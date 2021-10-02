ABD’nin Türkiye Büyükelçi adayı Flake Kongre'de!

ABD Başkanı Biden'in Türkiye Büyükelçiliğine aday gösterdiği Flake, Dış İlişkiler Komitesi’nde soruları yanıtladı.

Haber: Anıl Sural

Fotoğraf Editörü: Rona Doğan



Önce Vatan Gazetesi Washington – ABD Kongresi

ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği eski Cumhuriyetçi Senatör Jeff Flake, Senato Dış İlişkiler Komitesinde onay oturumuna katıldı.

ABD'nin Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin onay oturumunda, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı büyükelçisi adayı Delaware Valisi Jack Markell, Avrupa Birliği büyükelçisi adayı Mark Gitenstein, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü büyükelçisi adayı Hensley McCain ve Ankara Büyükelçisi adayı eski Arizona Cumhuriyetçi Senatörü Jeff Flake de hazır bulundu.



Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu söyleyen Flake, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.



S-400'ler konusunda yaptırım uyarısı yapan Flake, Türkiye'ye NATO'ya uyumlu savunma sistemleri satılması gerektiğini ifade etti.



Türkiye'nin ileriki dönemlerde Rus silahları satın alması durumunda şu anda yürürlükte olan CAATSA yaptırımlarına ek olarak, yeni yaptırımlarla karşılaşabileceğini belirten Flake, "ABD-Türkiye ilişkilerindeki zorluklara rağmen Türkiye, NATO'ya bağlı ve sürekli değişim içinde olan bir bölge için hem köprü hem de tampon görevi gören vazgeçilmez bir müttefiktir" dedi.



Türkiye'nin, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barışa katkı sağlayabileceğine değinen Jeff Flake, 1915 olaylarını ise soykırım olarak gördüğünü söyledi. Flake senatörken hayır oyu vermiş, soykırım değildir demişti.

Bob Menendez: Türkiye yeni S-400'ler alırsa, ek yaptırımlar gelir



Öte yandan ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez de, S-400 füze savunma sistemlerini satın alma pozisyonunda bir değişiklik olmadıkça Türkiye'ye silah satışına karşı olduğunu söyledi.

Menendez, Türkiye'nin yeni S-400 hava savunma sistemleri satın alması halinde ABD Kongresi'nin Ankara'ya karşı yeni yaptırımlar uygulamak amacıyla harekete geçeceğini söyledi.



Menendez, Osmanlı Devleti'nde Ermeni azınlıklarla yaşanan 1915 olaylarını soykırım olarak tanıdığını ifade ederek, "Demokratik ülkelerde gazeteciler cezaevine girmez, akademisyenlere baskı yapılmaz ve din özgürlüğü ihlal edilmez. Bu ülkeler, kadınlara yönelik şiddeti durdurma taahhütlerinden caymaz ve siyasi muhaliflerini hapse atmaz" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın Washington'dan gelen baskıya rağmen Rusya'dan yeni bir S-400 hava savunma sistemi daha satın alabileceğini söylemişti.



Jeff Flake adaylığının onaylanması durumunda 40 yıl sonra bu göreve atanan siyasetin içinden ilk isim olacağını ve bunun ABD-Türkiye ilişkilerinde özellikle çok önemli bir dönem olduğunu bildiğini söyledi.





Jeff Flake kimdir?



Jeffrey Lane Flake (31 Aralık 1962), Amerikalı siyasetçi ve Amerika Birleşik Devletleri Arizona eski Senatörü'dür.



Arizona, Snowflake'de doğan Flake, Brigham Young Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler alanında lisans derecesini ve daha sonra siyaset bilimi alanında yüksek lisans derecesini tamamladı. 1980'lerin başında, Güney Afrika'daki İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi için misyoner oldu. Amerika Birleşik Devletleri'ne döndükten sonra, Goldwater Enstitüsü'nün İcra Direktörü olarak görev yaptı. 2001-2013 yılları arasında Temsilciler Meclisi üyesi oldu.



Flake, görevdeki Jon Kyl'in emekli olduğunu açıklamasının ardından 2012 Senato seçimleri için aday oldu. Genel seçimlerde Demokrat aday ve eski ABD Cerrahı Richard Carmona'yı yendi. Flake, 2013'te bir göçmenlik reformu yasasını Senato'dan geçiren iki partili "Sekizli Çete" ABD senatörlerinden biriydi. Başkan Donald Trump'ı açıkça eleştirmesiyle bilinir, ancak genellikle Trump'ın pozisyonlarına uygun olarak oy kullanmıştır. Flake'in Senato'daki görevi 2019 yılında sona ermiştir.