet” oyu



Temsilciler Meclisi’ndeki oylamadan önce, yedi Cumhuriyetçi üye Trump’ın azledilmesi yönünde oy kullanacaklarını açıklamıştı. Ancak oylama sırasında 10 Cumhuriyetçi Kongre üyesi azil tasarısını destekledi.



Cumhuriyetçi Parti, görevdeki dört yılı boyunca Başkan Donald Trump’a hep arka çıktı. Ancak Trump destekçilerinin 6 Ocak’ta polis engelini aşarak zorla Kongre binasına girmesi ve yaşanan şiddet olaylarında 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonlanan olayların ardından Temsilciler Meclisi’nde azil oylaması yapıldı. 10 Cumhuriyetçi üye Trump aleyhine oy kullandı.





"20 Ocak'tan önce adil ya da ciddi bir yargılamanın tamamlanmasına imkan yok"



Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell, Temsilciler Meclisi’ndeki oylamanın ardından açıklama yaptı ve Senato’nun ilk olağan toplantısında süreci devralacağını belirtti.



McConnell, "Kurallar, usul ve Senato’da daha önce yürütülen azil yargılamaları uyarınca, Seçilmiş Başkan Joe Biden önümüzdeki hafta yemin edip göreve başlamadan önce adil ya da ciddi bir yargılama sürecinin tamamlanması imkanı yoktur. Senato bugüne kadar üç azil yargılaması yapmıştır. Bunlar sırayla 83, 37 ve 21 gün sürmüştür. Senato süreci bu hafta başlasa ve hızlı ilerlese bile, Başkan Trump görevden ayrılana kadar nihai bir karara varılamayacaktır. Bu benim aldığım bir karar değil, gerçek bir olgudur. Seçilmiş Başkan kendisi de geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, 20 Ocak’ta görevi devralmasının başkanlık makamındaki değişikliğe gidecek en hızlı yol olduğunu belirtmiştir. Bu hakikat ışığında, Kongre ve yürütmenin önümüzdeki yedi günü güvenli bir devir-teslimi ve görevi devralacak olan Biden yönetimine iktidarın düzenli bir şekilde devrini kolaylaştırmaya odaklanmasının ulusumuzun çıkarına olacağı kanaatindeyim’’ ifadelerini kullandı.





Asıl kararı Senato verecek



Azil sürecinin asıl yargılama ayağını oluşturan ve Trump'ın suçlu olup olmadığına karar verecek olan yer Senato...



Senatonun Trump'ı suçlu bulması için 100 senatörün en az 3'te 2'sinin, yani en az 67 senatörün bu yönde oy kullanması gerekiyor.



ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı bir telefon görüşmesi dolayısıyla 2019 Aralık ayında Temsilciler Meclisinde suçlanmış, 2020 Şubat ayında Senatodaki oturumda ise aklanmıştı.



Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Mike Pence'e anayasanın 25. ek maddesini devreye sokarak Trump'ı görevden alma çağrısı yapan tasarıyı da yerel saatle dün gece kabul etmişti. Pence ise söz konusu maddeyi kullanmak gibi bir niyetinin olmadığını kesin bir dille açıklamıştı.





Trump’tan ‘‘Şiddetten ve yasadışı eylemlerden uzak durun’’ çağrısı



Başkan Donald Trump, geçen haftaki Kongre olaylarının ardından destekçilerine şiddetten uzak durma çağrısı yaptı. 3 Kasım seçimlerinin galibi Joe Biden’ın 20 Ocak’ta yapılacak yemin törenine giden süreçte yeni gösterilerin olabileceği haberleri karşısında Trump tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.



Başkan Trump açıklamada gösterilerle ilgili olarak ‘‘Şiddet, yasaları çiğneme ya da vandalizmin hiçbir türünün yaşanmasını istemiyorum. Bu benim ya da Amerikalılar’ın desteklediği bir şey değil. Tüm Amerikalılar’a gerilimi düşürmeleri ve fevri davranışları yatıştırmaları çağrısı yapıyorum’’ açıklamasını yaptı.





Amerikan Kongresinde Ulusal Muhafızlar görevde



ABD'nin başkenti Washington'da, Joe Biden'ın yemin töreni için güvenlik önlemleri artırılırken, Kongre binasının korunması için görevli Ulusal Muhafızların koridorlarda yerlerde yattığı görülen fotoğraflar, sosyal medyanın gündemine oturdu. Kongre binasının korunması için de yüzlerce Ulusal Muhafız görevlendirildi. Silahlandırılan Ulusal Muhafızlar, bina içerisine konuşlandırıldı.



ABD Kongresi’nin Trump yanlıları tarafından işgal edilmesinin ardından binaya metal detektörlerin yerleştirilmesi tartışmaya yol açtı. Bazı Cumhuriyetçi kongre üyeleri yeni güvenlik önlemlerine tepki gösterdi.



Kongre baskının ardından Temsilciler Meclisi’ndeki güvenlikten sorumlu görevli Timothy Blodgett, Salı günü Kongre üyelerini yeni güvenlik önlemleri konusunda bilgilendirdi. Kongre üyelerine gönderilen bilgilendirme yazısında, yeni güvenlik önlemleri kapsamında Kongre üyelerinin Temsilciler Meclisi salonuna girmeden önce güvenlik taramasından geçecekleri belirtildi.