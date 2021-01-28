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ABD'nin kritik bakanlıklarındaki üst düzey pozisyonlara 3 Türk kadın atandı

Anıl Sural’ın haberi için tıklayınız...

28 Ocak 2021 Perşembe 11:48
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ABD'nin kritik bakanlıklarındaki üst düzey pozisyonlara 3 Türk kadın atandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı'na üst düzey pozisyonlara Türk kadınlar getirildi. Didem Nişancı ve Özge Güzelsu'nun ardından Naz Durakoğlu  ABD Dışişleri Bakanlığı’nda Yasama-Kongre İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı oldu


Haber: Anıl Sural
Fotoğraf Editörü: Rona Doğan
Önce Vatan Gazetesi Washington DC


Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Biden geçen hafta yemin ederek görevine başladı. Biden'ın göreve gelmesiyle birlikte ABD'de üst düzey pozisyonlara yeni atamalar yapılıyor. 

ABD'de üç Türk kadına önemli görevler verildi. Dışişleri, Savunma ve Hazine bakanlıklarında Türk kadınlar yönetici pozisyonlarına getirildi.  Yeni görevi en son açıklanan isim ise Naz Durakoğlu oldu. 


Savunma Bakanlığı: Özge Güzelsu

Bu haberin ardından Biden'ın kabinesinde 2 Türk kadının da daha yer alacağı belli oldu. Biden yönetimine seçilen 2. Türk, Savunma Bakanlığı Baş Hukuk Müşavir Yardımcılığı'na atanan Özge Güzelsu oldu.

California'da avukatlık yapan, önceden Senato Askeri Komitesi'nde çalışan Özge Güzelsu, ABD'nin ilk siyahi Amerikalı Bakanı emekli general Lloyd Austin’in yönetimi altında Savunma Bakanlığı Baş Hukuk Müşaviri olarak görev yapacak.

Güzelsu, Stanford ve Harvard üniversitelerinde okudu.


Hazine Bakanlığı: Didem Nişancı

Hazine Bakanlığı görevinde özel kalem müdürü olarak Türk asıllı Didem Nişancı eşlik edecek.

Nişancı, Yellen'a en yakın isimlerden biri olacak. Özel kalem müdürü, bakanlık makamının faaliyetlerini koordine etmenin yanında, tüm bakanlık personelinin amiri konumunda bulunuyor.

Özel Kalem Müdürlüğü yapmıştı

Finansal veri hizmetleri ve medya şirketi Bloomberg'in kamu politikaları bölümünde yöneticilik yapan Didem Nişancı daha önce eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunda (SEC) özel kalem müdürlüğü yapmıştı.

Nişancı, 2018'de Bloomberg'deki görevine başlamadan Promontory Finansal Grup şirketinde çalışmıştı.

ABD Senatosunun bankacılık komitesinde de görev alan Nişancı, 1998-2001 yılları arasında ise Hazine Bakanlığında görev yapmıştı.


Dışişleri Bakanlığı: Naz Durakoğlu



Son olarak Naz Durakoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığına tarihinde en üst düzey göreve getirilen Türk oldu. Naz Durakoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığında kıdemli yasama kongre ilişkilerinden sorumlu müsteşar yardımcısı olarak seçildi.

Durakoğlu 2017 yılından beri Senatör Jeanne Shaheen'in Kıdemli Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapıyordu. Bu süreçte, Avrupa ve Bölgesel Güvenlik İşbirliği Senatosu Dış İlişkiler Alt Komitesinde demokratik konuları ve faaliyetleri yönetti.

Kariyerine ABD Temsilciler Meclisinden başlayan Durakoğlu, 2015-2017 yılları arasında Obama Yönetiminde Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland'ın Kıdemli Danışmanı olarak görev yaptı.

Durakoğlu 2017 yılından beri Senatör Jeanne Shaheen'in Kıdemli Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapıyordu. Bu süreçte, Avrupa ve Bölgesel Güvenlik İşbirliği Senatosu Dış İlişkiler Alt Komitesinde demokratik konuları ve faaliyetleri yönetti.

Kariyerine ABD Temsilciler Meclisinden başlayan Durakoğlu, 2015-2017 yılları arasında Obama Yönetiminde Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland'ın Kıdemli Danışmanı olarak görev yaptı.


Kırklareli’nin Amerikalı gelini Beyaz Saray’a danışman olmuştu



ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in geçtiğimiz günlerde açıkladığı ekibinde Rohini Lakshmi Kösoğlu ismi dikkat çekti. Bir Türk ile evli olan Kösoğlu, Harris'in İç Siyaset Danışmanı olarak görevini açıklamıştı.

“En yakın ve en güvendiğim isim” Harris, “Benim İç Siyaset Danışmanlık görevimi üstlenecek isim Rohini Kösoğlu, kendisi Amerikan halkının yaşadığı sorunların birçoğunda uzman olmasının yanı sıra benim Senato ve başkanlık yarışındaki süreçte de en yakın ve en güvendiğim isimlerden biri oldu” diyerek Kösoğlu’nu takdim etmişti.

9 yıldır evliler Kırklareli’nin Vize ilçesinde liseyi okuyan Özkan Sedat Kösoğlu, üniversite eğitimini Maryland Üniversitesi’nde tamamladı. Georgia Teknoloji Üniversitesi’nde master programını tamamlayan Kösoğlu, TransitScreen şirketinde yazılım mühendisi olarak çalışıyor. 25 Haziran 2011 tarihinde evlenen çiftin üç erkek çocuğu bulunuyor. Kösoğlu, sosyal medya hesabından eşini tebrik ederek, “Kösoğlu’nun gururlu eşiyim” mesajını paylaşmıştı.

Özel Kalem Müdürüydü Kamala Harris’in senatörlüğü döneminde özel kalem müdürü olarak görev alan Rohini Kösoğlu aynı zamanda Senato’da bu görevde bulunan ilk Güney Asya kökenli ABD’li olarak da tarihe geçmişti.

Önce Vatan Gazetesi

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