2020’deki Amerikan seçimlerinde Türk adaylar kıyasıya yarıştı

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) bu sene 13 Türk kökenkli Amerikalı politikacı farklı kademelerde yarıştı. Bu sayı her ne kadar düşük gözükse de aslında Amerika’daki Türk toplumunun siyasete katılımı açısından bir rekor. Bahsi geçen 13 isimden 4’ü yarışı kazanmayı başardı. Ayrıca Derya Taşkın, ABD Başkanlık Seçimlerinde Joe Biden’ın kazandığı Demokrat Partinin Seçici Kurulunda Başkanı seçecek 306 delege arasına seçildi. Böylelikle ilk defa bir Türk de başkanlık seçiminde delege olmaya hak kazanmış oldu.





Haber: Anıl Sural

Fotoğraf Editörü: Rona Doğan

California rekor kırdı



Türk-Amerikan toplumundan en fazla adayın çıktığı eyalet, 5 adayla California olurken, bu eyaleti iki adayla New Jersey izledi. Arizona, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan ve Wisconsin eyaletlerinde de birer aday yarıştı.





Wisconsin eyaletinde 174 yıllık geleneği bir Türk bozdu



Nisan ayının ortasında ilk güzel haber Ayça Sawa’dan geldi. Wisconsin eyaletinin Milwaukee şehrindeki yerel seçimleri kazanan Türk kadın Ayça Sawa kıyasıya geçen seçimlerde yüzde 50’nin üzerinde oy alarak şehrin önemli koltuğundan birisine Baş Saymanlık koltuğuna oturdu.

ABD’nin orta batı bölgesinin en büyük beşinci şehri Milwaukee’de yerel seçimleri kazanan ilk Türk seçmen Ayça Sawa internet üzerinden yemin ederek görevine başladı. Baş Denetçi, Baş Sayman olarak Milwaukee Belediyesi’nde 1,6 milyar doları denetliyor.





ABD’deki ilk Türk Belediye Başkanı Tayfun Selen’den yeni zafer



New Jersey’nin 12 bin nüfuslu Chatham kentinde belediye başkanlığını yürüten Tayfun Selen geçtiğimiz Şubat ayında 500 bin nüfuslu Morris Bölgesi’nin Belediye Komisyon Üyesi olmuştu.



Tayfun Selen 7 Kasım 2017’de Cumhuriyetçi Parti adayları arasından Chatham Belediye Komitesi üyeliğine seçilen ilk Türk olmuştu. Komitede yapılan belediye başkanlığı seçimini de kazanan Selen, ABD’de bu göreve gelen ilk Türk olarak tarihe geçmişti.



Tayfun Selen, son seçimlerde Demokrat rakibini 139 bin 199’a karşı 127 bin 738 oyla mağlup ederek 3 yıl hizmet edeceği göreve seçilmiş oldu.



500 bin nüfuslu 39 belediyenin bağlı olduğu Morris Bölgesinde (NJ) “Belediye Komisyon Üyesi” olarak seçimleri kazanan Selen siyasette vitesi yükseltti ve bölgenin 400 milyon dolarlık bütçesinin yönetiminde söz sahibi olacak temsilciler arasında yer almayı başardı.



Selen, ‘’Yeni görevim büyük bir sorumluluk getiriyor. Vali’den sonra seçilmiş en yüksek pozisyona layık olmak için çalışacağım. 400 milyon dolarlık büyük bir bütçeyi yöneteceğiz. Morris Bölgesinde eskiden Belediye Başkanlığını yaptığım Chatham’da var ve toplam 39 belediye bize bağlı. Morris Bölgesi ve New Jersey eyaletinde yaşayanların sorunlarını çözüp, hayatlarını kolaylaştıracağız. Böyle bir pozisyona gelen ilk Türk olmaktan gurur duyuyorum.’’ açıklamasını yaptı.





Başkanlık delegesi için oy kullanacak ilk Türk: Derya Taşkın



ABD’deki Türk Toplumu’nun yakından tanıdığı Derya Taşkın ise 14 Aralık’ta her eyaletin başkentinde gerçekleştirilecek delege oylamasına New Jersey adına oy kullanacak 14 delegeden biri olacak.



Eyaletlerden alınan oylara göre belirlenen delegeler 14 Aralık’ta oylarını kullanacaklar. New Jersey’i Joe Biden kazandığı için Demokrat Parti 14 delege belirlemiş durumda. Onlardan biri de Derya Taşkın. Taşkın, daha önce New Jersey’de Paterson Belediye Başkan Yardımcılığı yapmış ayrıca, Türk Amerikan Kadınları Siyasi Hareket Komitesi’nin de yöneticilerinden. 3 Kasım seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Demokrat Parti’den Joe Biden 538 delegeden 306’sını kazandı. New Jersey delegesi içinde 14 Aralıkta oyunu kullanacak olan Derya Taşkın’nın delege seçilmesi, Türkler arasında ABD tarihinde bir ilk.





Türk ile evli 2 politikacı seçimleri kazandı



California’dan Ben Bartlett belediye meclisi üyeliğine Leah Ersoylu ise Newport Mesa Entegre Okul Bölgesi’nin mütevelli heyetine seçildi.



Bartlett, Türk asıllı Amerikalı Yelda Mesbah Bartlett’in eşi. 3 Kasım seçimlerinde California eyaletinde Berkeley kentinin belediye meclisi üyeliğine yeniden seçildi.



Ersoylu da Türk asıllı Amerikalı Sarp Ersoylu’nun eşi. California eyaletinde Orange ilçesine bağlı Newport Mesa Entegre Okul Bölgesi’nin mütevelli heyeti için 3 Kasım’da yarıştı ve kazandı.





Kurdoğlu kazansaydı Eyalet Meclisine giren ilk Türk olacaktı



Ajlan Kurdoğlu: 3 Kasım’da Arizona eyaleti senatosu için Demokrat Parti’den yarıştı ancak az bir farkla yarışı kaybetti. Eğer seçilseydi ilk kez Türk asıllı bir Amerikalı bir eyalet kongresine girmeyi başaracaktı. Arizona eyalet meclisine aday olan ve ön seçimleri kazanan Ajlan Kurdoğlu bölgesinde Cumhuriyetçi rakibiyle başa baş bir yarış içindeydi. Eğer 3 Kasım’daki seçimleri kazasaydı eyalet meclisine girmeye hak kazanan ilk Türk olarak tarihe geçecekti. Arizona Eyalet Meclisinde Milletvekilliği için yarışan Ajlan Kurdoğlu, ABD başkanlarından Obama tarafından desteklenen nadir politikacılardan birisi.