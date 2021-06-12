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Pentagon’dan Erdoğan ve Biden görüşmesi öncesi açıklama

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12 Haziran 2021 Cumartesi 17:24
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Pentagon’dan Erdoğan ve Biden görüşmesi öncesi açıklama

14 Haziran'daki NATO Liderler Zirvesi öncesinde Türkiye ve ABD arasında ön temaslar devam ediyor.... ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, basın toplantısında Gazeteci Anıl Sural’ın sorusunu yanıtladı


Anıl Sural – Washington DC

Önce Vatan Gazetesi


Türk – Amerikan ilişkileri son yıllarda en gergin anlarını yaşadı. ABD Başkanı Joe Biden’in göreve gelmesiyle birlikte iki ülke yeni sayfa açmaya hazırlanırken Beyaz Saray, sözde Ermeni soykırımını tanımasıyla iki ülke arasında ilişkiler gerildi. Biden, 1915 olaylarını ‘Ermeni Soykırımı’ olarak tanımasından birkaç saat önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aradı ve ilk temas bu önemli gelişmeden önce gerçekleşmiş oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden, 23 Nisan'da yaptıkları telefon görüşmesinde uzlaştıkları üzere 14 Haziran Brüksel'deki NATO toplantısında bir araya gelecekler.

Biden’ın selefi Cumhuriyetçi Donald Trump ile yakın kişisel ilişkisi olan Erdoğan iki ülke ilişkilerindeki pürüzleri bu ilişki sayesinde aşabiliyordu. Ancak Beyaz Saray, Biden yönetiminde Türkiye’ye daha eleştirel ve daha mesafeli yaklaşıyor.


Pentagon Sözcüsü Kirby’den Sural’a açıklama

Görüşmeye saatler kala Pentagon sözcüsü John Kirby basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Toplantıdaki Türk gazeteci Anıl Sural, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın telefon görüşmesine ilişkin detayları ve S-400 ile F-35 konularını sordu.

Pentagon Sözcüsü Kirby ‘Elbette, elbette. Sorunuz için teşekkür ederim. Savunma Bakanımız, Başkan Biden ile birlikte NATO zirvesini dört gözle bekliyor. Akar ve Austin dün verimli bir telefon konuşması gerçekleştirdi. Hem Türkiye'yi hem de ABD'yi ilgilendiren bir dizi bölgesel güvenlik meselesi görüşüldü.’ ifadelerini kullandı.

Görüşmeye ilişkin resmi açıklamaya sadık kalan Kirby, 14 Haziran’daki Biden-Erdoğan buluşmasını işaret etti.


Bakan Akar ve ABD'li mevkidaşı Austin telefonla görüşmüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden’in ilk yüz yüze görüşmesi öncesi, Savunma Bakanları bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu. 

İki bakanın gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü John Kirby yazılı bir açıklama yapmıştı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la yaptığı görüşmede, ABD ve Türkiye arasında savunma konusunda uzun süredir devam eden ilişkiyi yeniden teyit ettiği ve Austin’ın Hulusi Akar’la Brüksel’de 14 Haziran’da yapılacak NATO Zirvesi’nde görmeyi sabırsızlıkla beklediğini söylediği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, görüşmenin olumlu geçtiği, NATO Zirvesi öncesi bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
PentagonNATO Liderler ZirvesiTürkiyeABDJohn KirbyAnıl SuralJoe BidenRecep Tayyip Erdoğan
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