İSTANBUL (AA) - Bayındır Tuzla Diş Kliniği ve Bayındır Beşiktaş Diş Kliniği Periodontoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Cansu Başeğmez, diş eti iltihabının tedavi edilmediğinde daha derindeki dokulara diş kökleri boyunca ilerleyebildiğini belirterek, 'Yetişkinler arasında diş kayıplarının büyük bir oranda diş eti hastalıklarından kaynaklandığı biliniyor.' ifadesini kullandı.

Bayındır Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamada, diş eti sağlığının, dişlerin ağızda uzun yıllar sağlıklı bir şekilde fonksiyon görebilmesinde büyük rol oynadığı, bu yüzden diş etlerinde meydana gelebilecek herhangi bir hastalığın ağız ve diş sağlığının yanı sıra genel sağlığı da riske atabildiği hatırlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Ayşe Cansu Başeğmez, diş eti hastalıklarının, diş ve kök yüzeylerinde biriken bakteri plağı nedeniyle ortaya çıktığını belirterek her yaşta görülebilen diş eti hastalıklarının başında diş eti iltihabının geldiğini kaydetti.

Başeğmez, diş eti iltihabının şişmiş, kızarık görünen ve fırçalama sırasında, besinleri ısırırken ya da kendiliğinden kolayca kanayabilen diş etlerine yol açtığını, bu duruma genellikle ağız kokusu ve kötü bir tadın da eşlik ettiğini belirtti.

Diş eti hastalıklarının bireyin diş ve kök yüzeylerinde biriken bakteri plağına verdiği yanıt olarak başlayan iltihapsal hastalıklar olarak ortaya çıktığını ifade eden Başeğmez, şunları kaydetti:

'Dişler yeterince iyi temizlenmediğinde diş etlerine komşu alanda bakteri plağı birikimi gerçekleşiyor ve yumuşak olan bu plak fırçalamayla uzaklaştırılmazsa, dişler üzerinde diş taşı adı verilen sert bir yapı oluşuyor. Diş eti iltihabı tedavi edilmediğinde, daha derindeki dokulara diş kökleri boyunca ilerleyebiliyor ve dişin destek kemiğinde kayıplara neden olabiliyor. Bu durumu dişlerde sallanma, yer değiştirmeler ve son noktada da diş kayıpları izleyebiliyor. Yetişkinler arasında diş kayıplarının büyük bir oranda diş eti hastalıklarından kaynaklandığı biliniyor.'

- Estetik ve fonksiyonel sorunlara neden olabiliyor

Başeğmez, diğer bir yaygın diş eti probleminin de diş eti çekilmesi olduğunu aktardı. Diş eti çekilmesinin iltihapsal ya da başka lokal sebeplerle ortaya çıkabildiğini belirden Başeğmez, diş köklerinin açığa çıkması sonucunda estetik ve fonksiyonel sorunlara neden olabildiğine dikkati çekti. Başeğmez, bireyin kendisinin uygulayacağı iyi bir ağız bakımının ve düzenli diş hekimi ziyaretlerinin diş eti hastalıklarının ortaya çıkmasını önlemeye ve var olan diş eti hastalığının verdiği hasarı sınırlandırmaya yardımcı olabildiğini vurguladı.

- Diş eti hastalıkları tedavi edilmediğinde genel sağlığı olumsuz etkiliyor

Diş eti hastalıklarının, ağız kokusu, diş kaybı ile estetik ve fonksiyonel problemlere neden olduğu gibi tedavi edilmediklerinde genel sağlığı olumsuz etkileyen sistemik sorunlara da yol açabileceği uyarısında bulunan Başeğmez, 'Diş eti hastalıklarının, özellikle destek kemiğin kaybıyla birlikte seyreden ilerlemiş diş eti iltihabının, sigara ve tütün ürünleri kullanımı, kalp hastalığı, diyabet, gebelik süreci ve çeşitli sistemik hastalıklarla ilişkili olduğu biliniyor. Bu nedenle, özellikle şeker hastalığı gibi sistemik hastalıkları olan, sigara kullanan, gebelik planlayan, başka sağlık sorunları nedeniyle ilaç kullanan kişilerin diş eti sağlıkları hakkında profesyonel bir değerlendirme almaları ve önerilen tedavi protokolünü takip etmeleri büyük önem taşıyor.' açıklamasında bulundu.