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20 yılda 800 bin Amerikan askeri Afganistan’da görev yaptı

Anıl Sural’ın haberi için tıklayınız...

19 Ağustos 2021 Perşembe 17:05
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20 yılda 800 bin Amerikan askeri Afganistan’da görev yaptı

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) 20 yıldan sonra Afganistan’dan ayrılmasının sancıları devam ediyor.

Aslında ilk olarak ABD’nin 45. Başkanı Donald  Trump, ABD askerlerinin Afganistan’dan çekileceğini başkanlık döneminin son kararlarından biri olarak duyurmuştu.  Amerikalıların çoğu, ABD ve müttefiklerinin kurtarıcı değil işgalci olarak görüldüğü bir ülke için hem daha fazla insanın yaşamının tehlikeye atılmasını hem de daha fazla para harcanmasını istemiyordu. Biden’da savaşı 4 başkan gördü 5. başkana devretmek istemiyorum sözleriyle kararının arkasında olduğunu savundu.


Haber: Anıl Sural

Fotoğraf: Rona Doğan

Önce Vatan Washington DC – Pentagon


Pentagon’da gündem hareketli, yakından takip ediyoruz. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley Afganistan'daki olaylardan sonra ilk kez gazetecilerin karşısına geçerek sorularını yanıtladı.

Toplantı tam 35 dakika sürdü öne çıkanlar ise ''11 günde çökeceğini kimse beklemiyordu, Kabil havalimanı güvenliğine, tahliyelere odaklandık, Türkiye ve diğer güçler ile çalışıyoruz ve 5 bin kişi tahliye edildi''

ABD Savunma Bakanı Austin "Taliban ile hasmane bir etkileşim yaşanmadı ve Taliban komutanlarıyla iletişim kanallarımız açık." ifadesini kullanırken ‘’Ve Amerikalıları, müttefikleri, bizimle birlikte çalışan Afganları ve ayrıca özel risk altındaki diğer cesur Afganları tahliye etmeye devam etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İnsanlarımızın ve tahliye etmeye çalıştığımız insanların güvenliği ve emniyeti birincil görevimiz. 4.500 askerimiz daha Kabil’de. Millet olarak en büyük varlığımız, hepimizi ve ailelerini güvende tutmak için gönüllü olan olağanüstü çaba sarf ediyorlar. Fedakarlığınızı anlıyoruz ve bunu asla unutmayacağız. Bize yardım edenlere yardım etmek gibi ahlaki bir yükümlülüğümüz var’ ifadelerini kullandı.


"Ne ben ne de başkaları (Afgan) ordunun ve bu hükümetin 11 gün içinde çökeceğine dair bir ibare gördü"

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ise "Ne ben ne de başkaları (Afgan) ordunun ve bu hükümetin 11 gün içinde çökeceğine dair bir ibare gördü. Başlıca görevlerimiz Kabil Uluslararası Havalimanı'nda güvenliği sağlamak ve sürdürmektir. 14 Nisan'da ABD Başkanı Afganistan'dan çekilme kararı aldı. O tarihten bu yana, ABD büyükelçiliğini ve Afganistan'daki diplomatik varlığımızı güvence altına almak gibi özel bir görevle ABD kuvvetlerinin kasıtlı ve sorumlu bir şekilde binin altına çekilmesini sağladık. O zamandan beri, güvenlik durumu hızla bozuldu. Bugün durum hala çok tehlikeli. Ve hepimiz bu görevi yürüten tüm askerler için gurur duyabiliriz. Şu anda, havaalanındaki güvenlik durumu istikrarlı. Ancak tehditler var ve olabilecekleri her an onları yakından izliyoruz. Ve o ülkedeki Taliban ve diğer tüm örgütler bunu biliyor. Taliban şu anda Kabil'de ve çevresinde ama operasyonlarımıza müdahale etmiyorlar. Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Taliban, Amerikan vatandaşları, yani ABD pasaportu sahipleri için havaalanına güvenli geçişi kolaylaştırıyor.


Afganistan Biden’a Kamuoyu Desteğini Düşürdü

Afganistan sonrası Biden'a destek yüzde 53’ten 46’ya geriledi Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesi sonrası ABD Başkanı Joe Biden'a kamuoyu desteği yüzde 7 düştü Bu oran Biden'ın başkanlığından bu yana en düşük seviyede.


Biden’ın Afganistan puanı Trump, Obama ve Bush’tan daha düşük

Ipsos'un yaptığı bir başka anket de Amerikan kamuoyunun yarısından azının Başkan Biden'ın bu yıl Afganistan'da ABD ordusu ve diplomatik çabalarını yönetme biçimini onayladığını gösteriyor. Geçen ay Afgan güçlerini "dünyadaki herhangi bir askeri güç gibi iyi donanımlı" olarak tanımlayıp öven Biden'ın bu ankette ABD tarihinin en uzun süren savaşı sırasında başkanlık yapan George W. Bush, Barack Obama ve Donald Trump'tan daha düşük puan aldığı görüldü.


Biden'a göre Afganistan'dan 'kaos olmaksızın' ayrılmanın yolu yoktu

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'dan "kaos olmaksızın" ayrılmalarının bir yolunun olmadığını ve ayrılma sürecinin daha iyi yönetilemeyeceğini savundu.

Amerikan ABC kanalına konuşan Başkan Joe Biden, Afganistan'dan ayrılma kararını, tahliye sürecinde ortaya çıkan durumu ve son gelişmeleri değerlendirdi.

Afganistan'dan ayrılma kararının doğru olduğunu ve kararının arkasında olduğunu vurgulayan Biden, bu kararı almalarının gerekçelerini anlattı.

"Afganistan'dan ayrılma sürecinin daha iyi yönetilebileceğine inanmıyor musunuz?" şeklindeki soruya yanıt veren Biden, "Sanmıyorum. Bu süreç, ardından kaosun ortaya çıkmadığı bir şekilde ele alınabilirdi, bunun bir yolu olduğu fikri var ama bunun nasıl olacağını bilmiyorum." şeklinde konuştu.

Biden ayrıca, söz konusu kararı alırken "kaos olabilir" durumunu da karar alma sürecinde değerlendirdiklerini belirtti.



 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
ABDAfganistan
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‘Afganistan'daki savaşa başkanlık eden dördüncü Amerikan Başkanıyım bunu beşinci bir başkana devretmeyeceğim. Kaynak: https://www.oncevatan.com.tr/afganistan-daki-savasa-baskanlik-eden-dorduncu-amerikan-baskaniyim-bunu-besinci-bir-baskana-devretmeye
‘Afganistan'daki savaşa başkanlık eden dördüncü Amerikan Başkanıyım bunu beşinci bir başkana devretmeyeceğim. Kaynak: https://www.oncevatan.com.tr/afganistan-daki-savasa-baskanlik-eden-dorduncu-amerikan-baskaniyim-bunu-besinci-bir-baskana-devretmeye
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