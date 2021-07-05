Amerika Bağımsızlığın 245. Senesini Coşkuyla Kutladı

Amerika Birleşik Devletleri, (ABD) İngiltere'den bağımsızlıklarının 245'nci yıl dönümünü olan 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nü (Independence Day) kutladı. ABD genelinde gün boyunca kutlamalar, geçit törenleri, havai fişekli gösteriler ve konserler düzenlendi





Haber: Anıl Sural



Fotoğraf: Rona Doğan



Önce Vatan Washington DC





"4 Temmuz Bağımsızlık Günü" başta başkent Washington ve New York olmak üzere birçok kentte havai fişek gösterileri ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.Gündüz geçit törenleri düzenlenirken akşam saatlerinde ise ülke genelinde havai fişeklerle gökyüzü aydınlandı. Ülkede 4 Temmuz aynı zamanda Amerikalılar’ın vatan sevgisini gösterme ve arkadaşlarla bir araya gelerek yaz mevsiminin keyfini çıkarma günü olarak da biliniyor.



Geçtiğimiz sene George Floyd protestoları devam ederken kimi şehirlerdeki protestolarda göstericiler ve Trump destekçileri çatışmıştı. Fakat bu sene barışçıl bir ortamda kutlamalar gerçekleşti.





Başkan Biden bin kişiyi ağırladı



ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray’da asker aileleri ve hayati önemde işlerde çalışanlardan oluşan 1000 kişiyi ağırladı. Biden ayrıca ABD’nin koronavirüse karşı zafer kazandıklarını fakat aşı olmayanların da bir an önce aşı olması gerektiğini vurguladı.



ABD, 4 Temmuz’da Bağımsızlık Bildirgesinin yayınlanmasının 245. yıldönümünü kutluyor. 4 Temmuz 1776’da ilan edilen Bağımsızlık Bildirgesi ile 13 koloni Britanya İmparatorluğu’nun bir parçası olmaktan çıkmış ve bağımsız federal bir devlet haline gelmişti.



1783 yılına kadar devam eden Amerikan Bağımsızlık Savaşı aynı zamanda Amerikan Devrimi olarak kabul ediliyor. ABD Bayrağındaki 13 çizgi, bağımsızlığını ilan eden 13 koloniyi temsil ediyor. Bayraktaki 50 yıldız ise ABD’nin 50 eyaletini sembolize ediyor.